Teleshow

Así arrancó MasterChef Celebrity: la presentación de los famosos y las figuras que ganaron el primer desafío

La nueva temporada del reality arrancó con todo el glamour y una competencia picante. La entrada de los participantes y cuáles fueron los platos que prepararon

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
MasterChef Celebrity estrenó nueva temporada con 24 famosos (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Este lunes 13 de octubre comenzó oficialmente la nueva temporada de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe, con la conducción de Wanda Nara. La empresaria y presentadora fue la encargada de dar la bienvenida a los 24 participantes y presentar las flamantes cocinas del certamen.

“Las cocinas vuelven a llenarse de estrellas, de confidencias y de mucho glamour. Son 24 celebridades, un mundo de sorpresas que vamos a descubrir cada noche, y no tengo dudas, nos vamos a sorprender”, expresó la animadora en el arranque del programa.

Durante la emisión, los famosos comenzaron a recorrer las nuevas instalaciones, que cuentan con pantallas LED individuales y un mercado completamente renovado. Además, los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis reaparecieron para dejar en claro que las exigencias siguen siendo las mismas: “Solo exigencia y superación, nada menos que esto”.

Wanda Nara acompañada por los
Wanda Nara acompañada por los 24 famosos de MasterChef Celebrity (Adrián Diaz, Telefe Prensa)

Los 24 participantes de esta edición son: Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.

En este estreno, solo 12 celebridades tuvieron que demostrar sus habilidades culinarias en el primer desafío, que consistió en cortar una cebolla de la mejor manera. La ganadora fue Eugenia Tobal, quien obtuvo un beneficio especial: armar las duplas de la noche y elegir con quién cocinar.

Eugenia Tobal ganó el primer desafío de MasterChef Celebrity 2025 (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La actriz eligió a Alex Pelao como compañero y prepararon mollejas al verdeo con arroz blanco. Así quedaron conformadas las demás parejas:

  • Miguel Ángel Rodríguez con Pablo Lescano (pollo a la mostaza con zanahorias glaseadas)
  • La Joaqui con Momi Giardina (filet de pescado a la romana con puré bicolor)
  • Esteban Mirol con Andy Chango (lomo al champiñón con chips de papas y batatas)
  • Marixa Balli con Evangelina Anderson (escalopes al marsala con papas noisette)
  • Diego “Peque” Schwartzman con Sofía Martínez (costillitas a la riojana con papas españolas)

Cada pareja tuvo 45 minutos para preparar un plato típico de bodegón —entre ellos, mollejas al verdeo, escalope marsala y costillitas a la riojana— sin receta disponible, solo con los ingredientes a mano. La falta de experiencia culinaria se notó en algunos casos, con cortes, confusiones y varios bloopers, pero también con momentos de humor y complicidad entre los famosos.

Tras las degustaciones, Donato, Betular y Martitegui eligieron a las duplas destacadas y a las que deberán enfrentarse a la noche de última chance. Entre los mejores estuvieron Diego “Peque” Schwartzman y Sofi Martínez, que sorprendieron con sus costillitas a la riojana, y Marixa Balli y Evangelina Anderson, por sus escalopes al marsala. Ambas parejas fueron las primeras en subir al balcón.

En cambio, La Joaqui y Momi Giardina y Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano recibieron los primeros delantales grises, lo que los deja en la cuerda floja para la próxima gala.

Finalmente, los jurados definieron el cierre de la noche: Eugenia Tobal y Alex Pelao superaron a Esteban Mirol y Andy Chango, consolidándose como los ganadores del primer desafío de la temporada.

Temas Relacionados

MasterChef CelebrityWanda Nara

Últimas Noticias

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

La historia de la periodista y seguidora número uno de la diva muestra cómo un interés intenso por una figura pública impulsó su desarrollo personal y social, desafiando estigmas y abriendo oportunidades para la autonomía en personas neurodivergentes

Lorna, la fan de Susana

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su gran consagración

El ganador, quien conmovió con su historia de resiliencia y es el representante del equipo de Luck Ra, se impuso a Milagros Gerez Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez. El video

Nicolás Behringer es el ganador

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”

La ex Gran Hermano anunció la apertura de un espacio que combina naturaleza y gastronomía, impulsado junto a su familia

La apuesta de Juli Poggio

Quiénes fueron los ganadores de La Voz Argentina y cómo están hoy tras consagrarse en el show de talento de Telefe

Desde el cuarteto hasta el folklore, los campeones del reality musical no dejaron de sorprender con sus carreras. La vida de Gustavo Corvalán, Braulio Assanelli, Francisco Benítez y Yhosva Montoya luego del programa

Quiénes fueron los ganadores de

El mal momento de Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, tras la relación con Nico Vázquez: “Está angustiado, remal”

El bailarín enfrenta un momento difícil luego de la confirmación pública del vínculo entre su expareja y el actor

El mal momento de Gonzalo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Claves para mezclar ingredientes dulces

Claves para mezclar ingredientes dulces y salados: cinco recetas fáciles para sorprender

SpaceX probó con éxito la reutilización total del cohete Starship: cómo fue el vuelo

El misterio de ‘El Bola’ y sus “revoleos” que introdujo la amante del narco y dueño de la droga del triple femicidio

El retroceso de los glaciares antárticos en los últimos 30 años: cuáles son las causas y consecuencias

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado en Concordia no tiene cabeza y confirmaron que puede tratarse del remisero desaparecido

INFOBAE AMÉRICA
Líderes opositores y organizaciones de

Líderes opositores y organizaciones de DDHH exigieron justicia tras el ataque contra los activistas venezolanos en Bogotá

El primer ministro de Francia comparecerá ante un Parlamento dividido en medio de la peor crisis institucional

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitará Granada y Antigua en medio de las tensiones con Venezuela

Identifican una estructura magnética sin precedentes en la frontera del campo terrestre

Estados Unidos condenó las acciones hostiles de China contra un barco filipino en el mar Meridional: “Buscan desestabilizar la región”

TELESHOW
Lorna, la fan de Susana

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su gran consagración

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”

Quiénes fueron los ganadores de La Voz Argentina y cómo están hoy tras consagrarse en el show de talento de Telefe

El mal momento de Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, tras la relación con Nico Vázquez: “Está angustiado, remal”