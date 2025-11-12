Furor en Buenos Aires por Johnny Depp: así fue la avant-premiere de su nueva película

La llegada de Johnny Depp movilizó a multitudes y marcó una jornada que se consolidó como punto de inflexión en la historia de los eventos cinematográficos de Buenos Aires (RS Fotos)

Buenos Aires vivió una postal irrepetible la noche del martes 11 de noviembre, cuando Johnny Depp llegó al barrio de Palermo para encabezar la avant-premiere de su nueva película, “Modigliani, tres días en Montparnasse”.

Depp avivó la expectativa de una ciudad movilizada por un acontecimiento cultural que desplazó los límites habituales del séptimo arte.

El actor Ricardo Scamarcio es una de las figuras de la nueva película de Johnny Depp

Desde temprano, el clima denotaba algo extraordinario. Seguidores apostados desde el mediodía, pancartas y retratos en alto, cánticos en cada esquina y gritos que se multiplicaban a medida que avanzaba la tarde crearon un marco único en torno a la avant-premiere.

En las inmediaciones del Cinemark Palermo, la agitación era constante: los fans mantenían vigilia, coreando los nombres de los personajes emblemáticos encarnados por Depp, y buscaban captar su llegada con teléfonos, cámaras y mensajes instantáneos para redes sociales.

El arribo de Johnny Depp generó una conmoción visible en los alrededores del cine, donde la intensidad de los aplausos, los gritos y la emoción colectiva dejó un registro insoslayable de la relevancia del encuentro

Algunos fanáticos llegaron temprano. “Estoy desde las 12 del mediodía”, relató una joven con lágrimas en los ojos. El público llevó pancartas y banderas alusivas al actor y sus películas.

Cuando Depp hizo su aparición, el fervor superó toda previsión. El recibimiento fue tan intenso que el entusiasmo y la emoción se extendieron desde la entrada hasta la vereda. El actor respondió al clamor del público con saludos, sonrisas y gestos de agradecimiento, lo que le dio al evento una atmósfera que condimentó la presentación y dejó claro el vínculo que lo une con sus seguidores argentinos. El público lo aplaudió, lo vitoreó y luchó por captar un saludo, una mirada o un autógrafo, con un frenesí que reflejó el carácter histórico de la noche.

Pancartas del actor protagonizaron la escena en las afueras del cine

Una llovizna y el anochecer cubrieron Buenos Aires, pero la expectativa no disminuyó.

Bobby Flores y su pareja en la avant-premiere

Entre los presentes se contaron figuras del espectáculo local y amigos del actor, en una jornada que superó la expectativa habitual de un estreno.

Joaquín Levinton fue una de las celebridades presente

Depp no es un desconocido en la región: la había visitado anteriormente, principalmente por su amistad con Jorge “Corcho” Rodríguez.

Riccardo Scamarcio, Johnny Depp y Verónica Lozano REUTERS/Agustin Marcarian

El actor afianza vínculos con la cultura local y participa de diversos proyectos, tanto en cine como en el ámbito musical.

Gabriel Corrado y su esposa, Constanza Feraud

Esta vez, la capital argentina lo recibió en su papel de director, luego de un recorrido internacional de la película que incluyó el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde el film se estrenó el 24 de septiembre de 2024, y la obtención del Premio a la película de culto del Año en la 29ª edición del Capri Hollywood – Roma Fall Gala 2024.

Barbie Simons

La avant-premiere en Buenos Aires no fue el único acto pensado en la agenda local.

Julieta Ortega

La visita de Depp forma parte de una propuesta más amplia, con actividades que trascienden el marco del estreno.

El periodista Diego "Chavo" Fucks

Junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, protagonista de la película, se programó una masterclass en la ciudad de La Plata, donde ambos planean compartir su experiencia y aprendizajes con talentos y estudiantes del circuito artístico nacional.

Lisa Cerati

La película es un biopic centrado en las tensas jornadas de Amedeo Modigliani en la París de 1916, con un reparto que suma a Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland y Luisa Ranieri.

El actor arribó cerca de las 20 horas al cine de Palermo y posó para los fotógrafos

La producción llegó precedida por elogios de la crítica y el posicionamiento como destacada de 2024, tras su paso por los principales festivales europeos.

El músico Iván Noble con su hijo Benito y su pareja Martina

El paso de Johnny Depp por la Argentina reafirma además su relación con referentes históricos y culturales del país.

Mariana Arias

Durante su anterior visita, en febrero, el artista dedicó tiempo a su faceta musical, grabando en La Roca Power Studio, lo que evidencia la conexión entre la escena argentina y figuras de talla global.

Las imágenes del actor se lucían incluso en looks

El itinerario de Depp incluye además otros encuentros: el miércoles 12 en La Plata será distinguido como visitante ilustre por el intendente Julio Alak, quien lo recibirá de forma oficial, marcando el tono de unos días donde el arte, la cultura y lo mediático confluyen de manera única.

Panam

Luego del acto oficial, Depp recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, un espacio central del patrimonio platense.

Floppy Tesouro y su pareja, Salvador

La programación seguirá en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, donde se instalará una alfombra roja para recibir a Johnny Depp frente a autoridades, invitados especiales y representantes de la prensa.

El músico Juanse

Allí se realizará una masterclass abierta y una entrevista pública con la participación de Riccardo Scamarcio, protagonista del film dirigido por Depp, bajo la moderación de Verónica Lozano.

Jimena Cyrulnik

La película, producida por IN.2 Film, Barry Navidi Productions y Lervolino & Lady Bacardi Entertainment, retrata no solo la vida de Modigliani sino el clima artístico, la pasión y la amistad que marcaron la época.

El público recibió entre lágrimas al actor

La estrategia de lanzamiento internacional integra a Buenos Aires y La Plata en la agenda global del cine, lo que revaloriza el vínculo entre talento internacional y cultura local.

El chef Donato de Santis

El paso de Johnny Depp por Buenos Aires dejó estampas poderosas para la memoria colectiva local.

"Que salga Johnny", pedían los fans

Testimonios de admiradores y cronistas coincidieron en señalar la emoción, la devoción y la magnitud del fenómeno que envolvió a la avant-premiere: un evento que, entre cánticos, aplausos, fotos y escenas de celebración genuina, ubicó a la ciudad y al público argentino en el epicentro de una cita histórica para el séptimo arte.

Johnny Depp ingresó a la sala y más tarde dirigió unas palabras al público, lo que dio un broche especial a una jornada inolvidable.

Fotos: RS Fotos