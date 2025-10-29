Teleshow

Maxi López reaccionó a los memes por su participación en MasterChef Celebrity: el curioso guiño de Wanda Nara

El exfutbolista se tomó con humor las repercusiones por su participación en el reality culinario y dio una nueva muestra de la química que mantiene con su ex

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Maxi López le dedicó un plato a Wanda Nara y el nombre causó carcajadas en el certamen (Masterchef Celebrity - Telefe)

Desde que desembarcó en las cocinas de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), Maxi López demostró que sus ingredientes estrella son el carisma y el humor, además de alguna que otra receta jugada. Bastaron apenas unas emisiones para que el exfutbolista y ex de Wanda Nara conquistara tanto a los jurados como a los televidentes, convirtiéndose rápidamente en uno de los favoritos de esta temporada del reality culinario.

Lejos de las polémicas de otros tiempos, Maxi se muestra hoy como un participante relajado, divertido y agradecido. El vínculo mediático con Wanda, madre de sus hijos y conductora de la versión anterior del programa, parece haber dejado atrás los titulares de enfrentamientos para dar lugar a un nuevo capítulo donde reina la complicidad y las sonrisas. Maxi no solo comparte anécdotas de familia en pleno prime time, sino que también celebra, sin vueltas, el cariño que recibe del público cada noche.

En pleno furor por el certamen, Maxi no pierde oportunidad de agradecer y retribuir el afecto virtual. “Mi paso por MasterChef Argentina es una gran experiencia y los momentos graciosos no pueden faltar”, escribió en sus redes junto a un video de los mejores memes que lo tuvieron como protagonista. Uno de los clips más festejados fue el de la famosa “bondiola de Wanda”, una receta casera a la que él mismo bautizó en honor a su ex. El plato desató risas y memes inmediatos, a tal punto que ya se ganó su propio lugar dentro de la historia del programa.

Maxi fue comparado con uno
Maxi fue comparado con uno de los personajes de la película animada Lluvia de hamburguesas (X/Instagram)

La respuesta del público no se hizo esperar. “Gracias a todos por el cariño que me hacen llegar, ¡los leo siempre!”, expresó Maxi, con una calidez y apertura que lo aleja del estereotipo del futbolista serio y hermético. Su perfil descontracturado y la complicidad con la audiencia provocaron una catarata de tuits y comentarios virales. Uno de los más compartidos fue el que lo comparó con Baby Brent de Lluvia de hamburguesas. “Cada vez que lo enfocan a Maxi López pienso en este Chad”, junto a la imagen animada del personaje recostado, con buzo celeste y actitud canchera.

Los usuarios de Twitter también jugaron con las referencias culinarias y su vínculo con Wanda. “Le gustaba la bondiola, ahora es más de la hamburguesa”, publicó una usuaria junto a una imagen de Moria Casán riendo a carcajadas en el Cantando, logrando cientos de likes. Y sí, la relación con Wanda continuó siendo material de memes y guiños. “Cómo me mata cuando siguen sacando sus ‘trapitos al sol’ Wanda y Maxi... ¡Amooooooo!”, comentó una fan ilustrando el mensaje con un Pachu Peña llorando de risa.

El desopilante plato del exdeportista
El desopilante plato del exdeportista fue destacado por sus seguidores (X/Instagram)
La nueva dinámica entre Maxi
La nueva dinámica entre Maxi y Wanda atrajo la atención de los fans (X/Instagram)

En este clima de alegría inesperada, Maxi López sorprendió a todos revelando una faceta desconocida. “Lo que está sirviendo Maxi López, nadie vio venir a esta diva”, escribió una seguidora, junto a una imagen propia del exdeportista luciendo anteojos de sol y copa en mano. La idea del Maxi como meme ganó terreno: la sección de comentarios en redes se llenó de frases como “Maxi está en su mejor momento artístico”; “Vos y Wanda son muy divertidos”; “Amo esta faceta desconocida de Maxi”; “Sos un meme”; “A todos nos gusta esta versión de Maxi”.

Los días de tensión parecen haber quedado muy atrás. Incluso Nara se sumó al fenómeno, compartiendo la captura del divertido reclamo de Maxi mientras buscaba cebolla de verdeo y ella le entregaba puerros en su lugar. “Todavía le creo a Wanda”, admitió en vivo como parte de un guion muy parecido a la realidad. Así, las risas continúan a diario entre la expareja, que encontró en la cocina el escenario perfecto para transformar viejas disputas en anécdotas y complicidades que el público celebra.

"Nadie vio venir a esta
"Nadie vio venir a esta diva", celebró una usuaria (X/Instagram)
Wanda Nara se sumó a
Wanda Nara se sumó a la celebración de Maxi por sus momentos más divertidos (Instagram)

Así, entre platos, recuerdos familiares y un millón de chistes virales, Maxi encontró la receta del éxito y la simpatía. Se transformó en uno de los grandes animadores de la temporada, logró destacarse entre chefs y figuras reconocidas y, sobre todo, dejó su marca en los seguidores. Todo indica que aún quedan muchos momentos memorables de Maxi en el universo de MasterChef Celebrity Argentina, y sus seguidores ya esperan el próximo round de humor, sabor y memes.

