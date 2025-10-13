La romántica dedicatoria de Nicolás Cabré a Rocío Pardo en la cuenta regresiva de su boda: “Gracias por cuidarme”

Nicolás Cabré plasmó sus sentimientos más profundos hacia su pareja en medio de los preparativos de boda y proyectos laborales (Instagram)

En medio de la vorágine de ensayos, preparativos y una agenda laboral que no da tregua, Nicolás Cabré y Rocío Pardo demuestran que, incluso entre compromisos y carreras, eligen redoblar la apuesta y seguir construyendo una historia de amor auténtica. De cara a su tan esperado casamiento y con la temporada teatral de verano en el horizonte, la pareja disfruta de cada instante juntos, celebrando logros, viajes y la conexión que crece con el correr de los días. Y en las últimas horas, el actor, reconocido por su perfil reservado, sorprendió a todos al volcar sus sentimientos más profundos en las redes sociales con una dedicatoria que encendió el corazón de sus seguidores.

En una publicación acompañada de imágenes y videos que resumen desde triunfos personales hasta paseos inolvidables por Estados Unidos, Cabré le habló directamente a su pareja, la actriz Rocío Pardo. Arrancó con una declaración que dejó en claro el lugar que ocupa la artista en su vida: “Esta publicación es para vos, @rrociopardo. Para agradecer todo lo que sos conmigo… tiene lógica que esa medalla esté en tus manos porque sos gran parte de todo esto. Es también para decirte gracias por hacer que todas estas cosas que hacemos sean inolvidables“, escribió el actor, en un mensaje tan genuino como conmovedor.

El texto avanzó sumando detalles íntimos y cotidianos que viven ambos. "Gracias por escucharme contándote cosas sobre corredores que no tienen por qué importarte y sonreír, por esperarme y empujarme para que trate de alcanzar estos objetivos de la mejor manera y sonreír“, reconoció, dejando en claro que el vínculo va más allá del compañerismo tradicional y se apoya en momentos simples y espontáneos que son solo de ellos.

Rocío sosteniendo una de las medallas de Nicolás

”Puedo seguir y seguir… pero básicamente te digo gracias por tu sonrisa hermosa y por hacerme sonreír a mí. Gracias por amarme como lo hacés y por cuidarme siempre. Gracias por tu compañía, gracias, gracias y gracias. Te amo mi amor, sos increíble“, finalizó, logrando que la publicación se llenara de corazones y felicitaciones por parte de sus seguidores.

La respuesta de Pardo llegó minutos después en la sección de comentarios, continuando el ida y vuelta de declaraciones públicas tan poco frecuente en la intimidad del actor: “Gracias a vos por dejarme acompañarte, mi amor! Soy feliz de verte lograr todo lo que te propones. Te amo compañero hermoso, de la mano, ¡para siempre!”, escribió, contagiando la emoción y la alegría de un momento único para ambos.

El posteo, por supuesto, fue celebrado por cientos de usuarios y colegas, que no solo elogiaron la química de la pareja, sino que también destacaron la sinceridad y la generosidad afectiva que transmiten. “Solo los grandes hombres pueden reconocer a las grandes mujeres”; “Qué hermoso equipo hacen juntos”; “Son únicos”; “Felicitaciones a ambos”, fueron algunos de los mensajes más destacados, sumando buena energía y abrazos virtuales a los futuros recién casados.

La pareja, enamorada, en uno de sus momentos juntos (Instagram)

No es la primera vez que Cabré se abre sobre la felicidad de esta nueva etapa. Semanas atrás, durante su paso por Otro día perdido (El Trece), conducido por Mario Pergolini, el actor se sinceró sin vueltas sobre el presente que atraviesa. "Estoy viviendo un momento hermoso de mi vida“, afirmó. Para Cabré, se trata de una etapa inédita, marcada por el bienestar emocional y esa paz que solo dan las relaciones genuinas. ”Estoy viviendo una felicidad que no conocía“, confesó ante la audiencia, haciendo hincapié en la importancia vital de este romance.

El desarrollo del casamiento surgió como evolución natural de ese vínculo. Cabré, entre risas y sin perder la ironía que lo caracteriza, relató cómo la idea original era hacer una reunión modesta: “Arrancamos diciendo: ‘No, hagamos un asado familiar y se te va agrandando’”. El propio actor reconoció que la lista de invitados fue creciendo sin querer, aunque aclaró que la mayoría serán amigos y familiares, y habrá pocos compañeros del medio artístico.

Además, describió la sólida estructura sobre la que se apoya la pareja. "Con una tranquilidad, con una relación absolutamente sana, con una persona que somos amigos, amantes, somos todo“, relató sobre la dinámica diaria con Rocío. Y es precisamente esa complicidad, tan real y palpable en las redes y en cada aparición juntos, la que logró emocionar hasta a los más escépticos.

Hoy, con la boda a la vuelta de la esquina y un futuro compartido, Cabré y Pardo celebran la historia que juntos comenzaron a escribir, lejos de los rumores y escándalos, y con la espontaneidad de quienes saben que el amor es, ante todo, elegirse día a día. Entre ajetreos laborales, proyectos y emociones a flor de piel, la pareja se muestra como un verdadero “equipo”, aquel que trasciende la pantalla y demuestra, en cada gesto, que el romanticismo, la gratitud y la apuesta por los pequeños grandes momentos siguen vigentes.