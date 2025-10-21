Teleshow

Emilia Clarke, la actriz de Game of Thrones, de visita en Argentina: Cataratas del Iguazú, Salinas Grandes y glamping

La actriz compartió en sus redes sociales las postales de su paso por el país. La reacción de los argentinos al posteo

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
El recorrido de Emilia Clarke por Argentina (Video: Instagram)

La presencia de Emilia Clarke en Argentina se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana, impulsada por una ola de rumores que circularon en redes sociales entre fanáticos y curiosos. El revuelo comenzó cuando se publicó un video en el que la actriz, reconocida mundialmente por su rol como Daenerys Targaryen en la serie Game of Thrones, apareció tomando un café en el barrio porteño de Palermo.

Fue recién días más tarde que Clarke confirmó su estadía en el país al compartir una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, bajo la frase: “Por fin... y finalmente. Unas vacaciones para ser documentadas. Helen Kingston, lo hicimos bien”. El breve mensaje estuvo acompañado de hashtags como #fromaltitudesicknesstowaterfallsofhairfrizz,#thankgodforburnerphones,#nowgivemeyourshoey#imcryingtoyouargentina.

La serie de imágenes que compartió Emilia documentó una travesía variada y cautivadora, en la que recorrió desde paisajes selváticos y exuberantes hasta entornos áridos y altiplánicos. Una de las primeras fotografías mostró a Clarke, vestida con camiseta clara y zapatillas blancas, disfrutó de un columpio atado a la rama de un árbol en mitad de un terreno amplio y seco, donde árboles dispersos y una construcción baja de techo de tejas formaron parte del paisaje. La naturalidad y el sentido lúdico de la imagen transmitieron la búsqueda de descanso y diversión lejos del bullicio urbano, en sintonía con el ambiente rural argentino.

La belleza de las Catarata
La belleza de las Catarata del Iguazú
Clarke hizo glamping en La
Clarke hizo glamping en La Gran Salina (Foto: Instagram)
Llamas y wiphala, la típica
Llamas y wiphala, la típica bandera que ondea en el norte del país

Entre los momentos destacados, The Mother of Dragons incluyó una panorámica de las Cataratas del Iguazú, uno de los destinos naturales más emblemáticos de Sudamérica. La fotografía capturó la caída de los saltos de agua marrón y blanca, custodiados por rocas y vegetación que se extendía hasta el horizonte bajo un cielo despejado. La niebla que subía desde el lecho del río cubría la escena de humedad y realzaba los matices verdes del paisaje. Esta imagen transmitió la experiencia del asombro ante uno de los patrimonios naturales más impresionantes del país, elegido regularmente por turistas internacionales y locales.

El recorrido de la actriz británica también abarcó destinos del norte argentino. En una de las postales, la actriz se mostró sentada sobre la plataforma del glamping, bajo una luz anaranjada de atardecer y ante una vasta extensión blanca. El entorno correspondió a una de las Salinas Grandes, en Jujuy, cuya superficie agrietada y blanca generaba un efecto visual distintivo en combinación con el perfil de las montañas lejanas. En otro momento caminó junto a acompañantes sobre la explanada salina, avanzando hacia la cámara mientras varias piletas de evaporación con agua clara reflejaban el vasto cielo azul.

La secuencia brindó ejemplos de interacción con la cultura local: mates compartidos, alfajores de maicena en una cafetería con bolsas de yerba mate visibles y escenas de sobremesa en espacios interiores iluminados por luz natural. Clarke apareció en algunas fotos acompañada de amigos, en otras compartió selfies con su amiga Helen, destinataria de su dedicatoria en el post.

Sonrisa y relax en la
Sonrisa y relax en la soledad del salar andino
"Unas vacaciones para documentar", escribió
"Unas vacaciones para documentar", escribió la actriz en el pie de foto del carrete
Emilia junto a su acompañante
Emilia junto a su acompañante en la Gran Salina, en Jujuy

Durante su estadía, las imágenes retrataron tanto la cotidianeidad urbana como la aventura al aire libre. Muchos seguidores recordaron las fotos en las que Clarke tomó café en Palermo, que luego se confirmaron por su propia publicación. La actriz se mostró en actitud relajada y sonriente, sobre un columpio rural, comiendo sandía en el interior de una casa iluminada por sol directo, o brindando frente a una mesa rústica en compañía de amigas.

La publicación de Clarke incluyó guiños a la cultura y la fauna andina: una fotografía presentó dos llamas sentadas sobre tierra roja cerca de una carretera, tapadas con mantas tejidas de diseños coloridos. Una bandera de cuadros multicolores ondeaba a su lado y un cartel naranja advirtió sobre la alimentación de los animales. El entorno árido y la vegetación baja completaron el cuadro, remitiendo a las tradiciones y la geografía del noroeste argentino.

En otra imagen, la naturaleza cobró protagonismo a través de un casco de motociclista posado sobre una roca, rodeado de vegetación y flores silvestres. Mariposas de alas coloridas destacaron en primer plano, acentuando el vínculo con el ambiente local. Las fotos nocturnas mostraron estructuras esféricas blancas recortadas contra un cielo estrellado, mientras las siluetas de las montañas apenas se distinguían en la distancia.

