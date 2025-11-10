Teleshow

Johnny Depp llegó a la Argentina: sus primeras fotos en el país

El actor estadounidense, que estará presentando su película Modigliani, tres días en Montparnasse, arribó a Ezeiza en un avión privado desde Los Ángeles

Johnny Depp llegó a la Argentina: sus primeras fotos en el país (RSFotos)

Este lunes 10 de noviembre alrededor de las 17 horas, Johnny Depp llegó a la Argentina en un vuelo privado procedente de Los Ángeles. El actor, director y músico estadounidense fue recibido en el Aeropuerto de Ezeiza por un operativo de seguridad y un grupo de fanáticos que aguardaban su llegada.

Fiel a su estilo, Depp lució un sombrero y un pañuelo, elementos distintivos de su imagen, mientras descendía del avión acompañado por un séquito. Dos camionetas, una de ellas adquirida especialmente para la ocasión por el empresario y amigo personal del actor, Jorge “Corcho” Rodríguez, lo trasladaron desde la terminal, marcando el inicio de una visita que suma expectativa a la agenda artística nacional.

El actor, que estará presentando su segunda película como director, llegó a Ezeiza en un vuelo privado desde Los Ángeles (RSFotos)

Acompañado por un operativo de seguridad, la estrella de Piratas del Caribe y El joven manos de tijeras se mostró relajado luego de un viaje de más de catorce horas. Varias seguidoras se reunieron en el lugar para darle la bienvenida con carteles y fotos. El detalle: Depp llegó con su guitarra al hombro, en un estuche de cuero rojo.

La estadía de Johnny Depp en el país tiene como epicentro la ciudad de La Plata, donde se desarrollará una agenda institucional y cultural. El miércoles 12, el actor mantendrá un encuentro protocolar con el intendente Julio Alak, quien lo distinguirá como visitante ilustre en un acto oficial. Posteriormente, Depp recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, un espacio emblemático por su valor histórico y cultural, en una actividad que busca resaltar el patrimonio local y fortalecer los lazos entre la gestión municipal y referentes internacionales del arte.

La estrella de Piratas del Caribe y El hombre manos de tijeras llegó con su característico look, de sombrero, lentes y pañuelo
Dos camionetas, una adquirida especialmente por su amigo Jorge "Corcho" Rodríguez se encargaron de recibir al actor y músico

El programa continuará en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, donde se desplegará una alfombra roja para recibir a Depp ante la presencia de medios, autoridades, invitados especiales y representantes de la prensa. En este escenario, el público podrá asistir a una masterclass abierta y a una entrevista pública en la que participará Riccardo Scamarcio, protagonista de la película dirigida por Depp. La moderación del encuentro estará a cargo de Verónica Lozano. El formato combinará conversación y proyección cinematográfica, permitiendo un intercambio directo entre los protagonistas y la audiencia.

Johnny Depp estará presentado su película Modigliani, tres días en Montparnasse, la segunda como director

Tras la masterclass, se celebrará una función de gala exclusiva para invitados y prensa, en la que se proyectará Modigliani, tres días en Montparnasse. Este largometraje, el segundo dirigido por Depp, narra tres días cruciales en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en la París de 1916. La obra cuenta con un elenco internacional que incluye a Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland y Luisa Ranieri. La película, producida por IN.2 Film, Barry Navidi Productions y Lervolino & Lady Bacardi Entertainment, ya ha recorrido festivales de renombre como San Sebastián y Roma, donde obtuvo el Premio a la Película de Culto del Año en la 29ª edición del Capri Hollywood – Roma Fall Gala 2024.

El estreno nacional de Modigliani, tres días en Montparnasse está previsto para el martes 11 de noviembre en el Cinemark Palermo de Buenos Aires. Se espera la presencia de Depp, parte del elenco y miembros del equipo de producción internacional en este evento, que forma parte de una estrategia para posicionar a la ciudad como un referente en la agenda cultural y cinematográfica del país.

Fanáticas de la figura de Hollywood se acercaron para darle la bienvenida

Durante su anterior paso por Argentina en febrero, Depp se dedicó a su faceta musical y grabó una sesión en el estudio La Roca Power Studio, propiedad del marido de Verónica Lozano. La presencia del artista en La Plata refuerza el vínculo entre la ciudad y figuras de proyección global, al tiempo que destaca la colaboración entre arte, industria y gestión cultural.

Johnny Depp, con el estuche rojo de su guitarra al hombro, acompañado por un operativo de seguridad
Johnny Depp dará una masterclass en La Plata y será nombrado visitante ilustre de la ciudad

