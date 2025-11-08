Teleshow

Dua Lipa eligió los mejores momentos de su primer show en River: “¡Anoche fue una locura!”

La estrella británica inauguró la etapa latinoamericana de su Radical Optimism Tour con un concierto inolvidable. La cita a Soda Stereo y el reconocimiento al calor del público, entre los videos más destacados

Guardar
Dua Lipa eligió los mejores momentos de su primer show en River (Video: Instagram Dua Lipa)

El estadio de River Plate fue escenario del inicio del Radical Optimism Tour de Dua Lipa, una noche que marcó el comienzo de su gira mundial y dejó una impresión duradera en el público argentino. Con el recinto colmado, la artista británica ofreció un espectáculo de alto impacto visual y sonoro, respaldado por una producción internacional y una selección de éxitos que mantuvo la energía en su punto más alto. Y en el que la persistente llovizna de la jornada no hizo más que sumarle épica.

Al día siguiente, la artista británica de origen albanokosovar replicó en sus redes sociales los momentos más destacados de su propio concierto, en publicaciones tanto de su familia como de sus fanáticos.

Así, mostró al monumental a oscuras, apenas iluminado por las linternas de los celulares y la luz cenital enfocándola en el centro del escenario. También mostró al público a puro salto en una publicación de la coreógrafa Sharon June: “Anoche fue una locura. Qué manera de comenzar”, escribió, en referencia a la etapa sudamericana del tour. En tanto, Jess Spink, quien trabaja en su marca, se hizo una pregunta que sintetiza el concierto: “¿Buenos Aires, ustedes son de verdad?“.

La emoción de Dua Lipa por el estadio de River a oscuras (Video: Instagram Dua Lipa)
Dua Lipa empezó la etapa sudamericana de su tour con un inolvidable concierto en el estadio de River (Video: Instagram Dua Lipa)

Pero lo más destacado, tanto para el público como para la propia Dua, parece haber sido la versión de “De música ligera”, el himno de Soda Stereo muy celebrada por todo el Monumental. La cantante mostró dos momentos diferentes, una al comienzo y otra promediando la canción, compartidas por su propia familia, en un eco que todavía se escucha en el estadio en el que surgió el emblemático “Gracias totales” de la voz de su compositor, Gustavo Cerati.

La elección de este tema estuvo relacionada con la preparación de la cantante, quien había compartido recientemente en sus redes sociales que finalizó un curso de español. Este aprendizaje se reflejó en la precisión y soltura con la que cantó la emblemática canción. Al imprimirle su propio estilo y actitud, la artista logró un homenaje que trascendió lo musical y se transformó en un gesto de respeto hacia la cultura local. El público respondió con entusiasmo, coreando cada estrofa y celebrando la conexión inmediata entre la estrella pop y el rock argentino.

Así presentó Dua Lipa su versión de "De música ligera" de Soda Stereo (Video: Instagram Dua Lipa)
Dua Lipa compartió un video que grabó su hermana Rina mientras interpretaba "De música ligera" (Video: Instagram Dua Lipa)

La interpretación de “De Música Ligera” se viralizó rápidamente en redes sociales, donde fanáticos y seguidores destacaron el guiño de la cantante a la historia del rock nacional. La ovación unánime en el estadio se replicó en el mundo digital, consolidando el gesto como tendencia y reforzando la comunión entre Dua Lipa y sus seguidores argentinos. La artista reflejó en sus propias redes la emoción de su familia y de algunos fanáticos, agradeciendo el cariño recibido durante su paso por Buenos Aires.

Más allá del escenario, la presencia de Dua Lipa en la ciudad se convirtió en un fenómeno social. Desde su llegada la noche del miércoles, la cantante fue el centro de atención en cada uno de sus movimientos. Hospedada en un hotel del barrio de Recoleta junto a su hermana Rina Lipa y su equipo, la artista fue seguida por multitudes de fans y curiosos que buscaban un encuentro fugaz o una fotografía. Las cámaras y celulares captaron cada salida, transformando calles y paisajes porteños en escenarios de fervor colectivo.

