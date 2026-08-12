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Cientos de drones ucranianos golpearon la base rusa de Novorossiysk, el último gran bastión naval de Putin en el mar Negro

El ataque dañó defensas antiaéreas, muelles e infraestructura portuaria, en momentos en que Zelensky advierte sobre una nueva movilización rusa de “varios cientos de miles” de soldados

Ucrania atacó la principal base naval da la Flota del Mar Negro rusa en Novorossiysk

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Misiles antibuque ucranianos, drones aéreos de propulsión a chorro y drones marítimos atacaron a toda velocidad una importante base naval rusa en la costa del mar Negro en una operación nocturna que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, calificó de “única”.

Las fuerzas armadas ucranianas “llevaron a cabo una operación única dirigida contra la base naval en Novorossiysk —el último gran bastión de la flota rusa en el mar Negro, a más de 300 kilómetros de la línea del frente—”, escribió Zelensky en redes sociales. El mandatario aseguró que el ataque alcanzó defensas antiaéreas, muelles y otra infraestructura portuaria en la ciudad de la región de Krasnodar, y publicó un video tomado de redes sociales rusas que mostraba el ataque en desarrollo: destellos anaranjados de la defensa antiaérea, haces de láser azul contra drones y una espesa nube gris elevándose sobre la ciudad al amanecer.

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El gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, indicó que “varios cientos” de drones ucranianos atacaron durante la noche Novorossiysk, Anapa y Gelendzhik, además del distrito de Temryuk. Según el alcalde de Novorossiysk, Andrei Kravchenko, el ataque dañó cuatro empresas y más de dos decenas de edificios residenciales en la ciudad. Las defensas antiaéreas rusas derribaron 502 drones ucranianos en su territorio y sobre el mar Negro durante la noche, informó el Ministerio de Defensa en Moscú.

Un niño muerto y una decena de heridos

Los daños en Novorossiysk, Rusia, tras un ataque de Ucrania

En Novorossiysk, un niño de ocho años murió en el ataque, según confirmaron tanto Kravchenko como Kondratyev. El gobernador precisó en Telegram que, en total, ocho personas resultaron heridas y hospitalizadas, entre ellas un menor.

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Los daños en Novorossiysk, Rusia, tras un ataque de Ucrania portada
Imágenes en redes sociales mostraron edificios con ventanas voladas y autos calcinados. (Captura de video)

Otra persona murió en la región de Krasnodar cuando restos de un dron cayeron en el jardín de una vivienda particular en el pueblo de Volna, mientras que otras dos personas resultaron heridas en la localidad turística de Gelendzhik, sobre la costa del mar Negro.

Un edificio de apartamentos dañado tras el ataque nocturno con drones ucranianos contra Novorossiysk, que dejó un niño de 8 años muerto y varios heridos (Sede de Operaciones de la región de Krasnodar/REUTERS)
Un edificio de apartamentos dañado tras el ataque nocturno con drones ucranianos contra Novorossiysk, que dejó un niño de 8 años muerto y varios heridos (Sede de Operaciones de la región de Krasnodar/REUTERS)
Una vivienda particular dañada tras el ataque nocturno con drones ucranianos en Novorossiysk, la principal base de la flota rusa en el mar Negro (Sede de Operaciones de la región de Krasnodar/REUTERS)
Una vivienda particular dañada tras el ataque nocturno con drones ucranianos en Novorossiysk, la principal base de la flota rusa en el mar Negro (Sede de Operaciones de la región de Krasnodar/REUTERS)

Restos de drones derribados cayeron además cerca de plantas industriales y edificios residenciales en la zona, según Kondratyev, aunque las autoridades no precisaron el alcance de los daños. Imágenes en redes sociales mostraron edificios con ventanas voladas y autos calcinados.

Un golpe a la infraestructura petrolera rusa

Novorossiysk alberga además una terminal internacional clave de petróleo: el complejo de Grushovaya, cercano a la ciudad, es uno de los mayores centros de trasbordo del sur de Rusia para petróleo y derivados. En febrero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos había expresado su descontento por los ataques ucranianos contra Novorossiysk, al señalar que afectaban intereses petroleros estadounidenses en Kazajistán: el Consorcio del Oleoducto del Caspio opera un oleoducto que transporta hasta esa terminal gran parte de las exportaciones de crudo de yacimientos kazajos en los que Chevron y ExxonMobil tienen participaciones.

En Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia, las defensas antiaéreas derribaron 115 drones ucranianos sobre Sebastopol durante la noche, según el jefe de la ciudad designado por Moscú, Mikhail Razvozhayev, quien reportó daños en 10 edificios de apartamentos y 25 viviendas particulares.

Rusia responde con ataques que matan a dos en Kherson´

Del otro lado del frente, la fuerza aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 138 drones de ataque de largo alcance y un número no especificado de misiles contra Ucrania durante la noche, con daños confirmados en 16 localidades del país. En la región sureña de Kherson, un ataque ruso a gran escala con drones mató a dos personas e hirió a otras dos, según el jefe regional, Oleksandr Prokudin; entre las víctimas se encontraba una mujer cuya vivienda fue alcanzada directamente. Los ataques también destruyeron un centro comercial en la ciudad sureña de Zaporizhzhia, según las autoridades locales.

Zelensky advierte sobre una nueva movilización rusa

El intercambio de ataques se da en momentos en que funcionarios ucranianos calculan que el presidente ruso, Vladímir Putin, está decidido a proseguir la guerra pese al avance lento y costoso de su ejército en el frente y a los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos por alcanzar un acuerdo.

Putin planea “una movilización rápida adicional de varios cientos de miles de rusos para fines de año”, escribió Zelensky en redes sociales, citando reportes de inteligencia ucranianos, que también señalan que Rusia está ampliando su producción de misiles balísticos y drones de propulsión a chorro, ambos difíciles de contrarrestar para las defensas antiaéreas de Kiev. Mientras tanto, Ucrania intenta a su vez aumentar su propia fabricación de armamento mediante acuerdos con países socios.

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