La China Suárez aseguró que tomó vino por primera vez con Icardi y unos videos mostraron que no fue así: las imágenes

La actriz llamó la atención ante la nueva actividad que comenzó con Mauro Icardi en Turquía (Instagram)

A días de celebrar su primer aniversario como pareja, la China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de su presente romántico en Turquía, siempre bajo la mirada atenta de la prensa y sus seguidores. Potenciados por la pasión, los viajes y las pequeñas aventuras cotidianas, la dupla se mostró en las últimas horas incursionando juntos en una actividad que, para la actriz, era supuestamente inédita: el arte de tomar vino.

La China, protagonista habitual de las tendencias en redes sociales, mostró este nuevo momento con Icardi a puro brindis y complicidad. Subió imágenes de la velada con una copa de vino tinto en la mano y la descripción: “Salud, celebrando. Mi amor enseñándome a tomar vino tinto”. La secuencia transmitía intimidad, festejo y cercanía, reforzada luego con otra foto replicada de Mauro, donde él la definió con un cariñoso “Mi princesa @sangrejaponesa”. Las publicaciones no tardaron en generar comentarios y reacciones, alimentando el entusiasmo de los fanáticos de la dupla.

La China probando "por primavera vez" vino con Mauro

Sin embargo, la memoria digital no tardó en refrescar el pasado y la aparente “primera vez” no resultó ser tal. En 2019, durante su relación con Benjamín Vicuña, la China ya se había sumergido en el mundo del vino y la gastronomía. Esa vez fue en Mendoza, donde la pareja disfrutó de unos días de descanso y tours por bodegas, escapando de la rutina de la ciudad y del trabajo. Aquella escapada fue documentada en las redes sociales de la actriz, mostrando un costado romántico y gourmet que compartió con el actor chileno.

En ese viaje, la China había posado abrazada a Vicuña en una cava rodeada de botellas. “Gracias por compartir la pasión por el vino y la gastronomía”, escribió bajo una imagen, acompañada del cariño y la complicidad del momento. Los posteos también rescataban otra confesión. “Creo que maduré porque por primera vez me gusta el vino”, había dicho entonces, celebrando el descubrimiento entre copas y brindis, lejos de la mirada atenta que hoy observa cada uno de sus pasos.

En 2019, la actriz y Benjamín Vicuña recorrieron diferentes bodegas mendocinas

El “flashback” llamó la atención de los internautas sobre este aparente olvido o reinvención. En especial, luego de que ella lo mostró enseñándole el “arte” de tomar vino, gesto íntimo y festivo que resumía el momento especial que les toca vivir en pareja. “Qué payasa”; “Ella es chiquita y tienen que enseñarle de nuevo”; “No se le ocurre nada nuevo”; “No resiste archivo”; “Es un delirio lo que hace”; “Falta que diga que es su primer novio”; “No para de mentir esta mujer”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron en la red social X, donde abundó el debate sobre el tema.

Entre las publicaciones, llamó la atención la manera en que la China, sin buscarlo, vuelve a poner en agenda las distintas etapas de su vida personal. Ya lo había hecho días atrás cuando contó, en una entrevista con Moria Casán, su versión del inicio de su romance con Icardi y el motivo detrás de su infidelidad hacia Vicuña. Ahora, su relato sobre el vino volvió a abrir el archivo público, poniendo el foco una vez más sobre su presente y su pasado.

La exCasi Ángeles disfrutando del vino durante su visita a Mendoza (Instagram)

El perfil de la actriz parece oscilar entre la espontaneidad del día a día, con brindis en pareja y muestras virtuales de amor, y las huellas digitales que sus relaciones van dejando en la memoria colectiva de las redes. Así, Suárez se mantiene como figura central de las tendencias en internet, donde cada posteo, foto o comentario suma nuevos capítulos a una historia que, lejos de cerrarse, sigue sumando relatos y anécdotas, con el telón de fondo del amor y la vida en pantalla.