El video viral de Matt Smith, actor de The Crown y House of the Dragon, paseando por Palermo

En las últimas horas, el actor británico Matt Smith paseó por la zona porteña de Palermo y una fan capturó el momento (TikTok/@milaledesmaaa)

Buenos Aires atraviesa un auténtico fenómeno de celebridades internacionales. Después de la reciente visita de Emilia Clarke en octubre y el furor mundial por Dua Lipa por sus shows en River, ahora fue el turno de otro gigante del cine y la televisión, Matt Smith, reconocido por sus papeles en House of the Dragon, Doctor Who y The Crown, quien sorprendió a todos al dejarse ver paseando tranquilamente por el barrio porteño de Palermo. Mientras Johnny Depp aún se encuentra en el país disfrutando de la ciudad luego de la avant premiere de su película, la aparición de Smith se volvió el último capítulo viral en una racha de visitas ilustres que mantiene expectante a fanáticos y curiosos.

La noticia arrancó con el video de una joven que filmó a Matt Smith cruzando la tradicional esquina de Serrano y Niceto Vega a plena luz del día. “P.O.V.: andás por Palermo y te encontrás a Daemon Targaryen”, escribió la usuaria, en alusión al rol con el que el actor se ganó miles de nuevos fanáticos en los últimos años. En las imágenes, Smith camina relajado, sin productor ni asistentes a la vista, mientras algunos transeúntes comienzan a reconocerlo. La publicación, compartida en TikTok, rápidamente saltó a otras redes y se llenó de comentarios eufóricos y memes.

La fanática no se conformó solo con el video: fue hasta él y se sacó una selfie, que incluyó al clip y que terminó de confirmar que, sí, era realmente Matt, transitando como uno más las calles porteñas. Las repercusiones no tardaron en llegar. “Qué dolor no vivir en Buenos Aires”; “Primero Emilia Clarke y ahora Matt”; “Vas al chino y te lo encontrás”; “Me lo llego a cruzar y me desmayo”; “Qué bendición encontrarse a Matt”; “Mi Doctor favorito”; “Se vino a vivir la experiencia Oasis en Argentina”; “Me vuelvo loca”, fueron algunos de los comentarios que tradujeron la euforia colectiva.

El actor británico con la fan que capturó su caminata por Palermo (Captura de video)

La visita de Matt Smith no fue tan sorpresiva para los más atentos: la cuenta de su club de fans en Brasil había anticipado días antes que el actor se encontraba en la región y subieron a X una foto junto a una admiradora en tierras brasileñas. Así, el arribo de Matt a la Argentina se convirtió en una noticia celebrada y replicada por toda la comunidad de fanáticos en el país.

No es casualidad que la estrella británica de series y cine elija la ciudad para pasear como un vecino más. El actor británico debutó a los 27 años como el actor más joven que interpretó al legendario Doctor Who, un desafío que marcó un antes y un después en su carrera y lo catapultó a la fama global. Más tarde, se lució como el joven Príncipe Philip en The Crown, serie multipremiada donde su interpretación fue de las más celebradas de la producción.

Con el boom de House of the Dragon, su popularidad escaló aún más alto con el rol protagónico que lo consagró como un referente de la nueva generación actoral ligada al universo Game of Thrones. Su participación en series y películas como Atrapado Robando reafirma su versatilidad, y sus elecciones lo mantienen siempre vigente tanto en la crítica como en el corazón del público.

El club de fans de Brasil había anticipado que el actor se encontraba en la región (X/@centrlmattsmith)

Ahora, con su paso por Buenos Aires, Smith suma una anécdota inesperada. Mientras pasea solo por Palermo, se cruza con fanáticos, regala selfies y permite que su presencia se viralice con la misma fuerza que los personajes que interpretó. El fenómeno de celebridades extranjeras en la ciudad parece no tener fin: cafeterías, conciertos y esquinas emblemáticas se convierten en el escenario donde lo extraordinario puede cruzarse con lo cotidiano.

Así, Buenos Aires se reafirma como epicentro cultural y destino favorito de figuras de la talla de Clarke, Lipa, Depp y Smith. Entre cafés, avenidas y encuentros casuales, el magnetismo de la ciudad suma un nuevo testimonio a su historia reciente: hoy, el barrio puede ser el nuevo set de una estrella global, y la selfie con tu personaje favorito, cuestión de estar en el lugar y el momento indicados.