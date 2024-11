Valentín, el hijo de Romina Yan, contó por qué no eligió la actuación: “La pasé mal”

Valentín, hijo de Romina Yan, contó por qué no eligió la actuación

Valentín Giordano, uno de los tres hijos que tuvo Romina Yan en su vínculo con Darío Giordano, contó en sus redes sociales qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión de mantenerse lejos del arte y el entretenimiento, algo a lo que se dedica casi toda su familia. El joven de 21 años habilitó una caja de preguntas en sus historias de Instagram y fue recibiendo distintas consultas de parte de sus seguidores.

La primera que eligió para responder fue la más recurrente, según él mismo contó: “¿Nunca pensaste en seguir la actuación, teniendo una familia como la tuya?”, le plantearon. “Vamos con la primera, que casi siempre me llega por algún lado esta pregunta: obviamente que lo pensé porque mi familia se dedica toda al arte, al entretenimiento. Hice comedia musical cuando era más chico”, comenzó respondiendo Valentín.

“Pero nunca me gustó, siempre la pasé mal con el tema de la vergüenza y esas cosas, entonces nunca me llamó la atención actuar. Sí me gusta estar atrás de cámara, más como productor, eso sí me divierte. Pero no seguí por ese camino tampoco”, confesó el nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. “Lo que sí me gusta es cantar. Eso es lo único artístico que hago hoy en día”, cerró en su respuesta.

Romina Yan junto a sus hijos Franco, Valentín y Azul (Instagram)

En septiembre pasado, Valentín acompañó a su abuela Cris a la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2024. Y un día más tarde, en sus redes sociales, se volvió tendencia al compartir un guiño hacia su mamá Romina. En tono de broma, el joven subió a sus redes sociales una foto dedicada a la actriz junto a una de las estatuillas.

“Mirá, mamá, gané un Martín Fierro”, escribió Giordano en una de sus stories. En la imagen, tomada minutos después de que APTRA homenajeara a Cris Morena por sus 30 años de trayectoria, el joven tomó la estatuilla del Martín Fierro y se sacó una divertida selfie. Tras su aparición en el evento, Valentín se robó todas las miradas por su parecido a su madre.

En ese momento, el joven estaba sentado a la derecha de la creadora de Casi Ángeles; pero durante los primeros minutos del homenaje, decidió mantenerse al margen quedándose de pie en el fondo. Aun así, tras la insistencia de la productora, se paró a su lado, luciendo un traje sencillo de color negro, con una camisa de color blanco y sin corbata, creando un conjunto descontracturado y moderno. Los pocos segundos que estuvo frente a la cámara logró generar los suspiros generalizados en redes sociales, que no dudaron en alentar a la cazatalentos para que lo hiciera protagonizar una de sus telenovelas.

Valentín Giordano recordó a su madre Romina Yan con una divertida foto (Instagram)

Respecto a la elección de su profesión, la cual consiste en ser piloto de carreras, Valentín había contado en sus redes sociales el apoyo que tuvo de su familia para alcanzar este objetivo: “Me enseñaron a manejar desde muy chico y en ese momento fue cuando me di cuenta de que esto iba a ser mi pasión y mi amor por el resto de mi vida”, confesó en la publicación. En ese sentido, también comentó que su abuelo Gustavo le dio una gran ayuda para debutar con los karting: “Yo estaba en un momento de mi vida en el que no sabía qué hacer, estaba estudiando, pero no me terminaba de gustar”.

Durante su infancia, Valentín mantuvo un perfil bajo respecto a las apariciones mediáticas, pero su reciente salida pública generó una oleada de comentarios en redes sociales, muchos admirando su elegancia y el recuerdo que evoca de Romina Yan. La viralidad de su foto en Instagram, con la frase dedicatoria a su madre, no tardó en generar innumerables comentarios positivos de seguidores y personas del medio.

Para Valentín, esta ocasión representó no solo un tributo a su madre y a su abuela, sino también un momento de conexión con el público y sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 40 mil seguidores, el joven comparte frecuentemente momentos de su vida, tanto en las pistas de automovilismo como en escenarios familiares y viajes con amigos. Es que justamente, al contrario de muchos miembros de su familia, el joven encontró su pasión en el automovilismo. Así fue como en el año 2023 tuvo su debut como piloto. Yan fue madre de tres hijos, Azul, Franco y Valentín. Los dos primeros eligieron seguir los pasos de la familia y tienen carreras dentro del ámbito artístico.