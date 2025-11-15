El sorpresivo “me gusta” de Maxi López en un posteo contra la China Suárez: “¿Cómo se llama la obra?”

El sorpresivo “me gusta” de Maxi López en un posteo contra la China Suárez (Instagram)

El polémico “me gusta” que Maxi López dejó en redes sociales marcó una postura inesperada en medio de la nueva batalla judicial y mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Tras años de desencuentros y declaraciones cruzadas por la relación de Wanda con el delantero del Galatasaray, la dinámica cambió: hoy, López y su exesposa mantienen un vínculo más cercano y coordinado, sobre todo mientras crece la tensión con Icardi en las cuestiones vinculadas a la tenencia y cuidado de las hijas en común.

La figura de la China Suárez volvió a cruzarse en este escenario complejo y mediático. Recordada como la tercera en discordia que, en octubre de 2021, desató la primera separación pública de Wanda e Icardi, hoy Suárez es la pareja del futbolista y está implicada en la dinámica familiar y judicial. Maxi López, históricamente reservado y poco dado a intervenir en los conflictos públicos entre Wanda y Mauro, eligió en esta oportunidad mostrar su postura con un gesto digital que no pasó desapercibido: un “me gusta” que dejó en claro cuál es su bando en esta nueva etapa del conflicto mediático.

Con un gesto sencillo, Maxi dejó en claro su postura (Instagram)

La publicación en cuestión circuló en Instagram y simulaba el formato de un chiste teatral en tres actos sobre la vida sentimental de la China Suárez. Sobre un fondo negro y letras en blanco y verde, se leía: “Primer acto: La china le roba el marido a Eugenia Tobal. Segundo acto: La china le roba el marido a Pampita. Tercer acto: La china le roba el marido a Wanda Nara. ¿Cómo se llama la obra? China Zorrilla”. La respuesta destacada en verde vincula, con ironía y doble sentido, al apodo artístico de una leyenda argentina con el apodo mediático que la opinión pública asigna a Suárez. Debajo, la expresión “Coherencia por favor” refuerza el tono lapidario de la publicación.

En la misma imagen se evidencia que Maxi López, desde su cuenta verificada “officialmaxilopez”, dejó el “me gusta” destacado en rojo, sumando así su aval público y bromeando, por primera vez de manera explícita, sobre el recorrido sentimental y las polémicas públicas vinculadas a la actriz. La acción fue inmediatamente advertida por usuarios y medios, generando una nueva oleada de debates sobre la toma de posición de López, el respaldo a Wanda Nara y la forma en que los protagonistas de esta historia tejen, a través de gestos digitales, sus alianzas y distancias en la vida real y bajo el ojo de las redes sociales.

Maxi López contó como está hoy en día su relación con Wanda Nara (Video: Sería Increíble-Olga)

Desde que llegó al país para ser parte de MasterChef Celebrity (Telefe), comenzó a mostrar una nueva faceta de su vida, muy confiado ante las cámaras, haciendo challenges de TikTok y saliendo de fiesta con sus compañeros de reality. En este contexto, Maxi estuvo como invitado a Sería Increíble (Olga) para hablar de su participación en el programa y su relación con Wanda.

Al comienzo de la charla, habló sobre la energía en el programa en el que comparten espacio: “Ellos imponen mucho respeto también”, explicó sobre los jurados del reality. “Al principio me cagaba un poco, pero después me fui soltando y cuando Wanda me ataca, entonces yo voy. O sea, la bandera roja, veo sangre…”. López detalló que esa dinámica es familiar y tiene historia: “Nosotros nos manejamos de esa manera. Cuando antes, hace muchos años, éramos así, siempre ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y eso fue un poco lo que en aquel momento nos atrajo uno del otro. Hoy la vivimos desde otra manera, padres separados, pero que quieren hacer las cosas bien y disfrutar a los chicos, y me parece que está bien”.

Homero Pettinato le consultó si la consideraba una amiga y tras confesar que le parecía un montón agregó: “Hay buena onda, hay predisposición. Quizás, no sé, me es difícil ver a ella como una amistad. Como padre y madre separados que queremos hacer las cosas mejor de lo que hicimos”.