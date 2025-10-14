Wanda Nara reveló el motivo por el que Icardi no le devuelve sus cosas de Turquía: “Quiere que volvamos a vivir allá”

Wanda Nara blanqueó su relación con Martín Migueles (Video: Olga-Sería Increíble)

Wanda Nara se encuentra en su mejor momento profesional, el estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) fue un éxito. En este contexto estuvo como invitada a Sería Increíble, el programa de Olga que conduce Damián Betular junto a Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato, y habló de todas las aristas que componen su vida: sus hijos, su nueva relación con Martín Migueles, el conflicto legal con Mauro Icardi y su nuevo vínculo con Maxi López.

En una charla distendida mientras desayunaba un café con huevos revueltos, Wanda se confesó con los integrantes del stream. “Tengo muchas cosas positivas, doy todo de mí. Me re comprometo, lo doy todo y cuando capaz me fallan un poquito, siento que no van a poder conseguir una mina como yo”, comenzó diciendo acerca de cómo es en una relación, ante esto Jota decidió intervenir y ser directa: “Acabas de blanquear, siento. ¿Estás de novia?“.

Sin achicarse, la conductora respondió: “Estoy muy bien. Estoy muy feliz. Estoy saliendo con alguien”. Y contó las razones por las que decidió no mostrarlo en las redes sociales: “En mi realidad, que muestro todo, cuando no mostrás algo pareciera que estás ocultando, pero en realidad no es que estás ocultando, sino que estoy cuidando y se malinterpreta“.

Y siguió: “Ahora no muestro tanto a mis hijos, como no muestro mucho a mis hijos varones, porque son adolescentes y porque es una fiaca para ellos y te dicen ‘Quiere más a las chiquitas, por eso no muestra a los más grandes’“.

Wanda Nara habló de su relación con Maxi López

Dando por terminado el tema de su presente amoroso, pasó a hablar de su relación con López, quien aceptó el desafío de participar en el reality de cocina y trabajar codo a codo con la madre de sus tres hijos varones, gesto que llega en un contexto de paz tras años de mala relación. “Era re impensado que Maxi esté en la tele, me imagino a cualquiera de mis ex haciendo MasterChef menos a Maxi“, aseguró la mediática.

“Odiaba los medios, odiaba la tele. Creo que una vez sola fuimos a lo de Susana, pero porque la amaba a Susana”, explicó acerca de las razones por las que venía improbable que el exjugador de River Plate aceptara ser parte del programa. “Es bastante que esté en el programa, a veces lo veo pelando papas y me quedó tildada. Maxi era un tipo que tenía campanita, él era de esos y yo era medio Cenicienta”, contó. Y continuó: “Teníamos dos cocineras, tres niñeras, era sí y ahora verlo a él pelar papas, digo ‘wow’”.

En la charla también confesó que se lleva bien con Daniela Christiansson, la actual esposa de López y madre de dos de los hijos del empresario, si bien se llevan bien destacó que no tiene un vínculo más allá de lo necesario. “Me llevó normal, es europea, somos diferentes. No sé si es fría, pero somos diferentes”, fue todo lo que dijo de la relación.

Wanda Nara habló de la batalla legal con Mauro Icardi

Cambiando radicalmente el tema de conversación, la empresaria hizo referencia al conflicto legal que tiene con el delantero del Galatasaray, abierto en dos frentes diferentes. Por un lado, están tramitando el divorcio en Italia y por el otro en Argentina llevan adelante la lucha por la cuota alimentaria, también tiene existe el pedido por parte de Icardi por la restitución internacional, que busca que las dos pequeñas vuelvan a vivir en Turquía, lugar que él insiste que es el último centro de vida.

“Mauro tiene una mudanza entera mía, tiene seis Birkin y un montón de cosas más. Supongo que lo habrá metido en cajas”, detalló Wanda acerca de las cosa que tiene en Estambul, que en más de una ocasión le pidió a su expareja que le devuelva. Sobre las razones por las que el exdelantero del PSG se niega, dijo: “Se lo pedí de mil maneras y la excusa es que voy a volver. Él está luchando para que mis hijas y yo volvamos a vivir a Turquía”.

Y explicó: “La restitución esa famosa de la que hablan es para que vuelvan mis hijas a vivir allá conmigo”. Natalia comenzó a teorizar que no había manera de que ella deje su vida en el país, teniendo trabajo, familia e hijos instalados y Nara no tardó en tirarle un palito a la China Suárez: “No hay manera que mis hijas vivan con la que fue la amante y ahora es la actual y que no tengan a su mamá menos”.

Yendo al marco legal de la cuestión y las posibilidades de que suceda, hizo eco de las dos campanas: “Mi abogado dice que no y sus abogadas dicen que sí, supongo que no le estarán sacando dinero por algo que no va a pasar. Yo soy muy de gastar el dinero en cosas importantes y está reclamando algo que el 90% de los abogados dicen que no va a pasar, entonces yo lo gastaría en la educación de sus hijas”.

Consultada por si tiene un diálogo con el padre de las niñas, fue tajante: “Yo le puse una perimetral para que no me pueda escribir más ni tener contacto conmigo. A veces tuve que intervenir en algunas videollamadas por situaciones puntuales, pero no tengo diálogo“.