La actriz pasó por todos
La actriz pasó por todos los paisajes del país
Emilia disfrutó del mate y
Emilia disfrutó del mate y los alfajores de maicena
Clarke hizo glamping en La
Clarke hizo glamping en La Gran Salina (Foto: Instagram)

El fenómeno en redes sociales se produjo cuando Clarke compartió el carrete de fotos y su escueto mensaje, logrando en menos de una hora superar los 100.000 me gusta y disparando miles de comentarios en diferentes idiomas. Celebridades locales como Marley y Lali Espósito, fanáticos y público general reaccionaron con entusiasmo ante el sorpresivo viaje de la actriz, quien con sencillez y espontaneidad mostró paisajes y costumbres argentinas. Muchos mensajes destacaron la calidez de la visita y el orgullo por ver a una figura internacional explorar rincones característicos del país.

La conexión entre la artista y sus seguidores locales se fortaleció con las referencias en hashtags y el tono personal de sus palabras, que consolidaron a Argentina como un destino destacado no solo para turistas sino también para figuras del espectáculo mundial.

Las imágenes y experiencias que compartió Emilia Clarke durante su paso por Argentina reflejaron una travesía diversa, que alternó naturaleza, cultura y momentos de intimidad. La repercusión alcanzada en redes sociales evidenció el interés que suscitó la visita de personalidades internacionales al país y cómo, a través de fotografías y relatos sencillos, los lugares y costumbres locales lograron resonar a escala global.

Temas Relacionados

Emilia ClarkeArgentinaCataratas del Iguazú, Gran SalinaMisionesJujuyGame of Thrones

Últimas Noticias

Úrsula Corberó mostró con felicidad el avance de su embarazo: “Huhuhu”

La actriz española, que llegó la semana pasada a Buenos Aires y espera su primer hijo junto al Chino Darín, publicó una fotografía donde dejó que asomara su panza

Úrsula Corberó mostró con felicidad

Cinthia Fernández enfrentó las críticas por visitar a sus hijas en pleno viaje de egresados: “Cuánto odio”

En medio de la polémica que generó su reencuentro con las gemelas en Tigre, la bailarina decidió responder a los usuarios y contar el trasfondo de la situación que coincidió con el Día de la Madre

Cinthia Fernández enfrentó las críticas

Linda Peretz se refirió a la relación de su hijo Tomás Rottemberg con Natalie Pérez: “Es divina”

La presidenta de la Casa del Teatro hizo referencia al vínculo que mantiene con la actriz y cantante luego de que la pareja blanqueó su presente sentimental

Linda Peretz se refirió a

Valentina Cervantes contó cómo lleva la relación a distancia con Enzo Fernández: “Traté de buscar un lugar para mí”

La modelo se instaló en el país para formar parte de MasterChef Celebrity y habló de la decisión que tomaron en conjunto con el jugador del Chelsea

Valentina Cervantes contó cómo lleva

Evangelina Anderson habló de la posibilidad de salir con un futbolista luego de su separación de Martín Demichelis

La modelo se sinceró sobre su vida sentimental a meses de terminar su matrimonio de 18 años con el exdeportista y padre de sus hijos

Evangelina Anderson habló de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El pedido de la madre

El pedido de la madre de la joven argentina que está desaparecida en España: “Voy a parar cuando vea que está bien”

Encuentran mosquitos por primera vez en Islandia y alertan que se adaptaron al frío de la región

Coqueluche en Argentina: aumentan los casos y recomiendan reforzar la vacunación en niños y adultos

Horror en Reconquista: mató a su ex pareja y a un amigo en una fiesta en su casa y su madre lo delató

Trabajadores del Garrahan iniciaron otra protesta exigiendo la aplicación de la ley de emergencia pediátrica

INFOBAE AMÉRICA
Graciela Iturbide, Premio Princesa de

Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes, revela su visión íntima de la fotografía

China enfrenta el desgaste de su política de subsidios al consumo: “Toda la ciudad está en la miseria”

Un resplandor verde en murciélagos de América del Norte sorprende a la ciencia y abre incógnitas sobre la vida nocturna

Trump dijo que espera un “buen” acuerdo con Xi Jinping pero advirtió que el encuentro podría cancelarse

El líder golpista de Madagascar avanza con la formación de un Gobierno bajo control militar

TELESHOW
Úrsula Corberó mostró con felicidad

Úrsula Corberó mostró con felicidad el avance de su embarazo: “Huhuhu”

Cinthia Fernández enfrentó las críticas por visitar a sus hijas en pleno viaje de egresados: “Cuánto odio”

Linda Peretz se refirió a la relación de su hijo Tomás Rottemberg con Natalie Pérez: “Es divina”

Valentina Cervantes contó cómo lleva la relación a distancia con Enzo Fernández: “Traté de buscar un lugar para mí”

Evangelina Anderson habló de la posibilidad de salir con un futbolista luego de su separación de Martín Demichelis