Teleshow

Wanda Nara agrandó la familia: la tierna foto con la que presentó al nuevo integrante

La empresaria usó sus redes sociales para compartir las primeras imágenes

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Wanda Nara agrandó la familia:
Wanda Nara agrandó la familia: la tierna foto con la que presentó al nuevo integrante (Foto: Instagram)

Wanda Nara atraviesa una nueva etapa sentimental y no oculta su entusiasmo por compartir con sus seguidores detalles de su vínculo con Martín Migueles. La conductora y empresaria, quien hasta hace poco prefería resguardar la identidad de su pareja en redes sociales, ahora elige mostrar abiertamente instantes de intimidad junto al personal trainer, como la compañía durante las largas horas de grabación o los mates compartidos, dejando ver a sus seguidores cómo evoluciona esta relación y la importancia de los pequeños gestos cotidianos.

En sus historias, Wanda subió una serie de imágenes que plasmaron la calidez de un momento familiar marcado por la llegada de un cachorro, convertido en el nuevo integrante de la familia, quienes ya tienen varias mascotas. En la primera escena, Migueles aparece sentado junto a una mesa de mármol blanco, vestido con camiseta negra y pantalón verde oscuro, mientras sostiene al cachorro de pelaje claro y rizado y sonríe levemente hacia la cámara.

Sobre la mesa descansan papel, utensilios y un mate de metal, mientras al fondo se combinan la presencia de un armario alto de madera oscura y una pared con diseño vegetal. Un emoticón de corazón rojo, colocado en la parte inferior, aporta un guiño visual al clima afectivo de la escena.

Wanda mostró a su nueva
Wanda mostró a su nueva mascota (Foto: Instagram)

En medio de este ambiente distendido, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) aprovechó para mostrar el regalo que le hizo su novio: una caja de una reconocida chocolatería. La imagen incluyó una tarjeta manuscrita por Migueles que decía: “Un nuevo ciclo. Una nueva oportunidad para alcanzar grandes logros”. El gesto subrayó el acompañamiento y el deseo de abrir nuevas etapas como pareja, celebrando tanto los proyectos personales como el camino compartido.

El cachorro volvió a ser protagonista en una tercera imagen, en la que se lo vio recostado en el regazo del novio de Wanda. En esta historia, Nara escribió “Cachorros” y añadió “Presentó a mis” junto a un emoji de corazón, dejando en claro que ambos —el perro y Martín— ocupan un lugar especial en su vida cotidiana. Sin ocultar su emoción, la empresaria sugirió el comienzo de una dinámica en la que la familia se amplía y el afecto se multiplica en cada gesto compartido.

Días atrás, la presentadora estuvo como invitada a Sería Increíble, el programa de Olga que conduce Damián Betular junto a Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato, y allí confirmó esta relación, que hacía semanas que se venía especulando, por las señales que ella misma dejaba en sus redes sociales y que poco a poco se fueron haciendo más evidentes.

"Cachorros. Presentó a mis amores",
"Cachorros. Presentó a mis amores", el mensaje de Nara para Migueles

En una charla distendida mientras desayunaba un café con huevos revueltos, Wanda se confesó con los integrantes del stream. “Tengo muchas cosas positivas, doy todo de mí. Me re comprometo, lo doy todo y cuando capaz me fallan un poquito, siento que no van a poder conseguir una mina como yo”, comenzó diciendo acerca de cómo es en una relación, ante esto Jota decidió intervenir y ser directa: “Acabas de blanquear, siento. ¿Estás de novia?“.

Sin achicarse, la conductora respondió: “Estoy muy bien. Estoy muy feliz. Estoy saliendo con alguien”. Y contó las razones por las que decidió no mostrarlo en las redes sociales: “En mi realidad, que muestro todo, cuando no mostrás algo pareciera que estás ocultando, pero en realidad no es que estás ocultando, sino que estoy cuidando y se malinterpreta“.

Y siguió: “Ahora no muestro tanto a mis hijos, como no muestro mucho a mis hijos varones, porque son adolescentes y porque es una fiaca para ellos y te dicen ‘Quiere más a las chiquitas, por eso no muestra a los más grandes’“.

Temas Relacionados

Wanda NaraMartín MiguelesIsabella IcardiFrancesca IcardiMauro Icardi

Últimas Noticias

Guillermina Valdés recordó sus separaciones de Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli: “He vivido caminos muy duros”

La actriz y modelo rememoró dos de las relaciones que marcaron su vida y contó cómo superó las rupturas. Además, aseguró estar abierta al amor

Guillermina Valdés recordó sus separaciones

Las postales de la China Suárez en Turquía: paseo familiar y un regalo especial de Mauro Icardi

La actriz aprovechó para hacer turismo en la ciudad que ahora es su nuevo hogar y compartió las tiernas fotos de su recorrido con sus tres hijos

Las postales de la China

Daniela Celis confirmó que Thiago Medina le propuso casamiento en el hospital: “Tenía el efecto de muchas drogas”

La influencer contó que el padre de sus hijas le pidió, mientras estaba en terapia intensiva, dar el siguiente paso en su relación

Daniela Celis confirmó que Thiago

Habló la mamá de Ayelén Paleo tras salir de la cárcel: “Estaba aislada y solo tenía una hora para ver la luz del día”

Elizabeth Rodrigo recuperó la libertad luego de un mes y medio detenida acusada de integrar una red de trata y contó al aire de Intrusos como vivió esos días

Habló la mamá de Ayelén

Nico Occhiato y un episodio de Luzu Kids para debatir el bullying y la discriminación: “Está bueno hablarlo”

En el último especial del podcast protagonizado por niños y adolescentes, el conductor invitó a reflexionar sobre estas problemáticas cada vez más comunes

Nico Occhiato y un episodio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cristina Kirchner cerró el Día

Cristina Kirchner cerró el Día de la Lealtad desde el balcón de San José 1111: “El 26 es Milei o Argentina”

Nuevas revelaciones en el doble femicidio de Bahía Blanca: un cadáver semidesnudo, los rasguños del acusado y su fallida defensa

Choque fatal entre una camioneta y un camión en la autopista Rosario-Córdoba: un muerto

Javier Milei: “Estamos frente a un momento bisagra; abrazar la civilización o volver a la barbarie de los Kirchner”

Quién es Proclo y por qué es el salvador de la geometría

INFOBAE AMÉRICA
México Digital Summit 2025 reunirá

México Digital Summit 2025 reunirá a líderes globales de la industria tecnológica

Tras su reunión con Trump, Zelensky dijo que “Estados Unidos no quiere una escalada” con Rusia

Bolivia distribuye las últimas maletas electorales ante la inminente segunda vuelta presidencial

La Unión Europea evalúa participar en el desarme de Hamas dentro del plan de paz para Gaza

Descubrieron en Rusia una fortaleza prehistórica de más de 6.000 años de antigüedad

TELESHOW
Guillermina Valdés recordó sus separaciones

Guillermina Valdés recordó sus separaciones de Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli: “He vivido caminos muy duros”

Las postales de la China Suárez en Turquía: paseo familiar y un regalo especial de Mauro Icardi

Daniela Celis confirmó que Thiago Medina le propuso casamiento en el hospital: “Tenía el efecto de muchas drogas”

Habló la mamá de Ayelén Paleo tras salir de la cárcel: “Estaba aislada y solo tenía una hora para ver la luz del día”

Nico Occhiato y un episodio de Luzu Kids para debatir el bullying y la discriminación: “Está bueno hablarlo”