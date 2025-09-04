Ángela Torres reveló las consecuencias de su relación con Rusherking: “Vivía fingiendo que era millonaria”

Ángela Torres habló de la diferencia económica con su expareja (Video: Luzu TV)

A pesar de que la relación terminó hace ya un tiempo, Ángela Torres sorprendió al referirse públicamente a su historia con Rusherking y compartir detalles desconocidos para muchos de sus seguidores. La actriz y cantante, actualmente panelista en LuzuTV, eligió el ciclo para sincerarse e hizo hincapié en la particular secuela que le dejó el noviazgo con el artista urbano.

En medio de una charla distendida sobre viajes en avión, si se endeudarían para poder viajar en primera clase, Torres confesó que durante mucho tiempo hizo la vista gorda a su economía para adaptarse a su pareja. “A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”, contó la cantante e hija de Gloria Carrá.

Si bien en ningún momento lo nombró al músico oriundo de Santiago del Estero, el propio conductor del programa, Nico Occhiato, lo hizo y ella no lo negó. “¿Él no colaboraba en un 25%?“, fue al pregunta de Flor Jazmín Peña y la respuesta de Ángela fue un corto y seco: ”Bah“.

Sin reparos, Ángela confesó: “Yo vivía fingiendo que era millonaria como él, me copiaba y hacía los mismos gastos que él, entonces me separé y quedé seca”. Más allá de la anécdota, la nieta de Lolita Torres aprovechó la ocasión para remarcar su carácter independiente: “Yo siempre fui muy independiente, siempre me mantuve sola desde muy chiquita y no estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo, siempre soy yo la que paga”.

Rusherking y Ángela terminaron su relación hace unos meses

Esta no es la primera vez que habla acerca de su separación del cantante. Invitada al programa de streaming de Martín Cirio para hablar de su nuevo proyecto musical, su familia, vida privada y amores.

El conductor le preguntó por la China Suárez, y no por el sonado conflicto actual que está protagonizando por su relación con Mauro Icardi, sino por tener un novio en común. La China estuvo en una relación por casi un año con Rusherking, quien luego salió con Torres por un año y medio. La relación de la ex Teen Angels y el trapero terminó de manera abrupta y, al momento de anunciarlo, ella aseguró que había imaginado todo un futuro con él.

Tal vez esto explica la decisión que tomó cuando Rusher y Ángela hicieron público su romance. "La China me bloqueó. Me pone pésimo que me haya bloqueado porque yo quiero ver todo lo que está pasando… ¡Y me tiene bloqueada! Es terrible“, contó con un poco de humor la sobrina de Diego Torres.

Ángela Torres contó el gesto que tuvo la China Suárez (Video: Youtube)

Y no dudo en hacerle un pedido a Eugenia, con la intención no solo de dejar el pasado atrás, sino para poder estar al día con la novela turca que cautiva a los internautas:“Estoy para que me desbloquee. Reina, yo te quiero ver el contenido. ¿Por qué me dejás afuera?”. Cabe mencionar que es la primera vez que Ángela habla del tema y hasta el momento, la China no respondió al pedido de la joven.

En la misma entrevista contó las razones por las que la relación con el santiagueño llegó a su fin. Explicó que, pese al cariño compartido, las diferencias entre ambos resultaron determinantes. “No se armó, ¿qué decirte? Somos personalidades muy distintas”, aseguró.

El diálogo con Cirio luego giró hacia su situación actual y sus expectativas a futuro en el terreno afectivo. Ante la pregunta sobre si quería conocer a alguien nuevo, Torres respondió con naturalidad y espontaneidad. En ese contexto, al sugerírsele la posibilidad de una cita con una mujer, confirmó abiertamente su bisexualidad. “Soy bi. De toda la vida siento que soy bisexual”, sentenció. Aclaró que, aunque la mayoría de sus relaciones han sido con hombres, también ha tenido vínculos con mujeres y se mostró abierta a seguir explorando sin prejuicios.