Daniela Celis contó cómo sigue la salud de Thiago Medina: “No presentó fiebre”

Daniela Celis contó como sigue la salud de Thiago Medina

Thiago Medina se encuentra internado en terapia intensiva desde el viernes 12 de septiembre. Desde ese momento la salud del joven de 22 años vive un minuto a minuto marcado por los partes médicos oficiales y las actualizaciones de Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas, en sus redes sociales.

Producto de grave accidente vial que tuvo, días atrás fue sometido a una operación con la intención de reparar la parrilla costal, que se rompió cuando chocó con la moto. Luego de esta intervención, comenzó a empeorar su capacidad pulmonar, por lo que su estado permaneció reservado. Minutos atrás, en la tarde de este jueves Daniela llevó un poco de tranquilidad a sus seguidores con una breve actualización acerca del estado de salud de su expareja.

En una foto del cielo despejado, escribió: “Recién salgo de verlo. Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos”. Para cerrar y como viene haciendo en cada una de las publicaciones que realiza al respecto de la situación, pidió: “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando“.

La actualización de la salud de Thiago (Foto: Instagram)

El día martes hubo dos partes médicos por parte del Hospital Mariano y Luciano de la Venga. El primero fue a primera hora de la mañana en el que se informó que el equipo médico iba a realizar un ateneo para evaluar pasos a seguir con los tratamientos.

Sin embargo, el segundo llegó un par de horas más tarde, alrededor de las 11 de la mañana. "En las últimas horas, el paciente sufrió un episodio de descompensación respiratoria. El equipo médico implementó maniobras específicas para abordar la situación, logrando una respuesta favorable. Actualmente, Thiago Medina permanece sin requerimiento de drogas inotrópicas, presenta estabilidad en los parámetros ventilatorios y en los gases arteriales. La cobertura antibiótica permanece dirigida según los protocolos y el pronóstico se mantiene como reservado, según el comunicado difundido por el hospital”, decía el comunicado.

Esta información aportó detalles claves que no estaban presentes en el parte de la primera mañana. "El cuadro clínico de Thiago Medina se mantiene bajo revisión permanente, con monitoreo continuo y controles estrictos en terapia intensiva. El equipo interdisciplinario sigue atento a la evolución de cada parámetro vital, aplicando ajustes conforme a los protocolos vigentes y a la respuesta clínica que muestra el paciente en las distintas etapas del tratamiento", sostuvo.

Desde esa noche del 12 de septiembre, Celis decidió poner su vida en pausa para concentrarse en cuidar de las gemelas Laia y Aimé y estar junto a la familia de Medina en este doloroso momento.

El mensaje que publicó Daniela antes de dar el parte médico (Foto: Instagram)

Entre sus compromisos laborales, abandonó temporalmente su participación en Patria y Familia, el programa de streaming de Luzu TV. Este programa el miércoles por la noche hizo una presentación en el Gran Rex y en medio del show le dedicaron un mensaje de apoyo a Celis, quien lo compartió en sus redes sociales. “Esta función del día de hoy está dedicada a Thiago Medina, a sus hermosas hijas Laia y Aimé y a nuestra queridísima Daniela Celis, mejor conocida como Pestañela”, dijo Fefe Bongiorno, uno de los productores del programa.

La respuesta de la influencer no tardó en llegar y se tomó el tiempo para agradecer las palabras que le dedicaron y el apoyo que siente desde que sucedió el accidente el 12 de septiembre: “Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él, me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, me sostienen, creo en la vida, en los milagros y en los porqués”.

“Hoy mi vida se volvió un caos, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tener, ayer 24 de septiembre tenía mi primera función programada en EL GRAN REX un show soñado, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y no vivir más mi ausencia también”, explicó acerca de las razones que la llevaron a tomar la decisión de no estar arriba de las tablas. Y siguió: “Paré mi vida por ellas, por él, les quiero agradecer todos los mensajes lindos, todo el amor que me envían, que los recibo siempre”.

“Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá y sé que ustedes también. Gracias de todo corazón por siempre acompañar a esta familia que los ama”, cerró Daniela el mensaje, cargado de emoción, que posteó en sus historias.