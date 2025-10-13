Teleshow

El nuevo emprendimiento de Rusherking, lejos de la música: "Lo conocí en Nueva York"

El cantante dio detalles del proyecto que prepara en Palermo en su búsqueda por ampliarse en un rubro diferente al que se hizo conocido. De qué se trata

Sol de María

Por Sol de María

Rusherking debutará como empresario gastronómico con la apertura de Pastasole en Palermo (Video: Instagram)

El barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, será el escenario del debut empresarial de Rusherking fuera de la música. El reconocido cantante argentino sorprendió a sus seguidores al anunciar la apertura de Pastasole, un restaurante de pastas que marca su incursión en el mundo gastronómico y representa un cambio en su carrera artística. El proyecto, que lleva un año de preparación y actualmente está en etapa de obra, refleja el entusiasmo del artista por explorar nuevas pasiones sin dejar de lado su vínculo con la música.

La motivación detrás de este emprendimiento gastronómico quedó clara en el video promocional que el artista compartió junto a la cocinera Maru Botana. Allí, el músico expresó: “Estoy por abrir un restaurante en Palermo. Me encanta la comida, así que va a estar buenísimo”. En la misma línea, explicó el proceso: “Venimos ya hace un año trabajando para poder abrirlo, ahora estamos en la etapa de obra en el local”. El anuncio generó sorpresa entre sus seguidores, acostumbrados a verlo en escenarios musicales, y despertó curiosidad por esta nueva faceta empresarial.

El cantante argentino se inspira
El cantante argentino se inspira en una franquicia neoyorquina para su nuevo restaurante de pastas

El concepto de Pastasole tiene una inspiración internacional. Rusherking relató que la idea surgió tras un viaje reciente a Nueva York, donde visitó una franquicia de pastas que lo impactó por su propuesta innovadora. “Fui a Nueva York hace poco y conocí un restaurante de pastas, una franquicia, que me llamó mucho la atención porque el chef cocina una horma de queso gigante en la ventana”, explicó el artista. Este espectáculo culinario, visible desde la calle, fue el detonante para que el cantante de Santiago del Estero decidiera traer la experiencia a la Argentina. “Me vuelvo loco con la comida, entonces dije ‘lo quiero traer a Argentina’”, afirmó en el video promocional.

El desarrollo del restaurante requiere un trabajo sostenido. El propio Thomas Nicolás Tobar, como se llama en realidad el artista, detalló que el proyecto lleva un año de preparación y que actualmente el equipo se encuentra abocado a las obras en el local, ubicado en Palermo. “Venimos ya hace un año trabajando para poder abrirlo”, reiteró el cantante. Aunque la fecha de inauguración aún no fue confirmada, el entusiasmo de Rusher es evidente. Durante el recorrido por el local junto a Maru Botana, él mostró su satisfacción por el avance del proyecto y compartió su orgullo por el resultado.

La participación de la reconocida cocinera en el video promocional sumó expectativa al lanzamiento. La pastelera expresó su sorpresa y admiración por la iniciativa, mientras que Rusherking insistió en su deseo de que ella conociera el local antes de la apertura.La noticia generó una respuesta positiva entre los seguidores del músico, quienes celebraron la posibilidad de descubrir otra de sus grandes pasiones. El propio artista atribuyó su amor por la gastronomía a su signo zodiacal, Tauro, y remarcó que, aunque la música sigue siendo su prioridad, este emprendimiento representa una oportunidad para explorar nuevos horizontes.

Pastasole fusiona la pasión de
Pastasole fusiona la pasión de Rusherking por la música y la gastronomía en Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los comentarios de los seguidores del cantante demostraron las ansias y la felicidad por la incursión del artista en un ámbito diferente al musical. “Un joven inteligente, haciendo una buena inversión, suerte, mucha mucha”, “Muy pronto vamos a probar las mejores pastas argentinas”, “Los Santiagueños tenemos prioridad. Te felicito” y “¡Bancándote siempre como en cada proyecto! rompela”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos del rapero.

El restaurante original, ubicado en Nueva York, se volvió popular por ofrecer pasta casera por menos de diez dólares. Su propuesta permite personalizar los platos con ingredientes como pollo, camarones, salmón o pesto, manteniendo un sabor fresco y artesanal. Los clientes destacan su ambiente relajado, con un patio exterior para comer y postres italianos.

