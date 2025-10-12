Teleshow

Enamorados: Wanda Nara confirmó su romance con Martín Migueles con una foto juntos en Misiones

La empresaria compartió una imagen junto al hombre, que presentó como su entrenador personal, durante un viaje familiar a las Cataratas de Iguazú. La imagen de su nueva etapa sentimental

Wanda Nara oficializó su romance con Martín Migueles tras semanas de rumores

Después de semanas de rumores, Wanda Nara decidió dejar atrás el misterio y oficializó su relación con Martín Migueles, el hombre con quien se la vinculaba desde hace meses.

La empresaria reposteó una selfie en sus historias de Instagram, originalmente publicada por Migueles, donde se la ve sonriendo, sentada junto a él, en un ambiente relajado y con un gesto que no dejó lugar a dudas: dos corazones rojos acompañaron la publicación. La foto fue tomada en un hotel del litoral argentino, donde la conductora viajó el fin de semana junto a sus hijas para aprovechar el feriado.

Actualmente, la pareja se encuentra en Iguazú, Misiones, junto a Francesca e Isabella, las hijas fruto de la relación de la conductora y Mauro Icardi. Los cuatro se alojaron en un resort ubicado a orillas del río Paraná, frente a Paraguay. A pocas horas del estreno de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe.

La empresaria compartió una foto junto a Migueles en un hotel del litoral argentino

Con ese posteo, la conductora confirmó lo que hasta ahora solo eran versiones. Migueles, a quien presentó como su entrenador personal y es vecino en Nordelta, había sido señalado como su nueva pareja luego de ser visto en distintos eventos con ella. Desde la cancha de River hasta las grabaciones del certamen de cocina, el hombre se mantuvo siempre cerca de la empresaria, aunque ambos insistían en que solo los unía una amistad.

Durante las últimas semanas, la relación comenzó a hacerse más visible. Migueles la acompañó en su paso por los Premios Martín Fierro, viajó con ella a Uruguay, y hasta compartió momentos con Maxi López, el exmarido de Wanda. Sin embargo, la empresaria evitaba confirmarlo públicamente. Ahora, la publicación en sus redes marca un cambio de etapa. La historia fue posteada en primera instancia por Martín Migueles, en una clara muestra de que el vínculo ya no se esconde.

Recientemente, Maxi López, exmarido de Wanda y flamante participante del reality culinario, se refirió a la nueva relación de la presentadora. El exjugador de River Plate y el FC Barcelona optó por la cordialidad a la hora de hablar de Martín Migueles: “En las cosas personales no me meto. A nosotros, como dije la otra vez, nos recibió bien en su casa, se porta bien con los chicos y la verdad que yo me he quedado con eso”.

Maxi López, exmarido de Wanda, se mostró cordial y destacó el buen trato de Migueles con sus hijos (Video: LAM, América TV)

Cuando le preguntaron por las causas legales que penderían sobre la cabeza de Martín, el exfutbolista decidió distanciarse del tema por completo, actitud que eligió la primera vez que habló de Migueles en el mismo programa: “En eso prefiero hacer no comment porque no estoy al corriente y son cosas muy personales“.

También aprovechó el espacio para dejar en claro su postura en cuanto al actual presente familiar, marcado por la batalla legal con Mauro Icardi y la pelea por la custodia de las dos pequeñas, es por esta razón que Maximiliano priorizó el bienestar de sus hijos: “Estoy en otra época. Me sigo con los chicos, tengo chicos en Suiza, tengo chicos acá… Vamos a seguir por esa línea que estoy tranquilo y la verdad que me gusta este momento y después de tanto tiempo, ¿no? O sea, la verdad que nos lo merecemos, un poquito de tranquilidad”.

Esta no fue la primera vez que habló de Migueles, puesto que días atrás también charló con las cámaras de América TV sobre esta incipiente relación. El exfutbolista se refirió al primer encuentro que tuvo con el empresario con el que sale su expareja y la cena a la que él lo invitó junto a sus hijos. “El otro día estuvimos comiendo un asado en casa de él, cocinó, nos abrió la puerta a mí y a los chicos, así que es un copado”, destacó, sobre el gesto que él tuvo.

