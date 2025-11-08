El sutil mensaje de Wanda Nara tras el costoso regalo de Mauro Icardi a la China Suárez: “Cuatro vestidores”

La sutil respuesta de Wanda Nara luego de que la China Suárez recibiera una cartera de regalo de Mauro Icardi

Un exclusivo bolso de Hermès, idéntico al que ya tenía Wanda Nara, se convirtió en el centro de atención del primer aniversario de Mauro Icardi y la China Suárez, del que falta poco más de un mes, al menos para la fecha de la oficialización. El futbolista eligió para su actual pareja una cartera Birkin negra, confeccionada en cuero de becerro y con herrajes dorados, un modelo que ya formaba parte de la colección de la conductora de Masterchef Celebrity, también obsequio del delantero del Galatasaray. La reacción de Wanda no se hizo esperar: a través de sus historias de Instagram, compartió un mensaje enigmático y mostró detalles de su nueva casa, lo que alimentó las especulaciones sobre su respuesta al gesto de Icardi.

La China Suárez exhibió con entusiasmo el lujoso obsequio en sus redes sociales. En un video, la actriz mostró la característica caja naranja de Hermès y relató con emoción el proceso de apertura: “Bueno, falta muy poquito para nuestro primer aniversario. Ya lo abrí igual, pero… Miren. No tengo manos, soy mala haciendo un unboxing”. Al descubrir la Birkin Bag, Suárez expresó: “No puede ser más linda”, y acompañó la publicación con una dedicatoria para Icardi: “Casi un año ya. Te amo Mauro Icardi. ¿Podré tener un novio más generoso y lindo?”. El futbolista respondió en la misma plataforma: “Ansiosa al 100000%. Faltan unos días todavía para el aniversario pero te perdono”.

El detalle que no pasó inadvertido es que Wanda Nara ya poseía una cartera idéntica, también regalo de Icardi, lo que generó interrogantes sobre la intención del futbolista. La duda es si Icardi eligió deliberadamente el mismo modelo para ambas mujeres o si simplemente olvidó que su exesposa tenía una igual. La coincidencia reavivó la atención sobre el triángulo mediático y la rivalidad simbólica entre las protagonistas.

Una de las habitaciones que mostró Wanda Nara de su nueva casa, con las leyendas "Falta menos", y "mis cuatro vestidores van tomando forma"

La respuesta

En medio de la repercusión, Wanda Nara optó por una respuesta indirecta. En sus historias de Instagram, publicó la frase “falta menos” junto al emoji de una grúa y agregó: “mis 4 vestidores están tomando forma”. El mensaje acompañó un video donde mostró detalles de su nueva casa en el exclusivísimo Yacht Club Nordelta, desde el balcón con vista al amarradero y los macetones con plantas que lo pueblan, hasta los pasillos con instalaciones eléctricas recientes y habitaciones aún en obra, una de ellas destinada a vestidor. En un segundo video, Nara recorrió el balcón, destacó las plantas y mostró el jacuzzi al aire libre, todo protegido por una baranda vidriada. La empresaria evitó referirse de manera explícita al regalo, pero sus seguidores interpretaron la publicación como una alusión al episodio.

La reacción en redes sociales no tardó en amplificarse. Muchos usuarios acudieron a la cuenta oficial de Hermès para dejar comentarios irónicos y críticos sobre la situación. Entre los mensajes destacados se leyeron frases como “Novio GENEROSO JAJAJAJAJAJ amo”, “Otra marca más que te cargaste”, “¿Desde cuando hacen bolsos para amantes?” y “Copia todo a Wanda...”. La polémica se trasladó así al perfil de la exclusiva marca francesa, donde la comunidad digital debatió sobre la originalidad del regalo y la supuesta imitación de la China Suárez a Wanda Nara.

El costoso regalo que le hizo Mauro Icardi a la China Suárez, idéntico a uno que le había hecho a Wanda Nara

Antecedentes de regalos de lujo

No es la primera vez que un obsequio de lujo de Icardi a la China Suárez genera revuelo. Días antes, la actriz había compartido en sus historias de Instagram la llegada de una cartera Louis Vuitton modelo Speedy P9 25 en tono rosa claro, una pieza de edición limitada que el futbolista gestionó de manera personalizada ante la falta de stock. El regalo incluyó una tarjeta manuscrita de Icardi: “Cumplir tu deseo de tener este bolsito rosa me hace muy feliz. Porque verte sonreír y tenerte a mi lado es mi mejor regalo. TE AMO”, firmada con una “M”. Suárez expresó su entusiasmo: “Entienden que moría por este bolso, era edición limitada y no había stock, dije bueno ya fue. ME LO MANDÓ A FABRICAR. Llegué a casa y estaba ahí en el sillón”.

En este escenario, la dinámica de gestos, regalos y respuestas indirectas entre Icardi, la China Suárez y Wanda Nara sigue alimentando la conversación pública. Para muchos usuarios, la elección de obsequios y la forma en que se exhiben en redes sociales refuerzan la percepción de una búsqueda constante de similitudes y comparaciones entre las protagonistas, manteniendo viva la atención sobre este triángulo mediático.