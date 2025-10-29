Jimena Barón reveló las dificultades que enfrentó al intentar presentar a su hijo Arturo en sus redes sociales

Jimena junto a su pareja Matías y el hijo de ambos, Arturo (Instagram)

Lo que comenzó como una divertida escapada junto a Matías Palleiro, pronto se convirtió en un inolvidable viaje en familia para Jimena Barón. Luego de viajar junto a su bebé y su pareja a Miami, la actriz fue sorprendida en Estados Unidos por su hijo Momo y vivió un Día de la Madre único. Así las cosas, tras volver a Argentina, la influencer compartió un resumen de sus días y sorprendió al revelar las dificultades que enfrentó al querer presentar a Arturo en sus redes sociales.

“El kiwi que me tocó me representa. Aguante la familia, los hijos y el amor. Las montañas rusas también. Gracias Jesucito querido, te rezamos fuerte para agradecerte, como Arturito”, comenzó diciendo Barón en la descripción de su poste. La cantante inició su publicación con una foto junto a su bebé en la que ambos posaban de espaldas bajo una sombrilla mientras observaban el mar en un caluroso día. En el resto del carrusel, la influencer también agregó un video en el que mostraba su reacción mientras disfrutaba de una montaña rusa.

El posteo de Jimena Barón al reflexionar sobre sus vacaciones en familia (Instagram)

En las postales, Barón resumió su viaje con instantes de diversión, romanticismo y amor de madre. Invadida por todo tipo de sentimientos, Jimena decidió agradecer a diversas personas por esta oportunidad: “A mi amorcito que jamás le digo así pero se pasó, así que hoy si Matías Palleiro. A mi suegra que se quedó encantada con su nieto y yo me olvidé de que parí hace 4 meses porque amo las montañas rusas y me desentendí completamente de la maternidad. A mi hermana Isabel y a Brie por todo el asunto visas, permiso, niño sano y salvo que cae de sorpresa. Y a Dios, siempre a Dios. Gracias”.

Como si no fuera suficiente, en la sección de comentarios, Jimena eligió explicar la decisión que había tomado junto a Matías de presentarle la cara de Arturo a sus casi siete millones de seguidores: “Intentamos presentar a Arturo con una foto preciosa de los cuatro y no lo logramos”. Acto seguido, la intérprete de “La Cobra” explicó los motivos: “Ojos cerrados, salen bien dos y dos como el or...Bostezos, el preadolescente se toma el palo. ¿Lo lograremos?”.

La emotiva sorpresa que Matías Palleiro a Jimena Barón en pleno viaje

Durante el viaje, la celebración del Día de la Madre marcó un momento especial en la vida de Jimena Barón. La artista viajó con su pareja, Palleiro, y el pequeño Arturo a Miami, donde recibió una serie de sorpresas planificadas por el empresario. El itinerario incluyó un viaje a Orlando para recorrer los parques de Disney y Universal, junto a la llegada inesperada de la madre de Matías para facilitar la estadía con el bebé.

En medio de la visita al Universal Studios, el grupo se dirigió al sector temático de Harry Potter. Allí, mientras Barón aguardaba instrucciones de su pareja, su hijo mayor, Morrison, apareció sin previo aviso. La reacción de la cantante fue inmediata: lloró y abrazó a su hijo al encontrarse en medio del parque, mientras la familia registraba el momento.

El regalo, coordinado por Palleiro, incluyó la logística necesaria para que el adolescente se reencontrara con su madre. El niño expresó su entusiasmo al exclamar: “¿Cómo me voy a quedar sin Universal?”, lo que reveló que la sorpresa estaba planificada desde el inicio del viaje. El reencuentro fortaleció el carácter familiar de la experiencia y unió a los presentes en una jornada de celebraciones y recorridos por las atracciones.

En las horas previas a la sorpresa, la artista había respondido a una seguidora en redes sociales que cuestionaba la ausencia de su hijo mayor en el viaje. Barón explicó que Morrison debía cumplir con sus obligaciones escolares y rememoró momentos de su propia infancia en Argentina, donde las vacaciones transcurrían de manera sencilla. La cantante afirmó: “Aguante mi infancia en Argentina, que fue más humilde, pero hermosa”.

Luego del encuentro, los integrantes de la familia continuaron el recorrido por el parque. La artista compartió imágenes con sus hijos y celebró la experiencia junto a figuras públicas que dejaron mensajes de afecto en sus perfiles sociales.