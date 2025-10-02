El fallo judicial a favor de Mauro Icardi por la denuncia de Wanda Nara y la palabra de Lara Piro: “Ella merece rechazo y condena” (RS Fotos)

La Fiscalía de General Pacheco resolvió archivar la causa iniciada contra Mauro Icardi por presuntas lesiones leves, tras las denuncias que presentaron Wanda Nara y Maxi López, en representación de uno de sus hijos. El futbolista celebró la decisión judicial a través de su cuenta de Instagram, y en diálogo con Teleshow, la abogada Lara Piro, una de las representantes legales del jugador, expresó su satisfacción por el fallo.

La decisión se adoptó luego de analizar las declaraciones testimoniales de los padres, la documentación aportada por el colegio de Vicente López al que concurre el menor y los informes del Consejo de los Derechos del Niño de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la información reunida, el menor habría relatado en su institución educativa diversas circunstancias sobre su convivencia con el imputado. La docente que recibió los dichos del niño también declaró ante la fiscalía y ratificó lo consignado en el informe del colegio, aportando detalles sobre la intervención interdisciplinaria que se realizó con el menor.

La fiscalía indicó que tanto el ámbito educativo, los progenitores y los equipos técnicos del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervinieron de manera coordinada con dispositivos psicológicos y de acompañamiento, con el objetivo de asegurar la protección del niño. Según el fallo, no existen elementos objetivos que sustenten una hipótesis delictiva ni pruebas pendientes que permitan avanzar en el proceso penal contra Icardi.

La resolución cita la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que obligan a las autoridades a evitar la revictimización y a priorizar el interés superior del menor. En este marco, la fiscalía dispuso el archivo de las actuaciones conforme al artículo 268 del Código Procesal Penal, notificando a las partes involucradas y remitiendo el legajo al archivo departamental del Ministerio Público Fiscal.

La palabra de Lara Piro

“El archivo de esta causa es la prueba mas cabal de la banalización y desprestigio que ejerce Wanda Nara frente a luchas genuinas y socialmente no solo no lo podemos permitir, sino que debemos condenarlo”, afirmó Lara Piro a Teleshow luego de que se conozca la decisión judicial.

“¡Una mujer que expone a su hijo a mentir y más aún en una causa de violencia merece absoluto rechazo y condena! Agrava e indigna más la situación que el hombre que falsamente denunció es el mismo que crió, educó, amó y mantuvo a sus hijos durante más de una década ante la ausencia de su padre biológico, lo que la convierte además en una persona ingrata“, se despachó la letrada.

“Debemos tener responsabilidad social y condenar a todo aquel que ejerce falsas denuncias, porque el tiempo para esos padres, para esos niños/as no vuelve”, exclamó enfática, y comparó la situación del futbolista con la de Pablo Ghisoni, el médico obstetra que fue a prisión por una denuncia falsa de su exesposa, Andrea Vázquez. Tomás, uno de sus hijos, relató en un video que su madre lo manipuló para mantener la acusación de abuso sexual contra su padre. Finalmente, Ghisoni fue absuelto tras probarse la inexistencia de los hechos imputados.

“Hasta que la justicia descubre la verdad en el medio hay vidas que se destruyen como pasó con el reciente caso Ghisoni. Wanda Nara NO resiste un archivo. Son periodistas, busquen archivos y van a ver que repite hoy con Icardi idénticas conductas a las que ejerció con Maxi López a quien también acusó de violento, le impidió años ver a sus hijos y hoy se hace la amiga después del daño que hizo”, continuó la abogada, sobre la actual relación que tiene la conductora con su primer exmarido, quien será parte de MasterChef Celebrity.

“Lo más grave es que mientras Wanda Nara lo denunciaba, pedía paralelamente en el expediente civil la revinculación de esos tres varones con Mauro Icardi”, apuntó la abogada

“¡Sin ir más lejos, hace semanas atrás, quiso emularse con Julieta Prandi! Como mujer y madre, me genera vergüenza e indignación”, siguió Piro, quien también recordó otra de las acciones judiciales que tuvo la animadora: “Lo más grave es que mientras lo denunciaba, pedía paralelamente en el expediente civil la revinculación de esos tres varones con Mauro Icardi”.

“¡Qué madre pide la revinculación con un violento! ¡Cuando encima lo estaba denunciando por violento! Esta mujer no resiste un archivo e indigna porque socialmente tiene que tener una condena", concluyó.