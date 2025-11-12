Teleshow

El video viral de Matt Smith, actor de The Crown y House of the Dragon, paseando por Palermo

El británico fue reconocido en una esquina más trendy del conocido barrio porteño y se suma a la lista de celebrities globales que visitan Argentina por estos días

Guardar
En las últimas horas, el actor británico Matt Smith paseó por la zona porteña de Palermo y una fan capturó el momento (TikTok/@milaledesmaaa)

Buenos Aires atraviesa un auténtico fenómeno de celebridades internacionales. Después de la reciente visita de Emilia Clarke en octubre y el furor mundial por Dua Lipa por sus shows en River, ahora fue el turno de otro gigante del cine y la televisión, Matt Smith, reconocido por sus papeles en House of the Dragon, Doctor Who y The Crown, quien sorprendió a todos al dejarse ver paseando tranquilamente por el barrio porteño de Palermo. Mientras Johnny Depp aún se encuentra en el país disfrutando de la ciudad luego de la avant premiere de su película, la aparición de Smith se volvió el último capítulo viral en una racha de visitas ilustres que mantiene expectante a fanáticos y curiosos.

La noticia arrancó con el video de una joven que filmó a Matt Smith cruzando la tradicional esquina de Serrano y Niceto Vega a plena luz del día. “P.O.V.: andás por Palermo y te encontrás a Daemon Targaryen”, escribió la usuaria, en alusión al rol con el que el actor se ganó miles de nuevos fanáticos en los últimos años. En las imágenes, Smith camina relajado, sin productor ni asistentes a la vista, mientras algunos transeúntes comienzan a reconocerlo. La publicación, compartida en TikTok, rápidamente saltó a otras redes y se llenó de comentarios eufóricos y memes.

La fanática no se conformó solo con el video: fue hasta él y se sacó una selfie, que incluyó al clip y que terminó de confirmar que, sí, era realmente Matt, transitando como uno más las calles porteñas. Las repercusiones no tardaron en llegar. “Qué dolor no vivir en Buenos Aires”; “Primero Emilia Clarke y ahora Matt”; “Vas al chino y te lo encontrás”; “Me lo llego a cruzar y me desmayo”; “Qué bendición encontrarse a Matt”; “Mi Doctor favorito”; “Se vino a vivir la experiencia Oasis en Argentina”; “Me vuelvo loca”, fueron algunos de los comentarios que tradujeron la euforia colectiva.

El actor británico con la
El actor británico con la fan que capturó su caminata por Palermo (Captura de video)

La visita de Matt Smith no fue tan sorpresiva para los más atentos: la cuenta de su club de fans en Brasil había anticipado días antes que el actor se encontraba en la región y subieron a X una foto junto a una admiradora en tierras brasileñas. Así, el arribo de Matt a la Argentina se convirtió en una noticia celebrada y replicada por toda la comunidad de fanáticos en el país.

No es casualidad que la estrella británica de series y cine elija la ciudad para pasear como un vecino más. El actor británico debutó a los 27 años como el actor más joven que interpretó al legendario Doctor Who, un desafío que marcó un antes y un después en su carrera y lo catapultó a la fama global. Más tarde, se lució como el joven Príncipe Philip en The Crown, serie multipremiada donde su interpretación fue de las más celebradas de la producción.

Con el boom de House of the Dragon, su popularidad escaló aún más alto con el rol protagónico que lo consagró como un referente de la nueva generación actoral ligada al universo Game of Thrones. Su participación en series y películas como Atrapado Robando reafirma su versatilidad, y sus elecciones lo mantienen siempre vigente tanto en la crítica como en el corazón del público.

El club de fans de
El club de fans de Brasil había anticipado que el actor se encontraba en la región (X/@centrlmattsmith)

Ahora, con su paso por Buenos Aires, Smith suma una anécdota inesperada. Mientras pasea solo por Palermo, se cruza con fanáticos, regala selfies y permite que su presencia se viralice con la misma fuerza que los personajes que interpretó. El fenómeno de celebridades extranjeras en la ciudad parece no tener fin: cafeterías, conciertos y esquinas emblemáticas se convierten en el escenario donde lo extraordinario puede cruzarse con lo cotidiano.

Así, Buenos Aires se reafirma como epicentro cultural y destino favorito de figuras de la talla de Clarke, Lipa, Depp y Smith. Entre cafés, avenidas y encuentros casuales, el magnetismo de la ciudad suma un nuevo testimonio a su historia reciente: hoy, el barrio puede ser el nuevo set de una estrella global, y la selfie con tu personaje favorito, cuestión de estar en el lugar y el momento indicados.

Temas Relacionados

Matt SmithArgentinaDoctor WhoThe CrownGame of ThronesHouse of the DragonActorPalermoBuenos Aires

Últimas Noticias

La reacción de la China Suárez cuando Mario Pergolini aseguró que Mauro Icardi le pedirá casamiento: “En unos meses le sale el divorcio”

La actriz confesó que, a lo largo de su vida, le habían pedido matrimonio, sin embargo, nunca llegó a formalizar dicha situación

La reacción de la China

El sorpresivo “me gusta” de Maxi López en un posteo contra la China Suárez: “¿Cómo se llama la obra?”

El exdelantero de River Plate marcó su postura en el conflicto que tiene Wanda Nara con la actriz de Casi Ángeles

El sorpresivo “me gusta” de

El peculiar look de la China Suárez en la entrevista con Moria Casán que desató comparaciones con Wanda Nara

Para el mano a mano con La One, la actriz de El Hilo Rojo eligió un conjunto oversize de color verde oliva que recordó a un estilismo viejo de la conductora de MasterChef

El peculiar look de la

Jorge Martínez sorprendió al revelar qué estrella europea fue el gran amor de su vida: “Fue una linda relación”

El actor conmovió al abrir el baúl de los recuerdos y contar la conexión que tuvo con una de las personas más especiales de su vida

Jorge Martínez sorprendió al revelar

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas

El delantero del Galatasaray acompañó a su pareja a los mano a mano con Mario Pergolini y Moria Casán, y eso despertó la incógnita del lugar en que se encontraban las menores, por estos días a su cargo

Dónde estaban las hijas de
DEPORTES
Ilusión en marcha: la selección

Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

Tino, el perro de Solana Sierra, debutó con victoria en la Billie Jean King Cup: “Cada vez que me viene a ver, gano”

El campeón del fútbol argentino que dio una profunda reflexión sobre la salud mental: “La pasé mal, me sentía solo”

TELESHOW
La reacción de la China

La reacción de la China Suárez cuando Mario Pergolini aseguró que Mauro Icardi le pedirá casamiento: “En unos meses le sale el divorcio”

El sorpresivo “me gusta” de Maxi López en un posteo contra la China Suárez: “¿Cómo se llama la obra?”

El peculiar look de la China Suárez en la entrevista con Moria Casán que desató comparaciones con Wanda Nara

Jorge Martínez sorprendió al revelar qué estrella europea fue el gran amor de su vida: “Fue una linda relación”

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas

INFOBAE AMÉRICA

Cómo son las Universidades de

Cómo son las Universidades de la Tercera Edad: ejemplos de Canadá, Bélgica y España

Trump afirmó que demandará a la BBC por hasta 5.000 millones de dólares tras la manipulación del video de su discurso

El régimen de Irán interceptó un petrolero en el estrecho de Ormuz y reavivó tensiones en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo

Trinidad y Tobago realizará nuevos ejercicios militares con Estados Unidos en plena escalada con Venezuela

Los aliados occidentales estudian mecanismos para que los inspectores del OIEA puedan analizar el arsenal nuclear de Irán