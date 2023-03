La China Suárez se mostró con nuevo auto el día de su cumpleaños: el curioso posteo de Wanda Nara

El regalo de Rusherking a la China Suárez

La relación entre la China Suárez y el cantante Rusherking está en su mejor momento. A poco de cumplir un año juntos, la pareja no solo se afirma y se extiende a sus respectivas familias. Y así como el trapero fue compartiendo momentos con los hijos de ella -Rufina de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su vínculo con Benjamín Vicuña-, la actriz visitó a la familia de su novio en Santiago del Estero.

Apenas hace una semana, la actriz y cantante publicó en su cuenta de instagram una imagen en que se encuentra abrazándolo con un sentido mensaje: “Nunca voy a dejar de agradecerle a la vida por haberte conocido. No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste. Gracias por el amor que me das, a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”, escribió la actriz mencionando a su novio. El santiagueño se dio por aludido y no tardó en responder por la misma vía. “Mi compañera hermosa te merecés muchísimo más”, señaló, y rubricó con el emoji de un corazón.

Ahora, al cumplir ella 31 años, desde la cuenta de instagram de la representante artística del cantante se publicó un video en el que puede verse a la pareja arriba de un automóvil descapotable, con un imponente moño. “¡Feliz cumple Chinita, te amamos!”, dice el texto que acompaña las imágenes del Volkswagen New Beetle color negro.

El sentido mensaje de la China Suarez a Rusherking

Además, la intérprete compartió a traves de su cuenta un video de su hijo Amancio con una imponente sonrisa en que saluda a su madre y celebra el tener hoy una fiesta. También, claro, una foto donde se la ve relajada en un sillón mientras la abraza Rusherking, apoyando la cabeza en su pecho, además de una imagen acompañada de Rufina.

Lo de la China y Rusher va tan en serio que en las últimas semanas empezaron a correr los rumores de un supuesto compromiso más oficial para rubricar su historia de amor. La historia se remonta al mes de octubre, cuando se los vio en un video a los abrazos, muy acaramelados y en sus dedos anulares luciendo anillos similares. De fondo, se escuchaba la canción Perfecta, el tema que el santiagueño le dedicó a su pareja y cuyo clip ella protagoniza, sin embargo todo quedó en la virtualidad.

Más adelante, ella invitó a sus seguidores a un challenge de preguntas y respuestas en su Instagram. Y cuando le pidieron una “foto del anillo de compromiso”, apeló al humor al límite de la ironía. Eligió una postal de un viaje a Pinamar donde acompañó a su novio a un concierto, en la que se la ve completamente tapada con un toallón. “No estoy comprometida, jeje”, sentencia al pie de la foto, con los ojos cerrados y sin mostrar sus manos. Motivos suficientes para que en cualquier momento los rumores vuelvan a la carga.

Wanda Nara junto a su nuevo auto

Sin embargo, los usuarios de redes sociales no dejan pasar un detalle y a menos de 12 horas de haberse dado a conocer el el regalo recibido por Suárez, la empresaria Wanda Nara publicó una imagen en la que se la puede ver al lado del auto que adquirió hace una semana, acompañado de la frase: “Hoy estas de suerte , si me llega la ubi yo paso a recogerte…”

“A la china le regalan un auto, suben foto... y ella al otro día hace lo mismo. Por dios! Querete un poco, mujer! Soltá”,se puede leer en uno de los comentarios, en tanto que otro resalta: “No copies a la Chin! No tenés necesidad, Wan”, o “La China hace ravioles ella hace ravioles”.

