La abogada de Mauro Icardi expresó la preocupación del futbolista por el nuevo novio de Wanda Nara: “A los chicos no hay que tocarlos”

Elba Marcovecchio, desde Milan, señaló que hizo una presentación judicial por el video donde se ve a Martín Migueles acariciando a una de las hijas de la empresaria y el jugador del Galatasaray, aunque aclaró que no cometió ningún delito. “Las elecciones de la madre no son buenas”, disparó

Por Hugo Martin

Elba Marcovecchio hizo una presentación judicial por el video donde Martín Migueles acaricia a una hija de Wanda Nara y Mauro Icardi

La reciente controversia en torno a Mauro Icardi, Wanda Nara y la exposición de sus hijas a nuevas parejas de la empresaria ha sumado un nuevo capítulo, marcado por la preocupación del futbolista por el entorno al que se ven expuestas las menores. En el centro de la escena se encuentra un video que, tras ser publicado y eliminado a los pocos minutos, motivó la intervención de la abogada Elba Marcovecchio, quien viajó especialmente a Milán para atender el caso.

Durante una entrevista telefónica en el programa DDM conducido por Mariana Fabbiani, Elba Marcovecchio explicó que la situación actual se originó a partir de la inquietud de Icardi por la relación de sus hijas con Martín Migueles, la nueva pareja de Wanda Nara. Según la abogada, el futbolista considera que Migueles representa una “mala influencia” para las niñas, preocupación que se intensificó tras la aparición de un video en el que se observa a Migueles acariciando la espalda de una de las menores mientras dormía. “Lamentablemente, las elecciones de la madre no son buenas”, afirmó Marcovecchio en diálogo con DDM, aludiendo tanto a la actual pareja de Nara como a relaciones anteriores que, según el entorno de Icardi, también habrían generado inquietud.

La letrada detalló que su viaje a Milán respondió a cuestiones laborales. “Mucho trabajo y lo que parecía un trabajo básicamente de organización, que es un trabajo bastante complejo, se le sumó esta gran preocupación de Mauro”, relató Marcovecchio en la entrevista. La abogada subrayó que la presentación judicial no implica la denuncia de un delito, sino que busca advertir al juez sobre una situación que, a su entender, no debería ocurrir. “No se está denunciando ningún delito. Lo que se le dice al juez: se le advierte una situación grave, una situación que no debe pasar, una situación que como abogada, y abogada de hombres y de mujeres, te digo que no debe pasar. A los chicos no hay que tocarlos. No hay que tocarlos. Punto final. No hay que tocarlos”, enfatizó Marcovecchio.

El video de la discordia, subido y luego borrado, donde se ve a Martín Migueles acariciar la espalda de una hija de Wanda Nara y Mauro Icardi

El video en cuestión, que fue subido y eliminado en un lapso de diez minutos, muestra a Migueles haciendo “mimos” en la espalda de una de las niñas. La abogada insistió en que la preocupación de Icardi no radica en la existencia de un delito, sino en la idoneidad de la madre para garantizar el cuidado de las menores. “¿La mamá está en condiciones de ejercer el cuidado de las nenas? ¿Puede la madre estar diciendo que conoce a Migueles tanto como para decir que esa situación no fue nada, que no pasa nada, que las nenas están seguras? Esas son las preguntas que se le está haciendo”, planteó Marcovecchio en el programa.

Consultada sobre si la reacción judicial sería la misma en caso de que la persona involucrada no tuviera antecedentes o denuncias previas, Marcovecchio sostuvo que el principio rector es el respeto por la integridad de los menores. “A los nenes no hay que tocarlos. Los nenes... Esto, esto... Y voy a irme con un tema muy polémico. La educación sexual que hay que darles a los chicos a temprana edad es muy importante. Los chicos tienen que saber desde temprana edad que su cuerpo, su cuerpo, y que nadie... no tiene que venir un adulto a estar tocando su cuerpo”, remarcó la abogada.

Elba Marcovecchio habló desde Milán
Elba Marcovecchio habló desde Milán

Durante la conversación, se aclaró que el video no muestra ningún contacto con partes íntimas ni situaciones de abuso, sino una caricia en la espalda mientras la niña dormía. Marcovecchio insistió en que la presentación judicial no busca criminalizar la conducta, sino alertar sobre los límites en el trato hacia los menores y la responsabilidad de los adultos a cargo. Al ser consultada sobre si situaciones similares con otras figuras, como Maxi López, generaron la misma reacción, la abogada respondió que no, ya que se trata de un integrante conocido del entorno familiar.

La abogada también hizo hincapié en la decisión de la familia de publicar el video, lo que, a su juicio, abre interrogantes sobre la dinámica interna. “Si este video lo eligen para mostrar, porque convengamos que este video fue subido por ellos mismos. Lo borró a los diez minutos. Este video fue el que subió ellos mismos y lo muestran. ¿Qué está pasando puertas adentro?”, cuestionó Marcovecchio en el cierre de la entrevista.

La controversia, que se suma a una serie de desencuentros previos entre Icardi y Nara, pone nuevamente en el centro del debate la exposición de los menores en contextos familiares complejos y la intervención judicial en la protección de sus derechos.