“Irreal”: Dua Lipa hizo vibrar al Estadio Monumental en el primero de sus shows (Video: Instagram Dua Lipa)
"¿Buenos Aires, ustedes son de verdad? La reacción de Dua Lipa ante el público argentino (Video: Instagram Dua Lipa)

El jueves, la atención se trasladó al restaurante Las Flores, en Palermo, un oasis urbano conocido por su invernadero con 600 plantas nativas y su ambiente de privacidad. Allí, la artista disfrutó de la gastronomía local en una mesa especialmente preparada para resguardar su intimidad, compartiendo el espacio con porteños anónimos bajo la sombra de la vegetación. El personal del restaurante, alertado por una reserva a nombre de “Olivia Moss”, organizó discretamente el recibimiento, asegurando que la experiencia fuera tan exclusiva como memorable.

La visita de Dua Lipa a Buenos Aires no solo inauguró una gira internacional, sino que también consolidó un vínculo especial entre la artista y el público argentino. Hoy tendrá su segunda cita, buscando superar en intensidad y calor la de la víspera, o al menos igualarla. Su público la espera, con lluvia o con un anochecer más ameno, según los pronósticos. Sobre el escenario, habrá una artista dispuesta a darlo todo.

Temas Relacionados

Dua LipaRadical Optimism TourRiver PlateSoda StereoBuenos Aires

Últimas Noticias

Evangelina Anderson compartió su ritual para atraer el amor tras su separación

La modelo sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes sociales un gesto simbólico que marca su búsqueda de nuevas experiencias afectivas

Evangelina Anderson compartió su ritual

La confesión de Cande Ruggeri que sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “¿Qué te pasa hoy?”

La influencer, que próximamente celebrará su casamiento con Nicolás Maccari, generó todo tipo de reacciones por un comentario que se volvió viral

La confesión de Cande Ruggeri

Las postales de Nico Vázquez y Dai Fernández en la Rocky Run de Filadelfia: “Es una locura hermosa estar acá”

El evento reunió a fanáticos del mítico boxeador creado por Sylvester Stallone y marcó un nuevo capítulo en una historia de amor que no para de crecer

Las postales de Nico Vázquez

Flor Peña celebró sus 51 años en familia en el Caribe: el festejo a puro cuarteto y su emotiva reflexión

La actriz sopló las velitas en un viaje de ensueño junto a su marido, sus hijos y su madre. Las postales más divertidas y la complicidad de siempre con los suyos

Flor Peña celebró sus 51

Identidad, amor y legado: Elina Costantini ya lleva oficialmente el apellido en su DNI

La filántropa logró que su documento refleje una decisión personal que refuerza la unión con su esposo Eduardo y su hija Kahlo

Identidad, amor y legado: Elina
DEPORTES
Racing se enfrenta a Defensa

Racing se enfrenta a Defensa y Justicia por la fecha 15 del Torneo Clausura

Tras el accidente en la sprint, Franco Colapinto largará 18° el GP de Brasil: Pierre Gasly sorprendió y quedó 9°

Rosario Central anunció una importante reforma en el Gigante de Arroyito

Colapinto habló sobre los problemas en su Alpine tras el accidente y se lamentó por quedar 18° en la qualy: “Se sintió medio raro”

Julián Álvarez habló de un posible pase al Barcelona y reveló la frase de su padre que lo marcó: “Nada de tatuajes, cigarrillos ni alcohol”

TELESHOW
Clara Alonso presentó a su

Clara Alonso presentó a su hijo Gael y conmovió a sus seguidores

Evangelina Anderson compartió su ritual para atraer el amor tras su separación

La confesión de Cande Ruggeri que sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “¿Qué te pasa hoy?”

Las postales de Nico Vázquez y Dai Fernández en la Rocky Run de Filadelfia: “Es una locura hermosa estar acá”

Flor Peña celebró sus 51 años en familia en el Caribe: el festejo a puro cuarteto y su emotiva reflexión

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Ortega excarceló

La dictadura de Ortega excarceló a cuatro presos políticos que se encontraban desaparecidos en Nicaragua

Relaciones “liana”: el fenómeno emocional que afecta a quienes no saben estar solos

Cyndi Lauper, Outkast y The White Stripes encabezan la generación 2025 del Salón de la Fama del Rock & Roll

Ranking global: la ciudad favorita de los ricos ya no está en Estados Unidos ni en Europa

COP30: la ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil dijo que sin esa comunidad “no hay futuro para la humanidad“