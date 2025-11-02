El desopilante baile de Maxi López con Ian Lucas al ritmo de cumbia que se volvió viral

El insólito video de Maxi López y de Ian Lucas bailando cumbia que se hizo viral (Video: Instagram)

Un video de Maxi López con Ian Lucas bailando la cumbia “Laura” de Damas Gratis se ha convertido en uno de los contenidos más comentados de la semana en redes sociales. En la grabación, ambos interpretan la letra de la canción con una coreografía desopilante, gestos exagerados y pasos coordinados, generando un ambiente distendido que rápidamente atrajo la atención de miles de usuarios. “Bailando con mi papá”, escribió Ian Lucas al compartir el video, en una muestra de la camaradería que los une.

La complicidad entre Maxi López e Ian Lucas nació en las cocinas de MasterChef Celebrity Argentina, donde participan en la edición actual del reality. Desde el inicio del certamen, la dupla se ha destacado por su buena sintonía y sentido del humor, lo que ha dado lugar a colaboraciones y momentos virales como el reciente baile. La convivencia en el programa consolidó una amistad y propició la creación de contenido conjunto que conecta con audiencias de distintas generaciones.

"Ahí estaremos", escribió el exdeportista junto al teclado eléctrico (Instagram)

Maxi López, tras dejar las canchas, ha experimentado una transformación pública. Actualmente, además de su participación en MasterChef Celebrity, se desempeña como empresario y figura mediática. Luego de regresar por unos días a Suiza, donde reside su esposa Daniela Christiansson —quien espera su segunda hija con el exjugador—, López volvió a Argentina para retomar las grabaciones del reality. Su paso por el programa se ha caracterizado por una actitud relajada, la capacidad de reírse de sí mismo y la disposición a asumir nuevos desafíos, como su incursión en la música. En redes sociales, aceptó la invitación de Andy Chango, compañero de certamen, para debutar como tecladista en una presentación programada para el 11 de diciembre. “Ahí estaremos”, respondió López con humor, mostrando su interés por explorar nuevas facetas artísticas. En el ámbito empresarial, López se consolidó como uno de los accionistas mayoritarios del FC Paradiso, equipo de la tercera división suiza, a través de la firma Maxco Capital.

Hace unos días, Valentina Cervantes y Evangelina Anderson se sumaron a los challenges de Ian Lucas (Instagram)

Por su parte, Ian Lucas se ha posicionado como uno de los creadores de contenido más influyentes de la comunidad hispanohablante. Con casi 33 millones de suscriptores en YouTube, más de 4 millones de seguidores en Instagram y 13 millones en TikTok, Lucas ha construido una carrera que abarca la actuación, la música y la producción digital. Nacido en Banfield, provincia de Buenos Aires, inició su camino en las redes sociales desde muy joven y alcanzó notoriedad con videos de entretenimiento y desafíos. Su formación actoral lo llevó a participar en series de Disney como “Soy Luna” y “O11CE”, mientras que en la música ha lanzado temas como “No voy a llorar por ti” y “Casi algo”, que acumulan reproducciones y suenan en discotecas de Buenos Aires. Lucas trabajó en Italia, vivió en España y actualmente reside en México, donde continúa desarrollando su carrera musical. En entrevistas, ha compartido detalles sobre su historia personal, marcada por la superación y el apoyo a su familia, a quienes considera su principal motor. Desde pequeño, asumió responsabilidades en su hogar y, con el tiempo, se convirtió en sostén económico de su madre, su hermano y sus abuelos, priorizando siempre el bienestar de quienes lo rodean.

El video de baile protagonizado por López y Lucas generó una ola de reacciones en redes sociales. Los usuarios celebraron la frescura y el humor de la dupla, multiplicando memes, comentarios y mensajes de apoyo. La versatilidad de ambos protagonistas, sumada a la química que exhiben tanto en pantalla como fuera de ella, ha consolidado su lugar en el entretenimiento digital y televisivo argentino.

La conexión entre Maxi López e Ian Lucas, forjada en el marco de MasterChef Celebrity y potenciada por su presencia en redes, ha dado lugar a momentos que trascienden el formato televisivo y resuenan en la vida cotidiana de sus seguidores. Para Lucas, el mayor logro es poder compartir su estabilidad y éxito con quienes lo acompañan, una motivación que impulsa cada uno de sus proyectos y colaboraciones.