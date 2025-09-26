Teleshow

Nicolás Cabré palpitó su casamiento con Rocío Pardo: “Estoy viviendo una felicidad que no conocía”

El actor compartió en Otro día perdido aspectos íntimos sobre su boda con la bailarina y el vínculo que mantienen

Nicolás Cabré revela detalles íntimos de su casamiento con Rocío Pardo en una entrevista televisiva (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)

Los detalles que brindó Nicolás Cabré sobre su inminente casamiento con Rocío Pardo marcaron uno de los momentos más destacados de su entrevista en el ciclo Otro día perdido, el ciclo de Eltrece que conduce Mario Pergolini. El actor reveló detalles íntimos sobre su vínculo, el proceso que atraviesa y la decisión de llevar la relación a un nuevo plano legal y personal.

Durante la conversación, el actor puso de relieve el cambio positivo que experimenta junto a la bailarina, a quien describe como su pareja y amiga. La charla sobre la también directora y productora comenzó cuando Cabré recordaba la fecha de su próximo estreno, junto a su amigo y colega Mariano Martínez: “¿Cuando estrenemos vamos a estar casados? Sí, vamos a estamos casados”, repasó el actor, adelantando que el matrimonio se concretará antes del debut de la próxima obra que ambos dirigirán.

El actor destaca la felicidad y el equilibrio emocional que vive junto a su pareja y futura esposa

En ese contexto, el artista expresó: “Estoy viviendo un momento hermoso de mi vida”. Para él, se trata de una etapa inédita caracterizada por el bienestar emocional y un equilibrio afectivo. “Estoy viviendo una felicidad que no conocía”, afirmó ante la audiencia, en un testimonio que refleja la importancia de la relación en su vida actual.

Además, describió la dinámica de la pareja señalando: “Con una tranquilidad, con una relación absolutamente sana, con una persona que somos amigos, amantes, somos todo”, y profundizó sobre la conexión genuina y estable que comparten.

El desarrollo del casamiento surgió como una evolución natural dentro de una relación consolidada. El actor relató que la idea original era organizar una reunión modesta: “Arrancamos diciendo: ‘No, hagamos un asado familiar y se te va agrandando’”. El propio actor admitió con humor que la celebración fue creciendo ante la suma imprevista de familiares y allegados, aunque no habrá muchos actores según reveló.

La pareja optó por una ceremonia sencilla y tranquila, reflejando su personalidad y estilo de vida

La pareja optó por una ceremonia sencilla y tranquila, acorde a su personalidad: “Igual la idea es tranquila, los dos somos muy tranquilos”, explicó. Sobre la modalidad del evento, detalló: “Es atardecer y noche”, a lo que Agustín “Rada” Aristarán, humorista del programa, añadió: “Hasta el mediodía”, aludiendo a la extensión de la celebración.

Por otra parte, Cabré resumió el proceso de dirección conjunta con Rocío Pardo en su próxima obra teatral. Explicó que “ella también es directora” y contó que ese “es un proyecto que arrancamos juntos y nos divierte empezar a vivir esta experiencia”. También, destacó el aporte de su futura esposa, proveniente de una formación teatral diferente y su experiencia en propuestas modernas, como la obra “Pabellón Tornú”, de teatro inmersivo.

Sobre el espíritu que guía esta colaboración, Cabré reveló: “Nos llegó el libro juntos y dijimos: ‘Hagámoslo juntos y veamos a ver qué sale de las dos visiones’”. Con este enfoque, la pareja aborda tanto la vida personal como los desafíos laborales con una perspectiva compartida y motivadora.

El viaje a Los Ángeles junto a Mariano Martínez incluyó participación en el programa 'La divina noche de Dante'

Recientemente, la pareja viajó junto a Mariano Martínez a Los Ángeles, Estados Unidos, con la excusa de participar en una entrevista de La divina noche de Dante, el ciclo conducido por Dante Gebel para Eltrece, que reúne a grandes figuras en territorio estadounidense.

El registro fotográfico del viaje reveló un recorrido multifacético. Una de las postales más destacadas muestra a Cabré y Martínez vestidos de gala sobre la alfombra roja del programa, posando ante un imponente auto deportivo rojo bajo las luces y el logo de “Divina Noche”. Contraponiendo el glamour de la gala, otra imagen revela una jornada de relax junto a la piscina: Cabré y Martínez, en traje de baño y recostados en reposeras, aprovecharon el sol y el ambiente cálido de la ciudad, dejando entrever una relación de amistad que se fortalece también lejos de los flashes y los micrófonos.

