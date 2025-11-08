Wanda Nara contó que Martín Migueles se quiere casar con ella: “Insiste”

Wanda Nara está en una relación con Martín Migueles hace algunos meses y ya están pensando en casarse (Instagram)

Wanda Nara atraviesa una nueva etapa sentimental y no oculta su entusiasmo por compartir con sus seguidores detalles de su vínculo con Martín Migueles. Si bien el hombre no se muestra tanto en las redes sociales de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), teniendo un perfil mucho más bajo en redes sociales.

En medio de una pausa para su tratamiento capilar, compartió una imagen del empresario: sentado en una mesa dentro de un living espacioso y moderno, Martín se mostró relajado, apoyando ambos brazos cruzados sobre el respaldo de la silla y sonriendo distendido frente a una mesa de mármol claro. El entorno —con sillones de cuero marrón, lámparas de araña doradas y una fuerte iluminación natural que ingresa por las ventanas— reforzó el clima de intimidad y complicidad.

La pregunta de un seguidor fue directa: “¿Te volverás a casar?” La respuesta de Wanda no solo acrecentó la expectativa en torno a la pareja, sino que también sumó un toque de humor y complicidad: “Él quiere. Nunca se casó”. La empresaria agregó además una referencia a Maxi López, su exmarido y padre de sus tres hijos varones: “Maxi le dice que no le conviene, pero insiste”, haciendo alusión a los consejos que recibe Martín de parte del exfutbolista, aunque sin disuadirlo de su objetivo.

Wanda contó que Martín, su novio, tiene ganas de casarse con ella. Este sería el tercer matrimonio de la empresaria y el primero de Martín (Instagram)

No es menor recordar que la empresaria todavía está legalmente casada con Mauro Icardi, esto se debe a que decidieron tramitar el divorcio en Milán, la ciudad que fue su hogar durante muchos años, y lleva más tiempo que en nuestro país.

Con estos mensajes, Wanda dejó en claro que Martín Migueles mantiene la iniciativa respecto a la posibilidad de una boda y que entre ambos no faltan nuevos planes y expectativas a futuro. El intercambio, cargado de gestos cómplices y referencias familiares, alimentó la ansiedad y curiosidad de quienes siguen el devenir sentimental de Wanda Nara, convirtiendo al tema en uno de los más comentados entre sus seguidores y en el universo digital.

Ella en un principio compartía solo detalles mínimos de la relación, como escapadas, reuniones en familia o postales de la rutina cotidiana. Así, durante unos meses eligió solo insinuar la presencia de Migueles en sus historias, mostrando apenas algún brazo, un tatuaje o detalles parciales del hombre, pero ahora ya no lo esconde más y forma parte de los cumpleaños familiares, comuniones y es una compañía constante en la vida de la presentadora, en especial durante las largas horas de grabaciones que tiene por delante día a día.

"Antes que nada", el tierno mensaje de Wanda a Migueles (Foto: Instagram)

Con el paso de los días, el hermetismo inicial fue cediendo y Wanda decidió ir un paso más allá. Es por eso que a medida que pasa el tiempo se anima a dedicarle mensajes, abriendo la puerta a su intimidad y a su corazón. En este contexto, mostró a su pareja sentado cómodamente en uno de los sillones del balcón de su departamento sobre el Chateau Libertador, sumido en el celular y compartiendo un mate. Junto a la imagen, escribió en italiano “Prima di ogni cosa”, que puede traducirse como “Antes que nada”, apostando no solo al mensaje sino también al guiño cultural que los une.

La postal estuvo musicalizada con la canción homónima del rapero italiano Fedez, subrayando la inspiración internacional y el clima cómplice de la escena. La selección de emojis —que incluyó el mate y el tarro de miel— reforzó el carácter íntimo y dulce del momento, señales que dejaron claro el lugar prioritario que hoy ocupa Martín Migueles en la vida de Wanda. Así, la empresaria eligió abrir una ventana más genuina e informal de su cotidianidad, combinando la exposición pública que maneja con naturalidad y la búsqueda de resguardar el costado más personal de su historia.