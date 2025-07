Nicolás Cabré y Rocío Pardo ya definieron la fecha de su boda: cuál es el día elegido

Nicolás Cabré y Rocío Pardo muestran cómo están terminando su nueva casa y ya tienen fecha de casamiento

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, que ya habían anunciado su casamiento, ahora dieron un paso más y definieron la fecha en que tendrá lugar la boda. Dos días después que la pareja mostró cómo está quedando su nueva casa, que están a punto de terminar según contó ella, el periodista Pablo Layus en Intrusos (América) anunció darán el sí el 6 de diciembre en la provincia de Córdoba.

El lugar ya había sido definido por la propia novia en una nota que brindó en mayo de este año a Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez.. Al hablar de la boda, Rocío contó que no sueña con un vestido blanco: “Yo no soy muy Susanita que digamos. Él quería algo un poquito más arriba, pero yo prefiero algo más tranquilito, bien íntimo, con gente que queremos. Soy de pueblo, nací en Carlos Paz”. Sin dejar de ser romántica, apuesta por una celebración sencilla, lejos de los lujos. Y en su tierra. “Tenemos ganas de Córdoba, con montañas y árboles”.

La propuesta de matrimonio de Nicolás Cabré a Rocío Pardo tuvo lugar en diciembre, durante unas vacaciones en Punta Cana. Este viaje especial contó con la presencia de Rufina, la hija del actor fruto de su relación con China Suárez, así como de la hermana de Rocío.

Cabré y Pardo tienen claro que desean celebrar una boda íntima cerca del escenario donde nació el romance entre el actor y la bailarina, Villa Carlos Paz, epicentro del circuito teatral de verano en la provincia de Córdoba. Ambos artistas arribaron a la ciudad con sus respectivas propuestas escénicas: Cabré encabezó el elenco de Los mosqueteros del rey, compartiendo escena con figuras como Jorge Suárez, Nicolás Scarpino y Fredy Villarreal; mientras que Pardo integró el reparto de Pabellón Tornú, otra de las producciones destacadas de la temporada 2024.

Fue en ese contexto de convivencia artística y mediática que comenzaron a circular las primeras versiones sobre un vínculo entre ambos. Las señales de cercanía entre Cabré y Pardo empezaron a notarse a mediados de febrero, cuando fueron vistos juntos en reiteradas ocasiones, fuera del ámbito estrictamente profesional.

Meses después, ya en abril, Cabré oficializó su relación con Rocío. El anuncio marcó un punto de inflexión en la exposición pública del vínculo, que hasta entonces había sido discreto.

Uno de los primeros indicios de esta nueva etapa fue la aparición conjunta de Cabré y Pardo en un partido de hockey en el que jugaba Rufina.

Desde la oficialización, la pareja emprendió varios viajes, muchos de ellos con la compañía de Rufina. Estas salidas compartidas, además de reafirmar el vínculo entre los adultos, mostraron una integración progresiva de la niña en esta nueva etapa de la vida de su padre. El registro de esas experiencias comenzó a ocupar un espacio creciente en las redes sociales de Cabré, históricamente reacias a mostrar detalles de su intimidad.

Como reflejo de su buena relación, la pareja viajó a Japón. Con la excusa de correr la exigente maratón de Tokio, una de los más importantes circuitos de running en el planeta, Nicolás Cabré armó las valijas y emprendió su viaje con su novia y su hija. Acerca de esa experiencia, Rocío fue clara: “A Rufi era un destino que siempre le llamó la atención. Apenas Nico contó que tenía que ir a correr la maratón de Tokio dijimos ‘vamos’. No hubo cuestionamientos. Fue un viaje deslumbrante. Para Rufi culturalmente fue hermoso”.

Sobre la relación con la hija de su novio, la bailarina expresó su acercamiento: “Rufina es una niña a la que yo amo. Es realmente hermoso lo que construimos juntas. Desde el primer día tuvimos conexión. Me divierto mucho con ella, mis planes la incluyen. Hay una complicidad hermosa que se dio de forma súper natural y orgánica. Es muy genuino todo lo que sucede entre nosotras”.

Pero sobre un segundo paso luego de la boda, y la posibilidad de darle un hermanito o hermanita a Rufina, Rocío indicó en la entrevista con Dlugi que ve lejana la posibilidad de ser madre. Pardo reveló que nunca sintió un deseo profundo de tener hijos. “Yo nunca tuve ese deseo. Obviamente que Nico, si yo lo tuviera, estaría feliz de concretarlo, pero como no lo tengo, él me acompaña en esa decisión”.