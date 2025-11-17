La China Suárez contó por primera vez cómo fue el encuentro con Mauro Icardi en París que desató el Wandagate

La China Suárez recordó cómo se conoció con Mauro Icardi e inició su historia de amor en 2021 (La Mañana con Moria - El Trece)

Finalmente, la esperada entrevista entre la China Suárez y Moria Casán vio la luz y acabó con la expectativa que se había generado en los días previos. Las dos figuras se encontraron frente a frente en un set cuidadosamente armado y, ante la mirada atenta de televidentes y colegas, dieron vida a un mano a mano lleno de definiciones, emociones y momentos de complicidad. El ida y vuelta entre ellas en La Mañana con Moria (El Trece) no solo generó revuelo en la pantalla chica, sino también en los seguidores al contar los detalles de cómo comenzó su romance con Mauro Icardi en París en 2021, cuando todavía ella continuaba con Benjamín Vicuña y él con Wanda Nara.

“Yo siempre fui muy de la monogamia, pero me duraban unos años. Lo que nos pasó con Mauro no lo podíamos explicar, fue de otra vida. Nos enamoramos en París”, aseguró al inicio de su mano a mano con Moria. Esa primera vez en la capital francesa quedó para siempre en el recuerdo de ambos: “Muchas veces lo hablamos y nos gusta mucho charlar de ese momento en particular, porque claro, él me dice: ‘Es verdad, no sé, yo te escucho hablar ahora o te veo gesticular, y sos otra persona’. Le digo: ‘Yo no podía más de los nervios... Era una cosa que no podía explicar y yo no soy una mina tímida’”.

La actriz contó que Mauro fue quien dio el primer paso: “Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada: ‘Esa boquita...’. Él tiene algo con la boca”. El primer encuentro fue en la habitación de un hotel. “Yo estaba muy nerviosa porque una cosa es hablar por WhatsApp y otra en persona. Llegué primera, tenía unos nervios... Me acuerdo que pensé el outfit: fui muy simple, sin maquillaje. Tenía un pantalón ancho negro y una camiseta de manga larga blanca”.

La actriz aseguró que su historia de amor comenzó en 2021 (Instagram)

Sobre la relación cotidiana, la China señaló: “Te juro que no es dependencia. Es que es la primera vez que me pasa que soy mejor amiga. En otras parejas tenía que estar pensando qué iba a decir para que la otra persona no se ofenda. O por los celos... Me pasó mucho”.

Al referirse al momento de su vida personal cuando comenzó la historia, la actriz fue directa: “Cuando empezó todo, yo estaba bajo tierra. Porque estaba en una relación en la que no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”. Moria no dudó en preguntarle si se refería a Vicuña. Y China respondió: “Sí, fue con él. Eran cosas de la rutina, diferencias... A lo mejor estiramos mucho la relación porque yo ya tenía hijos y me daba culpa al haberme separado del papá de Rufina. Lo sentí como un fracaso, más allá de que me vea fuerte y parezca que me llevo el mundo por delante”.

Cabe recordar que las primeras imágenes del detrás de escena de la esperada entrevista exclusiva entre la actriz y la conductora elevaron la expectativa del público desde el primer momento el viernes pasado. La aparición de Icardi sumó un giro inesperado a un encuentro que ya era foco central en portales, redes sociales y programas de espectáculos. En las horas previas a la emisión programada para el lunes por la mañana, estos anticipos visuales encendieron el clima mediático y dejaron claro que la charla podía convertirse en uno de los momentos más comentados de la temporada, especialmente después de la reciente nota de la actriz con Mario Pergolini en Otro día Perdido.

El ambiente en la previa a la grabación con Moria se vivió con una combinación de distensión y nervios. En los pasillos del hotel elegido como locación, las cámaras captaron un saludo distendido entre Suárez y la diva, con sonrisas y muestras de afecto, mientras Juanma Cativa, estilista de la actriz, ayudaba trasladando bolsos y detalles. Si bien la calma reinaba en el lugar, era evidente que la inminencia de un cruce entre dos figuras que vienen copando la agenda del espectáculo argentino ponía una tensión extra en el aire.

"Es que es la primera vez que me pasa que soy mejor amiga", explicó la actriz sobre la dinámica de su vínculo con el futbolista (Instagram)

El set de la entrevista fue protagonista en sí mismo: dos sillones individuales blancos, decoración especialmente diseñada, flores frescas en un jarrón de vidrio, bandejas de masas, jugos y vajilla de porcelana sobre la mesa central. La elegancia y el aire moderno quedaron garantizados por los detalles en dorado y negro, una alfombra gris y una iluminación suave que generó un clima íntimo desde el inicio. Moria lució una blusa blanca con pantalón de letras negras y sandalias a tono; la exCasi Ángeles eligió un conjunto de chaleco y pantalón oliva con zapatos al pie y el pelo suelto. La imagen anticipaba una charla cálida, pero frontal.

Las imágenes filtradas recorrieron las redes y programas de televisión: primero una publicación de Gustavo Méndez en Instagram mostrando a la pareja en pleno armado, después una foto difundida por el ciclo de Yanina Latorre en SQP (América), donde ambos posaban frente al set y una gran pantalla con el nombre de la actriz como fondo. En redes sociales, la frase “Y si... era cantado” resumió la sensación de que la participación de Mauro, aunque sorpresiva, no era del todo inesperada para los amantes del espectáculo.

Finalmente, tras tantas horas de especulación, hoy llegó el momento. El mano a mano entre la China y Moria salió al aire, enfrentando las expectativas con un ida y vuelta cargado de confesiones, humor, tensiones y momentos sinceros. El resultado se tradujo en repercusión inmediata: redes encendidas, debates en los ciclos de espectáculos y la confirmación de que, después de una previa tan cargada, el encuentro no defraudó y ya es tema en la agenda de la farándula.