La sugestiva foto que Wanda Nara publicó luego de blanquear a Martín Migueles: “Complete la frase: me siento...”

Wanda Nara se declaró enamorada de Martín Migueles en sus redes sociales (Foto: Instagram)

Si bien sigue sin confirmarlo del todo, Wanda Nara dio un nuevo paso para blanquear su relación con Martín Migueles. Luego de una serie de publicaciones en sus redes sociales, donde se lo ve al personal trainer cada vez más integrado a la dinámica familiar, esta vez la que habla es ella. O mejor dicho, hace que habla, o da a entender. Y en este juego, pocos lo saben jugar como ella.

Atrás parece haber quedado el tiempo en el que Wanda resguardaba la identidad de su pareja, quien la acompaña en esta nueva etapa de su vida tras la escandalosa separación de Mauro Icardi. Pero en los últimos días cambió radicalmente de opinión y la presencia del empresario es cada vez más fuerte en su vida.

Luego de mostrar a Migueles con la nueva mascota de la casa, Wanda invitó a sus seguidores a que adivinen su estado sentimental por estos días. Sobre una foto de su participación en MasterChef Celebrity, programa que conduce con excelentes números en la pantalla de Telefe, la empresaria le hizo a los suyos una consigna simple. Escribió el enunciado “Complete la frase: me siento...” y les indujo la respuesta con una pista de lo más evidente: “E_AM_R_D_”. Con esta nueva estrategia, la mayor de las Nara sigue amagando con blanquear definitivamente su romance con Migueles, aunque por ahora habrá que mantenerse en el intrincado ámbito de las adivinanzas.

"Enamorada", Wanda le hizo saber a sus seguidores lo que siente

Lo dicho, la publicación llega luego de mostrar al empresario junto a un cachorro de pelaje claro que se suma a su larga legión de mascotas. La escena es por demás cotidiana, sentado a una mesa con un mate y la sonrisa mirando a cámara mientras sostiene al animal. Un emoticón de corazón completa la escena, sugiriendo el afecto que domina ese instante.

La exposición en redes sociales también destacó el apoyo de Migueles ante proyectos personales. En otra publicación, Nara mostró una caja de chocolates junto a una tarjeta manuscrita por él: “Un nuevo ciclo. Una nueva oportunidad para alcanzar grandes logros”, escribió, en un gesto que subraya el acompañamiento y el deseo de avanzar como pareja.

La conductora presentó a su nueva mascota en los brazos de su nuevo novio

En una entrevista reciente en el canal de streaming Olga, Nara confirmó ante Damián Betular y otros integrantes del ciclo cómo está atravesando este presente sentimental. “Estoy muy bien. Estoy muy feliz. Estoy saliendo con alguien”, declaró frente a las especulaciones. La conductora explicó que evita mostrar algunos aspectos de su vida privada para proteger a quienes la rodean, una actitud que marca cierta diferencia con otras etapas de su exposición mediática.

La empresaria sostuvo que su decisión de no mostrarlo junto a sus hijos mayores responde a una necesidad de resguardar la intimidad familiar, postura que también reguló la manera en que oficializó su relación con Migueles. Sin embargo, este proceso de exposición gradual terminó en los últimos días, con publicaciones y frases que dan lugar a una confirmación implícita de sus sentimientos hacia el personal trainer.

De hecho, esta tendencia no estuvo exenta de escándalo. El día del estreno de Masterchef Celebrity, Wanda organizó una reunión familiar en su casa para ver todos juntos el primer episodio. Entre los presentes se encontraban sus tres hijos varones, Maxi López —el padre de los chicos y participante del reality—, sus padres Nora Colosimo y Andrés Nara, además del estilista Kennys Palacios, su mano derecha.

Wanda Nara celebró en familia la primera edición de Masterchef Celebrity: el detalle que podría enfurecer a Mauro Icardi (Video: Instagram)

En pocos segundos, ese video pasó de ser un recuerdo familiar a convertirse en el foco de una polémica. Durante un paneo, Migueles—actual pareja de Wanda—aparece acariciando la espalda de una de las hijas de la empresaria y Mauro Icardi, dormida en el mismo sillón. La imagen se volvió controversial al difundirse la mano de Wanda sobre la de Migueles, en lo que pareció un gesto de corrección o resguardo antes de que la grabación finalizara. Al poco tiempo, Wanda había borrado el video, sin embargo, desde el entorno de Icardi manifestaron su enojo por esta actitud: “A los chicos no hay que tocarlos”, sentenció Elba Marcovecchio, una de las letradas que representa al futbolista del Galatasaray.