Luck Ra emocionó al jurado de MasterChef Celebrity con un plato inspirado en su infancia

Luck Ra emocionó a todos con su plato presentado en el certamen

La emoción marcó la jornada de MasterChef Celebrity este lunes, cuando Luck Ra asumió el desafío de reemplazar temporalmente a La Joaqui y presentó un plato emotivo que conmovió tanto al jurado como a la audiencia. El joven participante eligió rendir homenaje a las madres con una propuesta culinaria cargada de significado, generando uno de los momentos más sensibles de la temporada.

La presencia de Luck Ra en el certamen respondió a la ausencia de su novia. En su debut, el artista llevó a la mesa una milanesa a la napolitana con una guarnición de arroz y mayonesa. La particularidad es que presentó dos platos, pero uno de ellos con una pieza más pequeña. Eligió titularlo “Comé vos, yo ya estoy llena”, una frase que encierra el sacrificio de su madre y cuyo trasfondo explicó con palabras que impactaron en el estudio.

El plato "Comé vos, yo ya estoy llena' simboliza los gestos silenciosos de las madres en la infancia

Detalló que la creación constaba de dos platos, uno más lleno y otro más vacío, pero ambos impregnados de amor y con un link directo a una historia de esfuerzos y carencias. “Por ahí de niño uno no se da cuenta o tratan de no mostrarte algún tipo de falta, porque un padre y una madre, lo dejan todo”, explicó el artista. De allí que su propuesta buscó reflejar ese esfuerzo y la entrega incondicional de las madres, afirmando que “lo que te llena el estómago y el alma es el amor”.

Donato de Santis calificó la preparación de Luck Ra como 'un plato sanador' por su carga emocional

La reacción del jurado fue inmediata. Donato de Santis, visiblemente conmovido, expresó su inquietud por la intensidad emocional del momento y calificó la preparación como “un plato sanador”. Damián Betular destacó la sensibilidad transmitida a través de la comida y celebró la presencia de Luck Ra en el programa, señalando que “es un placer tenerte en MasterChef”.

El homenaje de Luck Ra en Masterchef resalta el sacrificio y amor incondicional de los padres en la crianza

Germán Martitegui sumó su perspectiva, describiendo la experiencia como “una trompada de lo que es la vida misma, la paternidad y la maternidad”, y subrayó el carácter profundamente emotivo de la jornada.

La conductora Wanda Nara intervino para profundizar en la dedicatoria, preguntando a Luck Ra qué mensaje le gustaría enviar a su madre. El participante respondió con sinceridad, asegurando que su madre ya conoce sus sentimientos, que la ama y que espera que esté orgullosa de la persona en la que se ha convertido.

El ambiente en el estudio se impregnó de una atmósfera de gratitud y reconocimiento familiar, sumando un nuevo capítulo emotivo a la historia del programa, donde la cocina se convierte en un espacio para la reflexión y el homenaje a los afectos más profundos.

La dedicatoria de Luck Ra se extendió a todos los padres y madres, resaltando el valor de los lazos familiares en Masterchef

La participación de Luck Ra evidenció que, más allá de la competencia, la cocina puede ser un puente para honrar a quienes acompañan y sostienen, resaltando el valor de los lazos familiares y el agradecimiento que crece con los años.

El amor entre La Joaqui y Luck Ra

En agosto de 2024, La Joaqui oficializó su relación con Luck Ra, consolidando su vínculo sentimental y profesional

El pasado 25 de octubre, la intérprete de “Butakera” celebró su cumpleaños número 31 recibiendo un mensaje público del cuartetero: “No solo te amo, te elijo. En los días malos quiero ser tu sostén para que sigas arriba y en los días que yo no resista sé que tengo una mano que jamás me va a dejar caer”. La dedicatoria, acompañada de imágenes de la pareja en distintos momentos, destacó la complicidad entre ambos pese a la distancia por compromisos profesionales.

El intercambio de mensajes entre La Joaqui y Luck Ra generó reacciones de figuras del espectáculo, como Evangelina Anderson, quien comentó: “Son hermosos y viéndolos así dan ganas de volver a creer en el amor”, y Flor Jazmín Peña, que sumó un mensaje efusivo. La respuesta de La Joaqui fue contundente: “Estoy perdidamente enamorada de vos. Sos el hombre ideal, el compañero perfecto, no imagino ya una vida sin vos”.

El intercambio de mensajes románticos entre La Joaqui y Luck Ra generó reacciones de figuras del espectáculo argentino

La historia de la pareja ha estado marcada por versiones diferentes sobre su primer encuentro. Mientras Luck Ra recuerda que se conocieron en un partido de metegol y la invitó a un show en el Luna Park, La Joaqui sostiene que no interpretó esas invitaciones como un interés romántico y que él no tomó la iniciativa. Ambos coincidieron en que la inseguridad y el nerviosismo caracterizaron las primeras citas, llegando a pasar más de tres encuentros sin besarse. Un asado cancelado por una inundación complicó el inicio de la relación.

Nacida como Joaquinha Lerena en Mar del Plata el 24 de octubre de 1994, La Joaqui atravesó una infancia marcada por la separación de sus padres y una adolescencia en Costa Rica, donde vivió situaciones de riesgo tras quedarse sola cuando su madre regresó a Argentina. El regreso al país y la convivencia con su abuela no eliminaron las dificultades vinculadas al consumo.

La Joaqui celebró su cumpleaños 31 junto a Luck Ra, quien le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales

En agosto de 2024, oficializó su relación con Luck Ra. En una entrevista reciente, la artista subrayó el apoyo de su pareja: “Es verdad que él está en todo lo que lo necesite. Se hace cargo de todo: de mi corazón, del hogar, de nuestra estabilidad emocional, de todo. Él es el tipazo más tipazo de la Argentina”.