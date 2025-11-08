Teleshow

Jimena Barón se sinceró sobre su situación familiar y analiza mudarse: “Quiero ser como Meghan, la esposa de Harry”

La cantante y Matías Palleiro compraron una casa antes de quedar embarazados, por lo que ahora el pequeño Arturo no tiene cuarto propio. Cuál es el deseo que, según ella, la emparenta con la actriz

Guardar
Jimena Barón se sinceró sobre su situación familiar y analizan mudarse (Video: Instagram)

Jimena Barón transita un periodo de profundas transformaciones personales y familiares tras la llegada de Arturo, su primer hijo junto a Matías Palleiro. En este contexto, la dinámica hogareña comenzó a plantear nuevos desafíos: mientras el pequeño crece, Momo, su hijo mayor, se prepara para finalizar la primaria y afrontar la inminente transición a la secundaria. Estos movimientos, sumados a la realidad de espacio que impone la casa adquirida antes del último embarazo —y que carece de un cuarto para Arturo—, impulsaron a la cantante y actriz a compartir sus inquietudes con sus seguidores a través de redes sociales.

En un diálogo sincero y espontáneo, Jimena planteó la coyuntura que atraviesa la familia: “Momo está en sexto grado. Le queda sexto y séptimo grado. Y va a un primario precioso que no tiene secundario. O sea, hay que elegir un secundario. Estamos en esa situación”. La actriz remarcó que mientras su hijo mayor define su próximo destino educativo, Arturo pronto comenzará el jardín de infantes, y esa coincidencia de ciclos se suma a la necesidad de reorganizar el espacio en el hogar.

La búsqueda de una nueva casa se encuentra en plena etapa de dudas y expectativas, influida por el deseo de Jimena de instalarse en un entorno verde y con huerta, al mejor estilo de las propuestas familiares urbanas que popularizaron figuras como Meghan Markle. “Estamos barajando, porque estamos fuera de espacio y porque yo un poco siento que quiero ser una persona medio como Meghan, la esposa de Harry, que ella tiene una huerta”, brmeó.

Y siguió: “Estoy como empezando a planear tener ese tipo de problemas, como que no me crezca el tomate, que la lechuga esté medio opaca. Bueno, esa es como mi idea. Entonces, pensé: ‘Sabiendo que hay que hacer este cambio grande, secundario, bla, ¿será que es hora de mudarnos a zona norte, ponele?”, contó.

Jimena junto a su pareja
Jimena junto a su pareja Matías y el hijo de ambos, Arturo (Instagram)

La expectativa de un cambio de vida incluye no solo el espacio exterior, sino también una apuesta por el bienestar y la diversión familiar: “Y tener pasto y tener la huerta y que este chico (Matías) tenga su remo y que Momo tenga su metegol y un altillo, una cosa así. Eso está pasando en nuestras vidas. Lo estoy contando a la gente”. Sin embargo, Barón reconoció que el proceso está marcado por la incertidumbre, el repaso de experiencias pasadas y la valoración a la vida urbana: “Todo es dudas, de todos modos, ninguna certeza. Yo viví un tiempo, ahí nació La Tonta, en un country. No es lo mío, ¿viste? Como querer comprar una gaseosa y tener que agarrar el auto. No sé, a mí me gusta que digo, ay, quiero empezar cerámica. Listo, busco, googleo, hay uno a cuatro cuadras”.

El arraigo por la ciudad se muestra fuerte: “Me gusta la cafetería, me gusta el café, me gusta ver humanos. Me gustaaa... Me gusta Capital. Entonces, no estoy para nada segura, pero a la vez estoy para el pasto, estoy paraaa, ¿para qué más? Para el pasto, básicamente, que tener pasto en Capital no es tan fácil”. Jimena enumeró lo que busca en la futura mudanza: “Pasto, para. ¿Estoy por el pasto? Árboles, eh. Digo la verdad. Quiero mucho pasto, una huerta. Una pileta... Un sauna. Bueno, entonces necesito espacio. Y por ahí... Es hora. Te alejamos un poco de esto. De esto.”

