El conmovedor recuerdo de Ana Rosenfeld a cuatro años de la muerte de su esposo Marcelo: “Te extraño, Amorcito”

La memoria de días felices y las palabras que sellaron una despedida siguen vivas en la voz de la abogada

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Ana Rosenfeld y una de
Ana Rosenfeld y una de las imágenes compartidas para recordar a su marido, Marcelo Frydlewski

El dolor de una ausencia pesa más con el paso del tiempo. El 9 de octubre de 2021, Ana Rosenfeld vio quebrarse su vida en Estados Unidos cuando la muerte le arrebató a Marcelo Frydlewski, el hombre con quien había compartido casi cuarenta años de amor y complicidad.

“Ya son 4 años que te fuiste a un lugar donde no te puedo ver, pero sí sentir. Nuestro amor y pasión fueron únicos y eso es lo que extraño con todo mi ser. Conocernos y disfrutarnos fue un regalo de Dios. Juntos la vida tenía un color y un sonido que me daba alegría todos los días. Te extraño, Amorcito. ¡Sé que desde donde sea que estés nos estás cuidando!”. Así, entre recuerdos y lágrimas, la reconocida abogada eligió conmemorar este cuarto aniversario, compartiendo en redes sociales fotos y mensajes de una felicidad truncada.

La historia, sin embargo, comenzó mucho antes. A mediados de agosto de 2021, cuando todavía la pandemia por coronavirus era un tema en todo el mundo, la pareja había partido rumbo a Miami para visitar a sus hijas y nietos, que construyeron su vida en esa ciudad lejana a Buenos Aires. El reencuentro prometía ser un bálsamo, pero el destino tenía otras intenciones. Cuando llegó el momento de regresar a casa, ambos se sometieron al hisopado requerido: el resultado fue demoledor, dieron positivo de Covid-19. Ella apenas sintió síntomas, pero la salud del hombre comenzó a desmoronarse.

Marcelo Frydlewski falleció en 2021
Marcelo Frydlewski falleció en 2021 debido a complicaciones de su salud tras contagiarse de Covid-19

No hubo tregua posible. Más de un mes y medio de internación marcó una prueba de fuego para la reconocida abogada. Se aferró a sus afectos, se rodeó de familia y amigos, rezó, esperó, suplicó por el milagro del reencuentro. Pero los partes médicos, poco a poco, hundieron las esperanzas. Las visitas se llenaron de abrazos contenidos y silencios densos. ¿Qué se le puede decir al ser amado cuando todo se escapa de las manos?

En la primera semana de septiembre, la abogada, tratando de compartir su pesar sin perder la fe, reveló el miedo y la esperanza entrelazados: “Se complicó un poco, pero va a salir”, confió públicamente, apenas iniciando el año nuevo judío. Lo dijo convencida, necesitada de creer. Pero los médicos pronto le plantearon a Rosenfeld el peor de los escenarios. Desde ese instante, su mundo comenzó a cambiar, y los suyos intentaron preparar el espíritu de Ana para el final inevitable.

Tiempo después, en una visita al programa LAM, la abogada se animó a poner en palabras lo que pesaba en su alma: “Marcelo era un hombre feliz, que disfrutaba todo y siempre supo que estaba enfermo de otras cosas”. Revivir esos días le desgarraba la voz. Repasó los momentos en que los médicos pidieron autorización para procedimientos: “Nos dicen que si no lo intubaban se moría, me despedí de él y lo emocioné con mis palabras. Sentí que le tenía que dar valor porque para él, que lo intubaran era una despedida, no era como una anestesia de una operación”, relató, con el nudo en la garganta de quien ha perdido el centro de su vida.

"Te extraño, Amorcito. ¡Sé que
"Te extraño, Amorcito. ¡Sé que desde donde sea que estés nos estás cuidando!”, escribió Rosenfeld al recordarlo

“El 9 de octubre a las cinco y media de la madrugada sonó el teléfono. Era un llamado del sanatorio y el médico con un inglés muy difícil me dijo por teléfono: ‘Marcelo se acaba de ir’. Largué en llanto e impotencia porque siempre tenés la ilusión del milagro”, rememoró.

Las redes sociales se convirtieron, desde entonces, en el único puente posible. Cuatro años después, la abogada sigue el ritual de recordar a su “Amorcito”, convencida de que, donde sea que esté, Marcelo Frydlewski sigue cuidando a los suyos. Las palabras de Ana resuenan como la respuesta más honesta: no existe olvido posible para un amor así de grande.

