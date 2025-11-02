Teleshow

De la cocina a la Noche de Brujas: los concursantes de MasterChef armaron su propia fiesta de Halloween

Maxi López, Evangelina Anderson, La Joqui, Ian Lucas, Valentina Cervantes y Sofía Martínez disfrutaron de una reunión a pura complicidad

Maxi López, la Joaqui, Sofía
Maxi López, la Joaqui, Sofía Martíez, Evangelina Anderson, Valu Cervantes y Ian Lucas disfrutaron a pleno de la noche de Halloween (Foto: Instagram)

Los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) celebraron Halloween con una fiesta a pura complicidad y creatividad, mostrando el fuerte lazo de amistad y diversión que construyeron durante las semanas de grabación del reality. La noche estuvo marcada por disfraces originales, maquillaje dramático y un clima de camaradería entre concursantes que habitualmente se ven envueltos en la presión de las pruebas, pero que para esta ocasión dejaron de lado la competencia y se entregaron al juego colectivo.

Entre los disfraces que se destacaron, Ian Lucas optó por el clásico estilo prisionero: en la foto, posa serio frente a un fondo oscuro, vestido con musculosa blanca y pantalón naranja atado a la cintura, dejando ver tatuajes realistas sobre sus brazos, cuello y torso. En las manos sostiene unas esposas abiertas, dando el toque final a la caracterización y sumándose al ambiente festivo con una actitud desafiante y teatral.

La complicidad se hizo aún más evidente con la foto grupal que reunió a Luck Ra, Ian y La Joaqui. Luck Ra, si bien no es participante del certamen, fue por todo y se disfrazó de Hades, el dios del inframundo: lució cabello corto teñido de azul, maquillaje blanco y líneas oscuras que enfatizaron la fantasía mitológica, y una túnica gris de textura suelta, con un torso cubierto por tela drapeada. Ian Lucas, a su lado, mantuvo el look de prisionero, mientras La Joaqui sumó impacto con peluca negra de corte recto y cejas intensamente marcadas, luciendo ropa interior negra y camisa blanca abierta y sangre en la nariz, haciendo su mejor interpretación de Mia Wallace, el papel de Uma Thurman en Pulp Fiction.

Luck Ra fue disfrazado de
Luck Ra fue disfrazado de Hades, Ian de prisionero y la Joaqui fue de Mia Wallace

La celebración alcanzó el clímax en la fiesta central, donde el grupo “Masterchef de Halloween” se divirtió entre luces rojas, copas y una ambientación plagada de detalles decorativos propios de la fecha. Maxi López, el exfutbolista y participante, posó relajado con camisa estampada de palmeras y camiseta blanca, acompañado de Evangelina Anderson, quien eligió un disfraz de enfermera y rodeado por la cantante de RKT, Valentina Cervantes y Lucas, mientras Sofía Martínez —encargada de sacar la selfie— protagonizó el primer plano. El maquillaje y los disfraces de cada uno reforzaron el espíritu alegre y distendido de la noche, resaltando la alegría del reencuentro fuera de las cocinas y celebrando la llegada de Halloween como un momento de distensión y energía compartida.

A través de las imágenes, la fiesta de Halloween de MasterChef dejó en claro que el reality no solo pone a prueba el talento culinario de sus participantes, sino que también contribuye a la creación de espacios de amistad, compañerismo y disfrute, donde el clima competitivo da paso a la celebración de la diversidad, la creatividad y la identidad grupal a puro disfraz, carcajadas y complicidad televisiva.

La desopilante fiesta de Evangelina Anderson con Maxi López, Valu Cervantes y demás participantes de Masterchef (Video: Insagram)

Esta no es la primera vez que el grupo decide pasar una noche de fiesta juntos. El fin de semana anterior los participantes salieron y fue el escenario de una inspira amistad entre Anderson, López y Cervantes. En un video difundido tras la salida del grupo de un boliche, Anderson apareció acompañada por López y la esposa de Enzo Fernández bajo la lluvia, mientras él sostenía un paraguas para resguardarla. “Mis guardaespaldas”, escribió la modelo, reflejando el ambiente distendido y la buena sintonía que marcó la velada.

Cabe destacar que desde que oficializó su separación del exfutbolista Martín Demichelis, la participante del reality se muestra en muchos eventos nocturnos y más activa en redes, mostrando un lado desconocido de su personalidad.

Dentro del recinto donde continuó la celebración, la diversión fue la consigna predominante. Los participantes de Masterchef, entre ellos La Reini, Valentina Cervantes, Pablito Lescano, Maxi López y Andy Chango, compartieron risas, tragos y bailes bajo luces de neón. Las imágenes y videos de la noche evidenciaron la camaradería y el clima festivo que reina entre los concursantes, quienes aprovecharon la ocasión para relajarse y fortalecer lazos fuera de la competencia televisiva.

