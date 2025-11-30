Teleshow

El apoyo de Cris Morena a Valentín Yan en las pistas del TC2000: “¡Vamos nietito lindo!"

Con gestos y palabras de aliento, la creadora televisiva viajó a Mendoza para acompañar al joven en un nuevo desafío sobre ruedas

Guardar
Cris dio el presente en
Cris dio el presente en la carrera de su nieto en Mendoza y compartió sus palabras de aliento hacia él (Instagram)

En abril pasado, Valentín Yan logró cumplir uno de sus grandes anhelos: debutar profesionalmente en el Turismo Carretera 2000. El joven piloto, nieto de la reconocida productora Cris Morena, inició así un camino que no ha sido sencillo, especialmente por las difíciles circunstancias que atravesó su familia en los últimos meses. En julio, la trágica muerte de su prima Mila marcó profundamente a todos los miembros del clan. A pesar del dolor y de los desafíos personales, Valentín decidió aferrarse a su pasión por el automovilismo y encontrar en las pistas un motor para seguir adelante, siempre con el apoyo incondicional de su entorno cercano.

En medio de uno de los desafíos automovilísticos más importantes de la temporada, el hijo de Romina Yan se presentó nuevamente a correr, esta vez en Mendoza, representando al equipo con el auto señalado por el número 5 y el nombre “Valentin Yankelevich” en los boxes. Allí, su abuela Cris se hizo presente para acompañarlo y no dudó en dedicarle un tierno posteo en sus redes sociales, gesto que rápidamente conmovió a sus seguidores y sumó palabras de aliento de numerosos famosos y fanáticos.

Valentín y Cris en medio
Valentín y Cris en medio de un nuevo evento de TC2000

Con Valentín en Mendoza a full. Por correr TC2000, ¡vamos nietito lindo!”, escribió Morena como mensaje acompañando las postales en las que ambos se muestran juntos durante la jornada de competencia.

La abuela y el nieto no solo compartieron una fotografía tradicional, sino que también regalaron diferentes poses en el mismo lugar, entre abrazos y risas que evidenciaron la cercanía y la fuerte conexión entre ambos frente a las cámaras. Las imágenes rápidamente circularon por las redes y multiplicaron el caudal de mensajes que destacaban la importancia de apoyarse en familia, sobre todo en los momentos de mayor exigencia emocional.

La respuesta de Valentín ante
La respuesta de Valentín ante las palabras de cariño de su abuela

Valentín, por su parte, respondió al gesto de su abuela replicando una de las postales en sus propias historias de Instagram con una frase simple y emotiva: “Gracias por venir, abuelita”. El intercambio de dedicatorias digitales encontró eco inmediato en la comunidad que sigue el recorrido personal y profesional de ambos. La sección de comentarios de las publicaciones se llenó de palabras de aliento, entre las cuales sobresalieron mensajes de figuras como Maru Botana, Cristina Pérez, Armando Bo y una multitud de usuarios anónimos que celebraron tanto el éxito deportivo de Valentín como la presencia amorosa de Cris Morena.

¡Qué lindos! Todos los éxitos”, “Es hermoso verlos disfrutar juntos”, “Amor total”, “Es muy lindo verlos sonreír” y “Disfruten de su tiempo de abuela y nieto” fueron algunas de las frases más destacadas que dejaron los seguidores. El respaldo colectivo remarca la admiración no solo hacia la carrera deportiva de Yan, sino también hacia el rol que Morena ha sabido cultivar como sostén y referente dentro del núcleo familiar.

El mensaje de Cris Morena
El mensaje de Cris Morena a su nieto a dos semanas de la muerte de Mila (Instagram)

No es la primera vez que Cris se expresa públicamente sobre el recorrido de Valentín. A apenas dos semanas del accidente que terminó con la vida de su nieta Mila, la productora utilizó sus redes para homenajear y brindar contención al joven piloto. En una de sus publicaciones más emotivas, reafirmó el orgullo que siente y la fortaleza de su familia en momentos difíciles: “Estamos con vos, Valen. Tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno, y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y a pesar de todo, siempre juntos. ¡Una gran performance hoy, vamos con todo, muy felices por tu camino y apoyándote a fondo! Te amo”.

