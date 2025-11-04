Evangelina Anderson y Valentina Cervantes mostraron la inesperada rutina de compras que hacen al salir de Masterchef

Evangelina Anderson y Valentina Cervantes en el chino

La tarde se volvió inesperadamente cercana y real cuando Evangelina Anderson y Valentina Cervantes sorprendieron a sus seguidores con una publicación conjunta en Instagram, al momemnto de capturar una faceta poco habitual de sus rutinas fuera de los set de filmación o incluso de las cuidadas producciones fotográficas a las que tienen acostumnradosa todos.

Ambas, figuras reconocidas además por su presencia en el programa Masterchef Celebrity, se mostraron completamente al natural tanto en videos como en fotografías, acompañadas por sus dos hijas, en una escena tan común como entrañable: una salida al supermercado.

Todo comenzó con Valentina, quien tomó su teléfono y, filmándose a sí misma, abrió el juego: “Nuestra salida después del canal, ¿a dónde se va?”. La cámara se desplazó y pronto sumó a Eva a la conversación. Ella, cómplice de la situación, invitó rápidamente a las niñas a participar: “Estas son nuestras salidas. A ver, chicas, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos?”. Las pequeñas no tardaron en responder, y la realidad se hizo evidente: madres e hijas estaban en un supermercado chino, canastos en mano, recorriendo las góndolas y realizando compras.

Valentina Cervantes y Evangelina Anderson, de compras con sus hijas

“Esta es la verdad. La realidad”, sentenciaron ellas al final del video, al dejar en claro que la cotidianidad es parte integral de sus vidas, tan importante como cualquier grabación o evento mediático. El mensaje fue inmediato: detrás del glamour y la exposición, también hay tareas mundanas y responsabilidades domésticas, momentos compartidos con sus hijas, llenos de autenticidad y complicidad.

El momento, cargado de ternura y simpleza, se extendió más allá del video principal. Entre los estantes rebosantes de productos, y mientras la jornada de compras avanzaba, surgió un instante de diversión pura. En un video posterior, las madres y las niñas se animaron a bailar una coreografía improvisada entre las góndolas, mientras de fondo sonaba el tema “Bebe”, de 6ix9ine junto a Anuel AA. La secuencia, espontánea, mostró risas sinceras, pasos descoordinados pero llenos de entusiasmo, y la alegría genuina de compartir instantes simples, regalando a los seguidores una ventana a su vida cotidiana.

La salida, sin embargo, guardaba todavía nuevas imágenes. Publicaron dos fotografías que completaban el relato. En la primera, Valentina y Evangelina posan junto a sus hijas, rodeadas de productos, con sendos canastos llenos de compras. Las niñas, vestidas de rosa y lila, sonríen con la naturalidad de quienes comparten un secreto familiar. La alegría y la cercanía se perciben en sus rostros. En la segunda foto, ambas madres aparecen en la línea de cajas, acompañadas del responsable del supermercado, un joven de origen asiático, que también sonríe, sumándose a la escena festiva y desprejuiciada.

Valentina Cervantes y Evangelina Anderson incluso se tomaron un minuto para fotografiarse con el responsable del lugar

El trasfondo es claro: Evangelina Anderson y Valentina Cervantes demuestran que, lejos de los ensayos televisivos y las pruebas culinarias, de las producciones de moda y de las distintas publicidades de las que son parte, tambíen disfrutan estos momentos de conexión sencilla con sus hijas. “Esta es la verdad. La realidad”, reiteran con cada gesto, al subrayar que no son diferentes a cualquier otra madre que, después de jornadas exigentes, también debe ir a abastecer la casa y compartir risas con sus hijos.

¿Quién podría imaginar, viendo la pantalla, que el glamour deja espacio a estos rituales diarios? ¿Acaso no es ahí, entre carritos y estantes, donde se encuentran algunas de las memorias más valiosas? Las publicaciones, al mostrar la convivencia entre la fama y la vida doméstica real, conquistaron cientos de comentarios agradecidos por esa sinceridad despojada de artificios.

Eva y Valentina no solo demostraron cercanía con sus seguidoras y seguidores, también recordaron que, más allá de Masterchef Celebrity, son madres presentes y mujeres reales, enfrentando la rutina y los compromisos familiares, sin perder la sonrisa.