La chicana de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Cuando estaba casado era todo congelado”

El debut de Maxi López en MasterChef Celebrity junto a Wanda Nara generó risas y tensión (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El esperado debut de MasterChef Celebrity en Telefe tuvo todos los condimentos: nervios, humor, reencuentros y una dosis de tensión. Wanda Nara volvió a ponerse al frente del reality y, entre los 24 participantes famosos, una presencia se robó todas las miradas: la de su exmarido, Maxi López.

El exfutbolista se animó a competir y protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche con un filoso comentario dirigido a la conductora. Apenas ingresó al estudio, Wanda lo recibió con una sonrisa y una frase cargada de picardía: “Maxi, viniste, ¿te animaste?”. Él no tardó en responder, entre risas y visible nerviosismo: “Me animé. Si tengo que decir un nivel de nerviosismo, estoy arriba de 100”.

Pero el verdadero “carpetazo” llegó segundos después, cuando Wanda le preguntó si sabía cocinar o si seguía dependiendo de los congelados. La pregunta dio pie a una respuesta que paralizó el estudio y provocó carcajadas entre los presentes: “Estuve casado una vez y era todo congelado”, lanzó Maxi con ironía. La frase desató risas entre los participantes, los jurados y la propia Wanda, que supo salir del paso con humor: “Ahora aprendí, sé cocinar”.

Maxi López sorprendió con una chicana a Wanda Nara sobre la cocina y los congelados en MasterChef Celebrity

El ida y vuelta continuó con más guiños y buena onda. “Estás mejor que yo, seguro”, replicó él, mientras que ella mantuvo su profesionalismo sin perder la sonrisa. Incluso, Maxi admitió lo difícil del momento: “Nunca estuve con un jurado. Y no solo está el jurado, también está Wanda”, bromeó.

Después de años de conflictos y titulares mediáticos, el reencuentro de Wanda y Maxi frente a cámaras marcó un antes y un después en su relación pública. Su último gran cruce televisivo había sido durante su separación, hace más de una década. Sin embargo, en los últimos años lograron recomponer el vínculo por sus tres hijos —Valentino, Constantino y Benedicto— y mostrarse con un trato cordial.

De hecho, en una reciente entrevista previa al inicio de la temporada, la conductora bromeó con la casa que le quedó de su matrimonio junto a él y el régimen de visitas que obtuvo de sus hijos. “Maxi está estudiando hasta altas horas de la noche”, agregó la animadora, dejando entrever que el exdelantero se tomó muy en serio el desafío. No se trata solo de cocinar bien o de rendir frente a un jurado exigente —integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui—, sino de atravesar el certamen con una motivación extra.

Wanda Nara y Maxi López mostraron cordialidad y humor tras años de conflictos mediáticos

Cuando le preguntaron qué pasaría si Maxi no ganaba el certamen, Wanda no perdió el ritmo ni la sonrisa:“Si pierde, no sé qué le puedo sacar. Los chicos ya los tengo, la casa también, no le puedo sacar nada más”. La respuesta, que en otro contexto podría sonar filosa, se transformó en un gesto de naturalidad y humor.

Cuando Wanda habla de “la casa”, no se refiere a cualquier propiedad. Se trata de la mansión ubicada en el exclusivo barrio Santa Bárbara, en la zona norte del Gran Buenos Aires, que durante años fue motivo de disputa judicial entre ella y el actual director técnico. Situada en Los Troncos del Talar, cerca de Nordelta, la propiedad es un símbolo de la vida familiar que ambos compartieron antes de separarse en 2013.

Con un terreno de 1800 metros cuadrados y 800 metros cubiertos distribuidos en tres plantas, la vivienda fue escenario de momentos felices y de fuertes tensiones tras la ruptura. Durante años, la casa permaneció inmovilizada por cuestiones legales, lo que impedía venderla o remodelarla. Finalmente, a fines de 2023 Wanda se quedó definitivamente con la propiedad, según confirmó su abogada, Ana Rosenfeld, marcando el cierre de un largo litigio.