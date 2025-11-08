Dua Lipa eligió los mejores momentos de su primer show en River: “¡Anoche fue una locura!”

Dua Lipa eligió los mejores momentos de su primer show en River (Video: Instagram Dua Lipa)

El estadio de River Plate fue escenario del inicio del Radical Optimism Tour de Dua Lipa, una noche que marcó el comienzo de su gira mundial y dejó una impresión duradera en el público argentino. Con el recinto colmado, la artista británica ofreció un espectáculo de alto impacto visual y sonoro, respaldado por una producción internacional y una selección de éxitos que mantuvo la energía en su punto más alto. Y en el que la persistente llovizna de la jornada no hizo más que sumarle épica.

Al día siguiente, la artista británica de origen albanokosovar replicó en sus redes sociales los momentos más destacados de su propio concierto, en publicaciones tanto de su familia como de sus fanáticos.

Así, mostró al monumental a oscuras, apenas iluminado por las linternas de los celulares y la luz cenital enfocándola en el centro del escenario. También mostró al público a puro salto en una publicación de la coreógrafa Sharon June: “Anoche fue una locura. Qué manera de comenzar”, escribió, en referencia a la etapa sudamericana del tour. En tanto, Jess Spink, quien trabaja en su marca, se hizo una pregunta que sintetiza el concierto: “¿Buenos Aires, ustedes son de verdad?“.

Pero lo más destacado, tanto para el público como para la propia Dua, parece haber sido la versión de “De música ligera”, el himno de Soda Stereo muy celebrada por todo el Monumental. La cantante mostró dos momentos diferentes, una al comienzo y otra promediando la canción, compartidas por su propia familia, en un eco que todavía se escucha en el estadio en el que surgió el emblemático “Gracias totales” de la voz de su compositor, Gustavo Cerati.

La elección de este tema estuvo relacionada con la preparación de la cantante, quien había compartido recientemente en sus redes sociales que finalizó un curso de español. Este aprendizaje se reflejó en la precisión y soltura con la que cantó la emblemática canción. Al imprimirle su propio estilo y actitud, la artista logró un homenaje que trascendió lo musical y se transformó en un gesto de respeto hacia la cultura local. El público respondió con entusiasmo, coreando cada estrofa y celebrando la conexión inmediata entre la estrella pop y el rock argentino.

La interpretación de “De Música Ligera” se viralizó rápidamente en redes sociales, donde fanáticos y seguidores destacaron el guiño de la cantante a la historia del rock nacional. La ovación unánime en el estadio se replicó en el mundo digital, consolidando el gesto como tendencia y reforzando la comunión entre Dua Lipa y sus seguidores argentinos. La artista reflejó en sus propias redes la emoción de su familia y de algunos fanáticos, agradeciendo el cariño recibido durante su paso por Buenos Aires.

Más allá del escenario, la presencia de Dua Lipa en la ciudad se convirtió en un fenómeno social. Desde su llegada la noche del miércoles, la cantante fue el centro de atención en cada uno de sus movimientos. Hospedada en un hotel del barrio de Recoleta junto a su hermana Rina Lipa y su equipo, la artista fue seguida por multitudes de fans y curiosos que buscaban un encuentro fugaz o una fotografía. Las cámaras y celulares captaron cada salida, transformando calles y paisajes porteños en escenarios de fervor colectivo.

El jueves, la atención se trasladó al restaurante Las Flores, en Palermo, un oasis urbano conocido por su invernadero con 600 plantas nativas y su ambiente de privacidad. Allí, la artista disfrutó de la gastronomía local en una mesa especialmente preparada para resguardar su intimidad, compartiendo el espacio con porteños anónimos bajo la sombra de la vegetación. El personal del restaurante, alertado por una reserva a nombre de “Olivia Moss”, organizó discretamente el recibimiento, asegurando que la experiencia fuera tan exclusiva como memorable.

La visita de Dua Lipa a Buenos Aires no solo inauguró una gira internacional, sino que también consolidó un vínculo especial entre la artista y el público argentino. Hoy tendrá su segunda cita, buscando superar en intensidad y calor la de la víspera, o al menos igualarla. Su público la espera, con lluvia o con un anochecer más ameno, según los pronósticos. Sobre el escenario, habrá una artista dispuesta a darlo todo.