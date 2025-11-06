Jimena Barón canta y baila para su hijo Arturo

JIMENA BARON CANTA Y BAILA PARA SU HIJO ARTURO

Jimena Barón se acaba de dar cuenta que tiene un nuevo espectador. Eso es lo que posteó la actriz y cantante desde su cuenta de Instagram.

Nada que sorprenda, sus seguidores lo saben muy bien: a Jimena le gusta abrir una ventana a su intimidad en lo que se refiere a la crianza de su bebé Arturo. Puede ser un posteo más didáctico, al compartir cómo está llevando el proceso de la lactancia. Puede ser una situación más relajada, por ejemplo cómo madre e hijo comparten un momento musical. De eso se trata su más reciente envío, acompañada por un video donde se la ve bailar en su cocina...

Vemos cómo Jimena canta, baila con un pasito de coreo: “Ahora me vas a tener que fumar en pipa, ¡en pipa! porque no tenés autonomía. Entonces todo lo que yo hago tenés que verme, festejarme, ponerte contento, sonreírme.... Y lo bueno es que sos chiquito, que todo te divierte, yo te parezco fantástica. No como el otro... (en clara alusión a su hijo mayor, Morrison, Momo), que ya le parezco una b... A vos te parezco fantástica. Y tenés que ver mis shows. Ay, ¡te amo Arturo! Bueno, vamos a cocinar!"

El misterio se acaba enseguida: el espectador de lujo es nada menos que su Rey Arturo, su bebé nacido el pasado 14 de junio. El momento es tierno y divertido.

“Qué tema la lactancia”

A propósito de compartir en redes la crianza de Arturo, hace unos días, Barón se enfocaba en la lactancia del bebé. Desde su cuenta de TikTok, mientras sostenía a Arturo en brazos, Jimena habló sin filtros sobre las dificultades, la culpa y los límites que aparecieron durante estos cuatro primeros meses tras el nacimiento de su hijo. Hizo referencia a la demanda de alimentar al bebé exclusivamente con pecho y la aparición de la necesidad de sumar la mamadera.

Jimena Baron y Matías Palleiro en las primeras vacaciones con Arturo

“Qué tema la lactancia. Arturo toma tet… y toma fórmula. Tres meses y medio tomó de mí únicamente. Y después, cuando yo necesité básicamente ir a terapia y empezar a hacer un par de cosas, caminar un poco, estirar la espalda, lo que sea, llegó el momento de hacer un banquito de leche. Mi cuerpo no daba más. Una anemia de la que acabo de salir y me empezó con el embarazo. Yo, es mi segundo hijo, evidentemente confirmo que yo ya bajo mucho de peso también después de parir con la lactancia. Y hubo un momento en el que sentí que no le podía pedir más a mi cuerpo”, explicó a corazón abierto.

Con sinceridad absoluta, compartió la tensión interna de dar amamantar de manera exclusiva o recurrir a la fórmula y cómo pesar su bienestar como madre se volvió fundamental. “Y ahí digo: ‘¡Qué mambo las minas! O sea, ¡qué mambo nos hacemos! ¿Cuál era la historia de dar una mamadera de leche no materna porque yo no podía más, básicamente?’.”. Y continuó: “Podía un montón, pero podía hasta ahí. Si vos estás regia, plena, si te sobra, si no te complica con el laburo o con la vida y le querés dar tres años, obvio que es excelente. Si podés hacerlo y te da placer y todo, fantástico. Si vos estás miserable y en los 20 minutos en los que podías elegir o cag…, o sacarte leche, mientras te caen las lágrimas porque tenés que volver a trabajar, me parece que todo tiene un límite“.

Jimena remarcó la autoexigencia que sufren las mamás y la presión extra de las redes sociales sobre las formas de maternar y amamantar. “Me parece que ya es desmesurado el laburo que es gestar, parir, amamantar. Puede ser precioso, puede ser complicadísimo y angustiante. Hay mujeres que no pudieron o que no les alcanza y se genera todo un tema. No sé qué le importa a los demás”, comentó frente a la cámara

Luego, Barón apuntó a los juicios que suelen provenir del propio entorno femenino. “Hay mucho contenido en redes de: ‘Este bebito que lo hice yo sola con mis tet…, tres años le di’. Bárbaro si te dio placer y pudiste, genial. O no pudiste, no llores, no te sientas mal, no te sientas culpable, no sos menos, no te compares”, expresó la cantante al respecto. Y comparó: “Resolvete vos, aliviate vos. Si el hombre gestara y tuviera que alimentar al niño que acaba de gestar y parir, él saldría de la clínica con la fórmula bajo el brazo, mandando un mensaje al grupo: ‘¿Quién compra los chorizos? ¿Quién compra la cerveza?’. No se haría drama. No conozco un hombre que haya juzgado a una mujer por: ‘¿Le diste fórmula? ¿No estás pudiendo con la tet…?’ Es algo que nos pasa a nosotras, que nos comparamos, que nos sentimos más o menos.”