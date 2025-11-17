La China Suárez relató cómo estaba su relación con Benjamín Vicuña cuando conoció a Mauro Icardi: “Bajo tierra”

La China Suárez admitió que engañó a Benjamín Vicuña con Mauro Icardi

La mañana del lunes marcó un verdadero sacudón en el universo del espectáculo. La China Suárez se sentó frente a frente con Moria Casán en La Mañana con Moria (El Trece) y su confesión no tardó en convertirse en tendencia tanto en la pantalla chica como en las redes sociales. La actriz no solo abrió su corazón sobre el inicio de su romance con Mauro Icardi, sino que también admitió, sin rodeos, que su vínculo con Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos menores, estaba en una etapa final. El mano a mano dejó declaraciones sinceras que pusieron en contexto decisiones personales, heridas, y el inicio de una de las historias de amor más comentadas de los últimos tiempos.

El diálogo arrancó con máxima honestidad. La China relató el momento difícil por el que atravesaba cuando apareció Mauro en su vida. “Yo estaba bajo tierra”, admitió, dejando en claro el estado emocional en que se encontraba al comienzo del affaire, a la vez que admitió que todavía no se había separado. Moria indagó, fiel a su estilo punzante, cuál era el motivo de semejante angustia. La actriz fue contundente: “Estaba en una relación en donde no me sentía deseada, no me sentía amada. Ya estaba muy desgastada”.

La pregunta que flotaba en el aire no tardó en salir y la respuesta no tardó: “Sí, fue con él”, afirmó aludiendo a Vicuña. Entonces, la China puso sobre la mesa uno de los factores clave de aquella etapa: “A lo mejor estiramos mucho la relación. Yo ya tenía hijos y también me pasaba que me daba culpa haberme separado del papá de Rufi (Nicolás Cabré). Lo sentí como un fracaso”.

"Ya estaba muy desgastada", aseguró la actriz sobre su vínculo con Vicuña (Instagram)

En el marco del escándalo conocido como Wandagate, que saltó a la luz en 2021, la actriz reveló cómo fue el comienzo de la historia con Icardi, por entonces esposo de Wanda Nara. Los inicios de la relación fueron para Eugenia un punto de inflexión difícil de explicar. “Lo que nos pasó con Mauro no lo podíamos explicar, fue de otra vida. Nos enamoramos en París”, aseguró en los estudios de El Trece. “Muchas veces lo hablamos y nos gusta mucho charlar de ese momento en particular, porque claro, él me dice: ‘Es verdad, no sé, yo te escucho hablar ahora o te veo gesticular, y sos otra persona’. Le digo: ‘Yo no podía más de los nervios... Era una cosa que no podía explicar y yo no soy una mina tímida’”.

Bajo la atenta mirada de Moria y con la cámara siguiendo cada expresión, Suárez relató que fue Icardi quien dio el primer paso: “Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada: ‘Esa boquita...’. Él tiene algo con la boca”. Además, la actriz recordó que el primer encuentro entre ambos se dio en la habitación de un hotel: “Yo estaba muy nerviosa porque una cosa es hablar por WhatsApp y otra en persona. Llegué primera, tenía unos nervios... Me acuerdo que pensé el outfit: fui muy simple, sin maquillaje. Tenía un pantalón ancho negro y una camiseta de manga larga blanca”. Luego aclaró que, según le dijo el futbolista, en ese momento se encontraba separado de Wanda Nara.

Según la propia actriz, la historia de amor con Icardi comenzó en 2021 (Instagram)

Durante la charla, surgieron detalles sobre la intimidad de la pareja y la dinámica distinta que vive con Icardi, en comparación con sus relaciones anteriores. Para la actriz, la relación con Mauro se construyó sobre una base de amistad y complicidad inédita: “Te juro que no es dependencia. Es que es la primera vez que me pasa que soy como mejor amiga. En otras parejas tenía que estar pensando qué iba a decir para que la otra persona no se ofenda. O por los celos... Me pasó mucho”.