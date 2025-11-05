Wanda Nara replicó uno de sus looks más emblemáticos para la gala nostálgica de MasterChef Celebrity

Wanda Nara lució el mismo look con el que fue a la audiencia de divorcio en Milán (Video: Telefe-MasterChef Celebrity)

Wanda Nara se encuentra al frente de la conducción de MasterChef Celebrity por lo que día a día la pantalla de Telefe se convierte en una pasarela para la empresaria que suele generar tendencia con sus looks. En uno de los programas los participantes tuvieron que realizar platos que los conectaran con su pasado o con un momento feliz de su vida y, aun sin cocinar, Nara cumplió la consigna en sus propios términos.

La presentadora trajo el recuerdo de los sabores de su abuela: “Una era una torta de manzanas que hago, pero no me sale como ella... Otra, una pastafrola, que nunca le pudo pasar la receta a nadie“, dijo antes de romper en llanto movilizada por el recuerdo. “La hacía en una asadera de horno enorme y duraba una tarde. El nieto que llegaba tarde, a veces no lograba comer. Me quedó esa angustia de no haberla aprendido“, lamentó a la distancia y a la vista de todos.

Sus palabras no fueron las que llamaron la atención, sino su imagen. Para la emisión eligió un traje oversize color gris topo, una camisa blanca, una corbata rosa con líneas bordó. Para que sea más relajado la camisa estaba un poco abierta y la corbata no estaba ajustada.

Para completar, usó zapatos altos de color negro y el pelo atado en una colita alta y accesorios a juego. A simple vista, este conjunto parece uno de tantos de los que tiene en el placard, pero se trata de un outfit cargado de sentido e indirectas, que trae un momento particular de su pasado abajo de los reflectores.

Para la noche en la que los participantes tenían que hacer un plato inspirado en su pasado, Wanda eligió usar el mismo trajo en la audiencia de divorcio

Este mismo traje, con la misma corbata, la misma camisa y el mismo detalle de las mangas, pero con unos zapatos diferentes y un peinado distinto, fue lo que usó en la audiencia de divorcio el 28 de mayo de este año en la ciudad de Milán. En su momento quedó en claro que esta elección no fue casual, sino que se trataba de un guiño a su expareja, puesto que estaba inspirado en la actriz Amber Heard en el juicio contra Johnny Depp.

Cabe recordar que el actor de Hollywood es el preferido de Icardi cada vez que se refiere al litigio con su exesposa. “Tic tac” suele escribir el futbolista para dar cuenta de que la disputa podría terminar con un final feliz para él.

La pregunta ahora es: ¿se trató de una sencilla casualidad por parte de Wanda o un palito en contra de su expareja y padre de sus dos hijas? Nada suele ser casual en el accionar de la empresaria, ni lo que sucede en la pantalla chica, ni lo que sucede en sus redes sociales, por lo que puede ser un guiño a esta situación judicial, que según contaron las abogadas del delantero, llegará a su fin en los primeros meses del 2026.

Así mostraba Wanda el look en su departamento en Milán (Foto: Instagram)

La emisión de este programa se dio luego del duro descargo que hizo la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) en sus redes sociales en contra del padre de sus hijas. Durante la mañana del viernes, stuvo en el colegio de las pequeñas pasando una jornada llena de actividades y reuniones con profesores. Luego de compartir las postales de esta jornada, vino el mensaje en contra de su ex: “Qué lástima que no tuviste tiempo por Zoom como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión”.

Y siguió: “Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a Isi por su cumple. Ni tampoco pagaste la cuota del colegio, ni de OSDE. Las dos psicólogas de las nenas esperan que les des tiempo en tu agenda hace 1 mes, para hablarte de tus hijas”. Lejos de dar el tema por terminado, siguió con un mensaje que apunta contra él y la restitución internacional que pidió meses atrás, con la que busca que las niñas dejen la Argentina y se instalen en Turquía, lugar que él y sus abogadas dicen que es el último centro de vida: “Al que no tiene tiempo para sus DOS hijas ¿alguien se lo hace llegar? Sin tu presencia de ‘papá’ no les hago faltar nada. Te lo recuerdo solo para cuanto te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme a mis hijas“.

La furia de Wanda Nara con Mauro

Wanda aseguró que sus hijas no quieren tener contacto con su papá, pero ella hace todo lo posible para que hablen (Foto: Instagram)

Minutos más tarde de esta primera historia llegó una segunda, aún más contundente y tajante. “Quisiste arruinarle el día a Isabella contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que lamentablemente no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papa”, escribió apuntando directamente contra la China, a quien en más de una ocasión la atacó sin nombrarla.

“Por qué aunque no quieran verte ni hablar, yo las obligo. Y este 27 de octubre, cumple de Isi, trate de hacer todo para que estuviera feliz y vos solo con una llamada arruinaste su día. ¿No le pudiste mandar flores ni un regalo a tu hija ¿Sabiendo que Francesca no te perdona lo de su cumple? ”, aseguró la empresaria en su descargo, dejando en claro que intenta que las pequeñas tengan contacto con el delantero del Galatasaray.