Valentín, el hijo de Romina Yan, debutó en el Turismo Carretera 2000: “La felicidad no me entra en el cuerpo”

Valentín Giordano debutó en el TC2000 logrando el sexto puesto en el Autódromo de Neuquén (Video: Instagram)

El apellido Yan volvió a sonar con fuerza este fin de semana, pero lejos de un escenario o un set de televisión. En el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, Valentín Giordano —hijo de Romina Yan y nieto de los productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich— dio su primer paso como piloto profesional en el Turismo Carretera 2000, una de las categorías más competitivas del automovilismo argentino. A sus 21 años, logró finalizar en el sexto puesto entre 16 competidores, en una jornada marcada por condiciones climáticas adversas.

“La felicidad que tengo no me entra en el cuerpo”, escribió Valentín en sus redes sociales, minutos después de bajar del auto que lo tuvo durante 18 vueltas a bordo de un Renault Fluence. Acompañado por su familia, y con la presencia destacada de su abuelo Gustavo y el actor Nicolás Vázquez, el joven completó su primer desafío en una pista profesional, cumpliendo un sueño que venía gestando desde la infancia.

El hijo de Romina Yan se destacó en una carrera marcada por viento y tierra en la pista

Un debut con viento, tierra y emoción familiar

Del 28 al 30 de marzo, Neuquén recibió la primera fecha del TC2000 en el calendario 2025, con nombres como Facundo Ardusso, quien se quedó con el primer puesto, y Agustín Canapino, compañero de escudería de Valentín. En ese contexto, el joven piloto logró un tiempo de 31m49s074, apenas 8,5 segundos por detrás del ganador, lo que marcó un inicio prometedor para alguien que está dando sus primeros pasos en el circuito profesional.

“El objetivo era llegar y lo logramos, además de llevarnos un gran P6”, publicó el piloto, en referencia a la sexta posición obtenida. No fue un debut sencillo: hubo viento y tierra en la pista, lo que dificultó la visibilidad y elevó el nivel de exigencia técnica. Sin embargo, el desempeño de Valentín fue sólido, evidenciando una preparación previa consistente y una mentalidad competitiva clara.

Gustavo Yankelevich, abuelo de Valentín, fue un pilar clave en su decisión de ser piloto

Valentín representa al equipo Axion Energy Sport, dirigido por Marcelo Ambrogio, y según él mismo reconoció, el entrenamiento y la sinergia con el equipo fueron claves para una adaptación rápida.

A nivel emocional, la carrera estuvo llena de significado. Gustavo Yankelevich —que fue uno de los pilares en su decisión de dedicarse al automovilismo— lo acompañó en el box. “Estaba en un momento de mi vida en el que no sabía qué hacer. Estaba estudiando, pero no me terminaba de gustar. La idea de ser piloto la había dejado de lado porque siempre la vi muy lejana. Pero mi abuelo me bancó y gracias a él pude arrancar a correr”, relató el joven piloto a Carburando.

Cris Morena celebró el logro de su nieto con palabras de orgullo y aliento desde la distancia

Nicolás Vázquez, amigo íntimo de la familia, también estuvo presente. En sus redes, expresó: “Te conozco desde muy chico y me emociona profundamente verte hoy cumpliendo tu sueño. Toda tu familia está orgullosa de vos y con razón. Sos un bendecido, y este es un día para celebrar haciendo lo que más amás”.

La presencia de Cris Morena también fue importante. Aunque no estuvo físicamente en el autódromo, dejó un mensaje en redes sociales que dejó en claro su orgullo: “Valen, qué emoción tengo por vos. Nada te detiene y tu coraje, tu fe y tu pasión te guían en tu carrera: camino de la vida. Te aplaudo con el corazón en la mano”.

El equipo Axion Energy Sport y una sólida preparación técnica respaldaron el desempeño de Giordano

De los sets de televisión al ruido de los motores

Mientras sus hermanos Franco y Azul siguieron los pasos artísticos de su madre, Valentín eligió otro camino. Creció rodeado de luces y cámaras, pero nunca se sintió cómodo en ese mundo.

Su pasión nació cuando apenas era un niño. En palabras del propio Valentín: “Me enseñaron a manejar desde muy chico y en ese momento me di cuenta de que esto iba a ser mi pasión y mi amor por el resto de mi vida”. A partir de entonces, el automovilismo se convirtió en su norte.

Tras su inicio en el TC2000, Valentín ya se prepara para la próxima fecha del 27 de abril

El camino hasta el debut fue largo. Comenzó en el karting hace dos años y luego pasó a entrenar en el Autódromo Cabalén en Córdoba con el mismo equipo que lo acompaña actualmente.

Desde entonces, el enfoque fue total. “Me lo tomo muy en serio. Entreno mucho para esto y siempre voy a trabajar para ser campeón”, aseguró en una entrevista con Carburando. La estructura de trabajo con Axion Energy Sport, el equipo técnico y el soporte familiar, se convirtieron en los pilares de una carrera que recién empieza pero que ya promete consolidarse en el ambiente.

El calendario del TC2000 continúa el 27 de abril en un circuito todavía no confirmado, y Valentín ya se prepara para esa fecha con la vista puesta en el desarrollo, la consistencia y el aprendizaje. “Es la primera de muchas y era importante arrancar con el pie derecho”, remarcó tras el debut.