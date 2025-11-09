Teleshow

Wanda Nara mostró el extravagante regalo que le hizo su novio Martín Migueles: “Alguien muy celoso”

La conductora compartió con sus seguidores las imágenes de su nueva propiedad y reveló el millonario obsequio que recibió para su privacidad

La sutil respuesta de Wanda Nara luego de que la China Suárez recibiera una cartera de regalo de Mauro Icardi (Video: Instagram)

Un gesto poco común en el universo de las celebridades volvió a situar a Wanda Nara en el centro de la conversación digital. Este sábado la empresaria y conductora compartió con sus seguidores en Instagram un detalle que no pasó inadvertido: su pareja Martín Migueles le obsequió todos los terrenos vacíos que rodean la casa que construye junto al río, con el objetivo de que no tenga vecinos cerca. La revelación, acompañada de la frase “alguien muy celoso”, desató una ola de comentarios y especulaciones sobre la naturaleza de la relación y el significado de un regalo tan singular.

Wanda Nara contó con una
Wanda Nara contó con una indirecta el costoso regalo que le hizo su novio para su nueva casa junto al río (Instagram)

La publicación de Wanda se produjo durante una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, unos minutos después de que la China Suárez mostró el costoso bolso que le había regalado Mauro Icardi. Ante la consulta de un seguidor sobre la ubicación de su nueva vivienda, la empresaria respondió: “En el río, desde mi muelle puedo ir a Uruguay y volver a casa”. Poco después, otro usuario comentó “dichosos tus vecinos”, a lo que Wanda replicó con una imagen de los terrenos vacíos que rodean la propiedad y la declaración: “Me regalaron todos los terrenos de alrededor de mi casa para no tener vecinos. Alguien muy celoso, jaja”. El tono enigmático y la referencia a los celos generaron un inmediato revuelo entre sus seguidores.

La reacción de la conductora no solo dejó entrever la magnitud del regalo, sino que también alimentó la curiosidad sobre la identidad de quién lo realizó. Sin mencionar nombres, la empresaria optó por un mensaje cargado de insinuaciones, lo que incrementó la atención sobre su vida privada. La interacción con sus público digital se mantuvo en ese tono de complicidad, sin confirmar ni desmentir las interpretaciones que surgieron en los comentarios. La frase “alguien muy celoso” se convirtió en el eje de las especulaciones, mientras la empresaria mostraba imágenes de los terrenos y de la casa en construcción.

"Falta menos", detalló Wanda Nara
"Falta menos", detalló Wanda Nara sobre la construcción de la casa de sus sueños al lado del río (Instagram)

En sus publicaciones, la empresaria mostró detalles del avance de la obra, desde el balcón con vista al amarradero y los macetones con plantas, hasta los pasillos con instalaciones eléctricas y habitaciones aun en obra, una de ellas destinada a vestidor. El entorno corresponde al Yacht Club Nordelta, un sector conocido por su privacidad y lujo, donde la ausencia de vecinos refuerza la sensación de exclusividad que caracteriza al proyecto.

El contexto de la relación de Wanda con su pareja añade otra capa de interés a la historia. Aunque la empresaria no mencionó explícitamente el nombre de su novio en la publicación, los seguidores identificaron al destinatario del mensaje como Martín Migueles, quien acompaña a Wanda en su día a día. En la misma sesión de preguntas y respuestas, la empresaria reveló que recibió una propuesta de matrimonio, lo que sugiere una relación cercana y marcada por gestos de afecto notables.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Los seguidores de la mediática interpretaron el regalo de los lotes como una muestra de exclusividad.

Wanda Nara compartió detalles de
Wanda Nara compartió detalles de su nueva casa: "Desde el muelle puedo ir a Uruguay" (Instagram)

El episodio se suma a una serie de gestos y regalos que han marcado la vida pública de Wanda donde la exhibición de detalles personales en redes sociales genera debate y mantiene la atención sobre su figura. En esta ocasión, la empresaria eligió compartir un mensaje enigmático y una imagen de exclusividad, dejando que la interpretación quedara en manos de sus seguidores.

Así, la empresaria volvió a sorprender a su audiencia con un regalo que redefine los límites de la exclusividad y la privacidad, mientras el enigma sobre la identidad del “alguien muy celoso” sigue alimentando la conversación en redes sociales, justo un rato después de que su expareja mostró también el costoso regalo que le hizo a la China.

