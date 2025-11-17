Teleshow

La China Suárez relató cómo estaba su relación con Benjamín Vicuña cuando conoció a Mauro Icardi: “Bajo tierra”

En su paso por el ciclo de Moria Casán, la actriz reconoció que estaba en el final del vínculo sentimental con su expareja y explicó los motivos detrás de su decisión

Guardar
La China Suárez admitió que engañó a Benjamín Vicuña con Mauro Icardi

La mañana del lunes marcó un verdadero sacudón en el universo del espectáculo. La China Suárez se sentó frente a frente con Moria Casán en La Mañana con Moria (El Trece) y su confesión no tardó en convertirse en tendencia tanto en la pantalla chica como en las redes sociales. La actriz no solo abrió su corazón sobre el inicio de su romance con Mauro Icardi, sino que también admitió, sin rodeos, que su vínculo con Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos menores, estaba en una etapa final. El mano a mano dejó declaraciones sinceras que pusieron en contexto decisiones personales, heridas, y el inicio de una de las historias de amor más comentadas de los últimos tiempos.

El diálogo arrancó con máxima honestidad. La China relató el momento difícil por el que atravesaba cuando apareció Mauro en su vida. “Yo estaba bajo tierra”, admitió, dejando en claro el estado emocional en que se encontraba al comienzo del affaire, a la vez que admitió que todavía no se había separado. Moria indagó, fiel a su estilo punzante, cuál era el motivo de semejante angustia. La actriz fue contundente: “Estaba en una relación en donde no me sentía deseada, no me sentía amada. Ya estaba muy desgastada”.

La pregunta que flotaba en el aire no tardó en salir y la respuesta no tardó: “Sí, fue con él”, afirmó aludiendo a Vicuña. Entonces, la China puso sobre la mesa uno de los factores clave de aquella etapa: “A lo mejor estiramos mucho la relación. Yo ya tenía hijos y también me pasaba que me daba culpa haberme separado del papá de Rufi (Nicolás Cabré). Lo sentí como un fracaso”.

"Ya estaba muy desgastada", aseguró
"Ya estaba muy desgastada", aseguró la actriz sobre su vínculo con Vicuña (Instagram)

En el marco del escándalo conocido como Wandagate, que saltó a la luz en 2021, la actriz reveló cómo fue el comienzo de la historia con Icardi, por entonces esposo de Wanda Nara. Los inicios de la relación fueron para Eugenia un punto de inflexión difícil de explicar. “Lo que nos pasó con Mauro no lo podíamos explicar, fue de otra vida. Nos enamoramos en París”, aseguró en los estudios de El Trece. “Muchas veces lo hablamos y nos gusta mucho charlar de ese momento en particular, porque claro, él me dice: ‘Es verdad, no sé, yo te escucho hablar ahora o te veo gesticular, y sos otra persona’. Le digo: ‘Yo no podía más de los nervios... Era una cosa que no podía explicar y yo no soy una mina tímida’”.

Bajo la atenta mirada de Moria y con la cámara siguiendo cada expresión, Suárez relató que fue Icardi quien dio el primer paso: “Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada: ‘Esa boquita...’. Él tiene algo con la boca”. Además, la actriz recordó que el primer encuentro entre ambos se dio en la habitación de un hotel: “Yo estaba muy nerviosa porque una cosa es hablar por WhatsApp y otra en persona. Llegué primera, tenía unos nervios... Me acuerdo que pensé el outfit: fui muy simple, sin maquillaje. Tenía un pantalón ancho negro y una camiseta de manga larga blanca”. Luego aclaró que, según le dijo el futbolista, en ese momento se encontraba separado de Wanda Nara.

Según la propia actriz, la
Según la propia actriz, la historia de amor con Icardi comenzó en 2021 (Instagram)

Durante la charla, surgieron detalles sobre la intimidad de la pareja y la dinámica distinta que vive con Icardi, en comparación con sus relaciones anteriores. Para la actriz, la relación con Mauro se construyó sobre una base de amistad y complicidad inédita: “Te juro que no es dependencia. Es que es la primera vez que me pasa que soy como mejor amiga. En otras parejas tenía que estar pensando qué iba a decir para que la otra persona no se ofenda. O por los celos... Me pasó mucho”.

Temas Relacionados

China SuárezMoria CasánLa Mañana con MoriaEl TreceEntrevistaMano a manoWandagateBenjamín VicuñaParís

Últimas Noticias

La China Suárez contó por primera vez cómo fue el encuentro con Mauro Icardi en París que desató el Wandagate

En un mano a mano con Moria Casán, la actriz reveló cómo inició su affaire con el futbolista en 2021 y cómo dio lugar al comienzo de su historia de amor en medio del escándalo con Wanda Nara

La China Suárez contó por

Graciela Alfano se animó a bailar en plena calle y el video se volvió viral: “Si se te levanta la falda”

Sin tapujos, celebró la naturalidad, recibió elogios por su carisma y reafirmó, a sus 72 años, que la autenticidad siempre gana

Graciela Alfano se animó a

Oasis se despidió a lo grande de Buenos Aires: ovación, reverencias y emoción en el último show en el país

El segundo concierto de Oasis en Argentina fue una fiesta de clásicos y gestos sorprendentes frente a un estadio Monumental repleto de pasión

Oasis se despidió a lo

Maxi López reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con Daniela Christiansson

El exfutbolista y actual participante de Masterchef Celebrity compartió detalles íntimos sobre su próximo hijo, y habló sobre la posibilidad de instalarse en Argentina

Maxi López reveló el nombre

Fede Bal y Evelyn Botto juntos en la previa del show de Oasis: besos, abrazos y complicidad sin rótulos

Entre gestos de cariño, declaraciones de relación abierta y las imágenes en el estadio Monumental, el vínculo trasciende rumores y ya no pasa inadvertido

Fede Bal y Evelyn Botto
DEPORTES
El incómodo momento que vivió

El incómodo momento que vivió Jannik Sinner por una foto de su nueva novia tras ganar el ATP Finals

El provocador análisis de un famoso periodista español sobre Dibu Martínez: “Humazo histórico”

El día que el corazón de Mika Hakkinen se paró 16 segundos en uno de los accidentes más extremos de la Fórmula 1

Drama en el fútbol asiático: una jugadora de 15 años se desplomó en medio de un partido y tuvo que ser internada de urgencia

La acusación de la selección de Nigeria tras quedar afuera del Mundial 2026: “Congo hizo algo de vudú”

TELESHOW
La China Suárez contó por

La China Suárez contó por primera vez cómo fue el encuentro con Mauro Icardi en París que desató el Wandagate

Graciela Alfano se animó a bailar en plena calle y el video se volvió viral: “Si se te levanta la falda”

Oasis se despidió a lo grande de Buenos Aires: ovación, reverencias y emoción en el último show en el país

Maxi López reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con Daniela Christiansson

Fede Bal y Evelyn Botto juntos en la previa del show de Oasis: besos, abrazos y complicidad sin rótulos

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz denuncia un “robo”

Rodrigo Paz denuncia un “robo” multimillonario al Estado durante los gobiernos del MAS

Un grupo armado secuestró a 25 alumnas en el noroeste de Nigeria en otro ataque a una escuela

Cómo es la nueva técnica de estimulación cerebral que ayuda a recuperar la visión tras un ACV

Entre sarcófagos, papiros y estatuillas, el Bellas Artes inaugura una muestra inédita del Antiguo Egipto

Mozambique enfrenta su peor crisis humanitaria en ocho años: “La violencia y los asesinatos continúan”