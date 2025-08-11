Las emotivas palabras de Cris Morena y Gustavo Yankelevich a su nieto Valentín luego de su carrera: “Estamos de pie”

El hijo de Romina Yan fue felicitado por sus abuelos en las redes sociales (Instagram)

Dos semanas después del accidente que terminó con la vida de Mila, la hija de siete años de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, la familia sigue atravesando un duelo profundo, marcado por la tristeza y el vaivén de emociones. La pérdida fue devastadora tanto para sus padres como para sus abuelos, Cris Morena y Gustavo Yankelevich, que, con el correr de los días, encontraron en el amor familiar y los pequeños logros cotidianos una forma de seguir adelante. En las últimas horas, tanto la actriz y productora como el emblemático productor de televisión reaparecieron públicamente en las redes para acompañar y apoyar a su nieto Valentín, hijo de Romina Yan y Darío Giordano, quien compitió este fin de semana en la carrera del TC2000 en San Juan.

En medio del clima de duelo, reaparecieron con emotivas palabras de aliento a Valentín, reflejando el valor de sostenerse y celebrarse aun en los momentos más difíciles. El joven piloto de 22 años compartió en su cuenta de Instagram un balance de su participación en la categoría automovilística: “Finde de @acpacturcar2000. Final P6, me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el @ambrogioracing”.

Las palabras de sus abuelos no tardaron en aparecer, cargadas de emoción y de un mensaje honesto para el entorno familiar y el público que los acompaña desde hace décadas. Gustavo respondió primero con un comentario lleno de orgullo y sinceridad: “Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión; nos emocionó y nos enorgulleció que estuvieras ahí, de alguna manera representando a nuestra familia”.

El mensaje de Cris Morena y Gustavo Yankelevich a su nieto Valentín

Luego, sumó una reflexión que conmovió a sus seguidores: “Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, ¡pero de pie!”. Y cerró su mensaje agradeciendo el acompañamiento y el cariño que la familia ha recibido desde la trágica noticia: “Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”.

Por su parte, Morena se sumó al homenaje con palabras tiernas y alentadoras desde su cuenta privada, reiterando el orgullo que siente por su nieto y el lazo que une, más que nunca, a toda la familia en estos tiempos. “Estamos con vos Valen. Tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno, y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y a pesar de todo, siempre juntos. ¡Una gran performance hoy, vamos con todo, muy felices por tu camino y apoyándote a fondo! Te amo”, expresó la autora de inolvidables ficciones juveniles.

El joven piloto de TC 2000 junto a su vehículo

El posteo de Valentín se convirtió en una suerte de bálsamo entre tanto dolor, como una prueba de que aun en los días más oscuros, la familia puede reunirse alrededor de un motivo para celebrar el presente y acompañar los logros de quienes siguen en carrera. La última aparición de Cris y Gustavo en redes fue rápidamente recogida por fanáticos y colegas, quienes replicaron los mensajes de apoyo y subrayaron la enorme fortaleza de la familia frente al duelo.

Cabe recordar que el trágico accidente que se llevó la vida de Mila, confirmada el pasado 29 de julio en la Bahía Biscayne, dejó en vilo al mundo del espectáculo. El accidente provocó una ola de homenajes, palabras de consuelo y recuerdos por parte de amigos, colegas y desconocidos que acompañaron, al menos con el cariño a la distancia, a los Yankelevich-Reca en el peor momento de sus vidas. Aunque Cris había hecho algunas apariciones esporádicas en redes en semanas previas, dirigidas con afecto a miembros y exintegrantes de sus antiguos elencos, su comentario dedicado a Valentín se cargó de un matiz especial y una renovada energía de resiliencia.

Valentín poniéndose el casco reglamentario para la carrera (Instagram)

Con el foco puesto en los logros de la nueva generación, la familia Yankelevich encuentra en la pista de carreras y en el aliento colectivo una forma de seguir honrando a aquellos que ya no están y de recordarse, aun con el alma.