La China Suárez contó qué le enseña Mauro Icardi en una faceta íntima en Turquía

Después de la jornada deportiva en la que la China Suárezalentó a su parejaMauro Icardi en la cancha del Galatasaray, la pareja continuó compartiendo su felicidad a través de publicaciones en Instagram. Suárez publicó una selfie en blanco y negro en la que aparece sonriente y abrazada por Icardi, transmitiendo una imagen de cercanía y alegría.

En otra historia, la actriz mostró una copa de vino tinto y acompañó la imagen con la frase: “Salud, celebrando. Mi amor enseñándome a tomar vino tinto”, dejando ver el tono íntimo y festivo de la velada. Más adelante, replicó una fotografía que el delantero había compartido previamente, en la que ella posa con una copa y él la describe como “Mi princesa @sangrejaponesa”, reforzando el intercambio de gestos cariñosos en el espacio digital.

La efusiva celebración de la China tras el gol de Icardi en el estadio del Galatasaray marcó el inicio de una jornada llena de gestos románticos y muestras públicas de afecto entre la actriz argentina y el futbolista. La pareja, en el centro de la atención mediática, compartió la emoción del partido en Turquía y trasladó su complicidad a las redes sociales, donde publicaron imágenes y frases que reflejan el buen momento que atraviesan.

Durante el encuentro del Galatasaray frente al Gençlerbirlii, la China Suárez se mostró visiblemente emocionada en las tribunas. Apenas Icardi convirtió el gol que significó el empate parcial 1-1 a los 10 minutos del segundo tiempo, la actriz registró el momento.

En un video difundido en sus redes sociales, se la escucha gritar “¡Gol!” mientras celebra con entusiasmo el tanto de su pareja, mostrando la intensidad con la que vivió el partido y el ambiente festivo en el estadio.

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi ha estado marcada por una fuerte exposición pública, especialmente debido a los antecedentes de conflictos con sus exparejas, Wanda Nara y Benjamín Vicuña. A pesar de la atención mediática y las controversias, la pareja ha optado por mostrar abiertamente su vínculo y felicidad, tanto en eventos deportivos como en sus redes sociales, consolidando su imagen de complicidad ante sus seguidores.

De este modo, la pareja volvió a hacer visible la cercanía y el afecto que los une, incluso en medio de la exposición mediática y los conflictos con sus exparejas.

La reciente estancia de Benjamín Vicuña en la casa de campo familiar de Pirque, en las afueras de Santiago de Chile, se transformó en un refugio de calma y reencuentro para el actor y sus hijos menores, Magnolia y Amancio, tras un período de alta exposición mediática y tensiones personales. El viaje, documentado a través de un emotivo video publicado en redes sociales, muestra escenas de vida cotidiana en un entorno natural, donde la familia buscó reconectar con sus raíces y disfrutar de la tranquilidad del campo chileno.

En las imágenes compartidas, Vicuña aparece junto a sus hijos explorando los amplios jardines de la residencia, acariciando caballos y participando en actividades simples como cosechar flores o jugar en el pasto. El predio, rodeado de un extenso valle verde y con la Cordillera de los Andes como telón de fondo, alberga también a la madre del actor, Isabel Luco Morandé, y a su esposo, Oussama Aboughazale, quienes recibieron a los niños con un cálido abrazo, reforzando el sentido de pertenencia familiar.

La pareja de Vicuña, Anita Espasandín, acompañó la escapada y compartió sus propias postales del viaje, en las que se observan almuerzos bajo los árboles, sobremesas en el jardín y paseos por el campo. Un pavo real, habitual en la zona, se acercó hasta las ventanas de la casa, sumando un toque pintoresco a la experiencia. El acceso a la propiedad se realizó en helicóptero, una modalidad frecuente para quienes viajan desde la capital chilena hacia áreas rurales más alejadas, y permitió captar desde el aire los viñedos y zonas forestales características de Pirque.

Entre los momentos destacados del video, se observa a los pequeños explorando cada rincón del predio, sosteniendo conejos y posando sonrientes junto al esposo de la madre de Vicuña en el porche de madera, con helados en mano. La convivencia familiar se desarrolló en un ambiente de serenidad, rodeados de animales como gallos y pavos reales, y en contacto permanente con la naturaleza. Uno de los gestos más significativos del viaje fue el homenaje a Blanca, la hija de Vicuña fallecida en 2012.

El actor se mostró apoyado en la caballeriza señalada con un cartel que lleva el nombre “Blanquita”, una imagen cargada de simbolismo que suele compartir en cada regreso a Chile. En palabras del propio Vicuña al publicar las imágenes: “Volver a mis raíces, volver a hacer hogar desde mi rol de hijo, y enseñarles a los míos el amor por ese lugar que marcó mi infancia. Encontrar en sus ojos la misma felicidad que viví”.