El automovilismo y el amor filial se entrelazan así en la historia reciente de Yan y Morena, que, aun en la adversidad, eligen compartir cada paso y sumar nuevas páginas a un lazo familiar inquebrantable.

Temas Relacionados

Valentín YanCris MorenaRomina YanTurismo carreteraTC2000ApoyoCarreraMendoza

Últimas Noticias

Entre música, generaciones y guiños a Masterchef, Massacre despidió el 2025 con un show vibrante en Flores

El público colmó la sala en una noche en la que hubo homenajes, potentes canciones y la irrupción de Walas vestido de chef, en clara referencia a su paso por el reality de cocina

Entre música, generaciones y guiños

Jimena Barón sorprendió al pasear en bikini por las calles de Río de Janeiro junto a su hijo Momo

La cantante y su familia acompañaron a Matías Palleiro a participar de una competencia deportiva en Brasil. La actriz aprovechó los días de descanso para tomar sol y caminar por la ciudad carioca

Jimena Barón sorprendió al pasear

Rodrigo Lussich aprovechó su cumpleaños y recordó a su amiga Mercedes Portillo a tres días de su muerte

Luego del fallecimiento de la productora de Intrusos ocurrida el jueves pasado, el conductor se expresó a propósito de su fecha especial

Rodrigo Lussich aprovechó su cumpleaños

El gesto de Ian Lucas con una selfie que refuerza los rumores de romance con Evangelina Anderson: “Somos algo”

En medio de las versiones que señalan a los participantes de Masterchef Celebrity en una incipiente relación sentimental, el influencer compartió un particular video con un mensaje que dio que hablar

El gesto de Ian Lucas

El tierno momento del hijo menor de Nicole Neumann con su hermana Sienna al despertarla por la mañana

La convivencia de familia ensamblada cuando nació Cruz hace un año y medio se transformó en una experiencia de unión y escenas inolvidables para la pareja de la modelo con Manu Urcera

El tierno momento del hijo
DEPORTES
El gesto de Colapinto con

El gesto de Colapinto con su ingeniero de pista tras el Gran Premio de Qatar: “Él tuvo un lindo cumpleaños”

La definición de la Fórmula 1 al rojo vivo: qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones

Zurdazo al ángulo y aparición oportuna: los dos goles de Lautaro Martínez que le dieron el triunfo al Inter sobre el Pisa

Los mejores memes del GP de Qatar de Fórmula 1: Colapinto, Verstappen, McLaren y la “traición” de Antonelli, los destacados

“Fue una ejecución”: conmoción por el asesinato de una promesa del boxeo de 24 años

TELESHOW
Entre música, generaciones y guiños

Entre música, generaciones y guiños a Masterchef, Massacre despidió el 2025 con un show vibrante en Flores

Jimena Barón sorprendió al pasear en bikini por las calles de Río de Janeiro junto a su hijo Momo

Rodrigo Lussich aprovechó su cumpleaños y recordó a su amiga Mercedes Portillo a tres días de su muerte

El gesto de Ian Lucas con una selfie que refuerza los rumores de romance con Evangelina Anderson: “Somos algo”

El tierno momento del hijo menor de Nicole Neumann con su hermana Sienna al despertarla por la mañana

INFOBAE AMÉRICA

Nasry “Tito” Asfura llamó a

Nasry “Tito” Asfura llamó a la prudencia y pidió esperar el resultado oficial antes de proclamar un ganador en Honduras

El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo apuesta por una dirección colegiada sin parlamentarios

Von der Leyen reafirmó la plena cooperación de la Unión Europea con Ucrania durante las negociaciones con EEUU

Subastan objetos personales y arte de Marianne Faithfull

Lituania cerró su principal aeropuerto por la presencia de globos sospechosos y denunció “ataques híbridos” desde Bielorrusia