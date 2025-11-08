Jimena Barón se sinceró sobre su situación familiar y analiza mudarse: “Quiero ser como Meghan, la esposa de Harry”

Jimena Barón se sinceró sobre su situación familiar y analizan mudarse (Video: Instagram)

Jimena Barón transita un periodo de profundas transformaciones personales y familiares tras la llegada de Arturo, su primer hijo junto a Matías Palleiro. En este contexto, la dinámica hogareña comenzó a plantear nuevos desafíos: mientras el pequeño crece, Momo, su hijo mayor, se prepara para finalizar la primaria y afrontar la inminente transición a la secundaria. Estos movimientos, sumados a la realidad de espacio que impone la casa adquirida antes del último embarazo —y que carece de un cuarto para Arturo—, impulsaron a la cantante y actriz a compartir sus inquietudes con sus seguidores a través de redes sociales.

En un diálogo sincero y espontáneo, Jimena planteó la coyuntura que atraviesa la familia: “Momo está en sexto grado. Le queda sexto y séptimo grado. Y va a un primario precioso que no tiene secundario. O sea, hay que elegir un secundario. Estamos en esa situación”. La actriz remarcó que mientras su hijo mayor define su próximo destino educativo, Arturo pronto comenzará el jardín de infantes, y esa coincidencia de ciclos se suma a la necesidad de reorganizar el espacio en el hogar.

La búsqueda de una nueva casa se encuentra en plena etapa de dudas y expectativas, influida por el deseo de Jimena de instalarse en un entorno verde y con huerta, al mejor estilo de las propuestas familiares urbanas que popularizaron figuras como Meghan Markle. “Estamos barajando, porque estamos fuera de espacio y porque yo un poco siento que quiero ser una persona medio como Meghan, la esposa de Harry, que ella tiene una huerta”, brmeó.

Y siguió: “Estoy como empezando a planear tener ese tipo de problemas, como que no me crezca el tomate, que la lechuga esté medio opaca. Bueno, esa es como mi idea. Entonces, pensé: ‘Sabiendo que hay que hacer este cambio grande, secundario, bla, ¿será que es hora de mudarnos a zona norte, ponele?”, contó.

Jimena junto a su pareja Matías y el hijo de ambos, Arturo (Instagram)

La expectativa de un cambio de vida incluye no solo el espacio exterior, sino también una apuesta por el bienestar y la diversión familiar: “Y tener pasto y tener la huerta y que este chico (Matías) tenga su remo y que Momo tenga su metegol y un altillo, una cosa así. Eso está pasando en nuestras vidas. Lo estoy contando a la gente”. Sin embargo, Barón reconoció que el proceso está marcado por la incertidumbre, el repaso de experiencias pasadas y la valoración a la vida urbana: “Todo es dudas, de todos modos, ninguna certeza. Yo viví un tiempo, ahí nació La Tonta, en un country. No es lo mío, ¿viste? Como querer comprar una gaseosa y tener que agarrar el auto. No sé, a mí me gusta que digo, ay, quiero empezar cerámica. Listo, busco, googleo, hay uno a cuatro cuadras”.

El arraigo por la ciudad se muestra fuerte: “Me gusta la cafetería, me gusta el café, me gusta ver humanos. Me gustaaa... Me gusta Capital. Entonces, no estoy para nada segura, pero a la vez estoy para el pasto, estoy paraaa, ¿para qué más? Para el pasto, básicamente, que tener pasto en Capital no es tan fácil”. Jimena enumeró lo que busca en la futura mudanza: “Pasto, para. ¿Estoy por el pasto? Árboles, eh. Digo la verdad. Quiero mucho pasto, una huerta. Una pileta... Un sauna. Bueno, entonces necesito espacio. Y por ahí... Es hora. Te alejamos un poco de esto. De esto.”

Así, la mudanza aparece como un horizonte posible para Jimena Barón, que observa con humor y honestidad los desafíos y deseos que surgen en esta nueva etapa familiar, poniendo sobre la mesa tanto la nostalgia de la vida en la ciudad como la ilusión de un cambio hacia una vida más verde y espaciosa en el futuro cercano, con la intención de que sus dos hijos tengan todas las posibilidades de crecer al aire libre y con verde.