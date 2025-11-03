Teleshow

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

El campeón del mundo compartió un resumen de su mes de octubre desde Liverpool, con imágenes familiares junto a su pareja, Ailén Cova, su hija recién nacida y su perro Homero

Alexis Mac Allister compartió imágenes
Alexis Mac Allister compartió imágenes familiares desde Liverpool y mostró su nueva vida como padre primerizo junto a Ailén Cova y Alaia (Instagram)

Alexis Mac Allister atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. A poco de haberse convertido en papá por primera vez junto a su pareja, Ailén Cova, el mediocampista del Liverpool compartió una serie de fotos bajo el título “October dump”, con las que mostró cómo son sus días en familia lejos de la cancha.

En una de las postales más tiernas, se lo ve recostado en el sillón de su casa, con una remera blanca, el short de la Selección argentina y Alaia en brazos, mientras mira televisión y toma mate. La escena, relajada y sin poses, deja ver al jugador en su rol más íntimo: el de un padre primerizo disfrutando de los pequeños momentos cotidianos.

Ailén Cova festejó su cumpleaños
Ailén Cova festejó su cumpleaños y el primer cumplemes de Alaia con una celebración íntima y llena de ternura familiar

Otra de las imágenes muestra a Ailén celebrando su cumpleaños número 27, con una torta decorada con galletitas de chocolate y una segunda tortita más pequeña con el número “1”, para festejar también el primer cumplemes de Alaia. La modelo sostiene a su beba en brazos y sonríe ante la cámara, en un retrato familiar lleno de ternura.

Entre las fotos también aparece Homero, el American Bully que acompaña al jugador desde hace dos años y que es parte inseparable de su vida. El perro posa escondido bajo una mesa, con gesto curioso, y completa el retrato hogareño del futbolista argentino en su nuevo presente en Inglaterra. En otra postal, Mac Allister vuelve a mostrarse en su cocina con Alaia en brazos, sentado en una silla y mirándola con devoción. Detrás, el ambiente moderno y minimalista de su hogar refleja la calma de esta nueva etapa personal.

Homero, el perro American Bully
Homero, el perro American Bully de Alexis Mac Allister, se convirtió en parte inseparable de la familia en su hogar de Inglaterra

Con más de 135 mil likes en pocas horas, la publicación fue celebrada por amigos, colegas y seguidores. El delantero francés Ibrahima Konaté, compañero en el Liverpool, le comentó en tono amistoso: “See u tomorrow (Nos vemos mañana)”, mientras que Hugo Ekitike escribió: “Mi hermano”. Leo Montero, por su parte, sumó un mensaje muy argentino: “Buen mate, amigo”.

Alaia nació el 22 de septiembre de 2025. La espera fue larga y desafiante —18 horas de sufrimiento—, pero el nacimiento marcó el instante más lindo y especial de sus vidas: un antes y un después atravesado por la emoción, la ternura y el asombro. En una de las primeras fotos que trascendieron, aparecen los tres juntos en el sofá, con la beba en brazos y el perro de la familia sumándose a la bienvenida como guardián y testigo. Los ojos de Alexis y Ailén se clavan, orgullosos y llenos de amor, en esa pequeña que acaba de abrirles un mundo nuevo. En cada gesto y mirada se transparenta ese amor primerizo que transforma y desarma.“Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”, escribió el jugador del Liverpool.

Las fotos de Mac Allister
Las fotos de Mac Allister en su casa reflejan la calma y el ambiente moderno de su nueva etapa personal lejos de la cancha

Otra imagen del momento, en blanco y negro, captura la intimidad de la pareja fundidos en una mirada profunda, mientras sostienen a Alaia con delicadeza. Él, con suéter claro; ella, con musculosa blanca. Las manos de ambos abrazan la fragilidad y la promesa que encierra una recién nacida.

En otra postal, los padres permanecen sentados, absortos en el pequeño milagro que tienen entre los brazos. El tiempo parece detenerse en ese living convertido en refugio, mientras Alaia duerme tranquila sobre el pecho de sus padres. Una foto de manos sobre el cuerpo diminuto de la beba, captada también en blanco y negro, resume todo: protección, ternura y pertenencia. Es la suma de todas las fuerzas y de toda la esperanza.“Párrafo aparte para vos, amor. Re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. Te amo”, fue el mensaje que le dedicó a su pareja.