Así, la mudanza aparece como un horizonte posible para Jimena Barón, que observa con humor y honestidad los desafíos y deseos que surgen en esta nueva etapa familiar, poniendo sobre la mesa tanto la nostalgia de la vida en la ciudad como la ilusión de un cambio hacia una vida más verde y espaciosa en el futuro cercano, con la intención de que sus dos hijos tengan todas las posibilidades de crecer al aire libre y con verde.

Temas Relacionados

Jimena BarónMudanza familiarMatías Palleiro

Últimas Noticias

El sutil mensaje de Wanda Nara tras el costoso regalo de Mauro Icardi a la China Suárez: “Cuatro vestidores”

La exacta coincidencia en los obsequios que recibió la actriz ahora, y ella años atrás, generó comentarios irónicos. Mientras tanto, la empresaria mostró detalles de su nueva casa con un mensaje enigmático

El sutil mensaje de Wanda

El costoso regalo que le hizo Mauro Icardi a la China Suárez y ya le había obsequiado a Wanda Nara

La actriz mostró emocionada el presente que le hizo el delantero del Galatasaray por su primer aniversario como novios. El detalle: la exesposa del futbolista tiene uno exactamente igual

El costoso regalo que le

Bizarrap contó cuál es su gran sueño: “Les cedo los derechos si quieren”

El productor musical desea que una de sus sesiones tenga un rol preponderante en un acontecimiento internacional

Bizarrap contó cuál es su

Clara Alonso presentó a su hijo Gael y conmovió a sus seguidores

La llegada del bebé desató una ola de reacciones entre los seguidores y compañeros de trabajo de la exactriz de Violetta

Clara Alonso presentó a su

Dua Lipa eligió los mejores momentos de su primer show en River: “¡Anoche fue una locura!”

La estrella británica inauguró la etapa latinoamericana de su Radical Optimism Tour con un concierto inolvidable. La cita a Soda Stereo y el reconocimiento al calor del público, entre los videos más destacados

Dua Lipa eligió los mejores
DEPORTES
Tras la victoria de Racing,

Tras la victoria de Racing, Talleres empata contra Platense en un duelo clave por el descenso en el Torneo Clausura

Newell’s venció 2-0 a Huracán en Parque Patricios y quedó a un paso de asegurar su permanencia en la Liga Profesional

La frase del jefe de Alpine por el trabajo contra reloj para reparar el coche de Colapinto tras el accidente en la Sprint del GP de Brasil

Novak Djokovic ganó una final electrizante en Atenas y sumó el título 101 de su carrera: el particular festejo

Challenger de Lima: Román Burruchaga quedó eliminado y ya no hay argentinos en el cuadro principal

TELESHOW
El sutil mensaje de Wanda

El sutil mensaje de Wanda Nara tras el costoso regalo de Mauro Icardi a la China Suárez: “Cuatro vestidores”

El costoso regalo que le hizo Mauro Icardi a la China Suárez y ya le había obsequiado a Wanda Nara

Bizarrap contó cuál es su gran sueño: “Les cedo los derechos si quieren”

Clara Alonso presentó a su hijo Gael y conmovió a sus seguidores

Dua Lipa eligió los mejores momentos de su primer show en River: “¡Anoche fue una locura!”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos y Bolivia restablecerán

Estados Unidos y Bolivia restablecerán relaciones diplomáticas a nivel de embajadores tras 17 años

Gabriel Boric y Rodrigo Paz iniciaron una nueva etapa en la relación de Chile y Bolivia tras 19 años sin cumbres bilaterales

La UE anunció la reanudación parcial de exportaciones de chips Nexperia tras una flexibilización del veto chino

Daniel Noboa dijo que una posible nueva Constitución de Ecuador será redactada por “patriotas que buscan un país mejor”

La joven que afirmaba ser Madeleine McCann fue condenada a seis meses de prisión por acosar a los padres de la niña desaparecida en Portugal