Rusherking habló de su pasado amoroso con la China Suárez y Ángela Torres: “Uno no elige de quién enamorarse”

Rusherking se sinceró sobre su exposición mediática y reflexionó sobre sus relaciones pasadas con la China Suárez y Ángela Torres (Intrusos - América)

En el universo de la música urbana y la farándula, donde todo se mezcla y nada pasa desapercibido, Rusherking vuelve a ser noticia, aunque esta vez en un ámbito muy distinto al que muchos podrían imaginar. El joven cantante, uno de los nombres más fuertes de la escena nacional, recibió a Intrusos (América) en el local de su nuevo emprendimiento gastronómico, un flamante restaurante de pastas que decidió abrir en medio de un presente pleno de desafíos y cambios personales. Pero, fiel a los códigos del espectáculo, el móvil no solo indagó en recetas y nuevos proyectos. La charla derivó rápidamente hacia las polémicas de su vida amorosa, esa faceta mediática que durante meses dominó titulares cuando estuvo al lado de figuras como la China Suárez y Ángela Torres.

La primera pregunta giró en torno a su experiencia siendo “un mediático”, y la respuesta fue sin rodeos: “Es un tema del pasado que ya superé, al principio no es fácil encontrarte con los medios preguntándote cosas y con ese nivel de exposición. Pero en este momento lo manejo con mucha tranquilidad, estoy en un momento muy feliz de mi vida, emprendiendo con mi música. Estoy enfocado en mí y aprendí a ser consciente”. Sin embargo, el costado sentimental volvió a emerger. Refiriéndose a sus romances con figuras tan seguidas como la China y Ángela, aclaró: “Uno no elige de quién enamorarse, yo soy totalmente transparente, no me pongo de novio con las más famosas, simplemente me enamoro”.

En ese contexto, era imposible evitar el tema de Suárez, sobre todo después de los explosivos titulares que la vinculan ahora con Mauro Icardi. Fue Rodrigo Lussich quien lanzó la pregunta: “¿Ahora que está de novia con Icardi, decís ‘qué suerte que salí de ahí’?”. El artista, sin intención de generar revuelo, contestó: “No digo ‘qué bien que salí de ahí’, no reniego de mi pasado, cada relación que tuve fue una experiencia. Estoy feliz si quienes fueron mis parejas están felices. Espero que ellas piensen lo mismo de mí”.

El cantante le regaló a la China Suárez un lujoso auto mientras estaban en pareja (Instagram)

Uno de los focos de curiosidad para la prensa era el famoso regalo que rapero santiagueño le hizo a la actriz. “Sobre el auto que le regalé a la China ya ni me acuerdo qué pasó o cómo se resolvió esa situación. Es algo del pasado, tampoco voy a estar contando acá toda mi vida”, respondió, cerrando el tema con elegancia y marcando un límite.

Pero si alguien pensó que la ronda de preguntas terminaría ahí, se equivocó. El vínculo con Torres y la polémica por sus diferencias económicas también estuvo sobre la mesa. Recordemos que la actriz, en un reportaje, había dicho que debía “ajustarse al estilo de vida” de su ex. Sobre esto, Rusherking fue sincero: “No me dolió, cada uno es libre de contar lo que quiera, me shockeó la forma en la que lo dijo, porque me hizo quedar como una persona que busca que se adapten a mi estilo de vida”. Lejos de alimentar rumores, detalló: “De hecho, todo lo contrario. Cuando estoy de novio cada vez que me voy de viaje o tengo un compromiso incluyo a mi pareja. Me gusta estar acompañado e incluir a la otra persona sin esperar nada a cambio. Cuando estoy enamorado lo doy todo. Aprendí a dejar de defenderme de todo lo que dicen porque si no me vuelvo loco”.

Con la misma tranquilidad, el cantante aclaró: “Yo no me daba cuenta de que sufría eso, creo que no lo estaba. Yo siempre, si estoy de novio y me doy cuenta que tengo otras posibilidades económicas, no soy un hijo de put... que le va a decir a la otra persona: ‘Che, tenés que pagar esto, esto y aquello’. Yo siempre cuando salgo con mis amigos, los invito yo, cuando estoy enamorado de novio, los invito, no tengo problema en mi forma de ser. Le mandé un mensaje después de que dijera eso, pero no me contestó. Para mí se dio cuenta de que se equivocó y bueno...”.

A mitad de este año, Rusherking y Ángela Torres le pusieron fin a su romance (Instagram)

De esta forma, el artista rompió el silencio y, tras mucho tiempo de especulaciones, decidió hablar abiertamente sobre sus vínculos y los episodios que los rodearon. La conclusión de Rusherking es clara: para él, cada relación fue una experiencia y solo desea lo mejor para sus exparejas. Logró cerrar ese capítulo con madurez, sin rencores y, sobre todo, enfocado en el presente y los sueños que hoy lo ocupan: la música y su flamante local de pastas.