Thiago Medina ya salió de la cirugía: Daniela Celis dio detalles sobre su salud

Thiago Medina salió de la operación y se encuentra estable (Foto: Instagram)

Seis días atrás, Thiago Medina sufrió un accidente con la moto mientras iba de camino a la casa de Daniela Celis. Desde ese momento se encuentra internado en terapia intensiva peleando por su vida, luego de una semana donde los partes médicos y la incertidumbre controlaron el minuto a minuto, el exparticipnate de Gran Hermano fue sometido a una cirugía.

Las horas pasaron y finalmente Daniela usó sus redes sociales para dar los detalles de la intervención y llevar un poco de tranquilidad a aquellos que están siguiendo el caso. Con el fondo de color negro y letras blancas, la influencer escribió: “Thiago recién salió de quirófano! Fue una cirugía sin complicaciones”, fue lo primero que aclaró Daniela.

Y siguió dando detalles del detrás de la operación: “Con una buena reparación de la parrilla costal. Thiago permanece en terapia intensiva. Estable. En este momento no requiere de droga para la presión“. Y como en cada posteo que hace desde que sucedió el accidente volvió a pedirle a sus seguidores que recen por la salud del padre de sus hijas.

“Esperamos su evolución. Mantenemos el pedido de cadena de oración que toda la fe, luz y fuerza llega”, cerró la storie Celis. Camila Deniz, conocida más como Camilota, hermana de Medina, publicó el mismo mensaje en sus respectivas redes sociales, llevando más tranquilidad al público.

El mensaje de Daniela luego de la operación de Thiago (Foto: Instagram)

En el programa de Vero Lozano, Cortá por Lozano, en la pantalla de Telefe, la cronista enviada a cubrir la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega dios más detalles de la intervención: “Hace aproximadamente 20 minutos terminó la cirugía de Thiago Medina, que estaba programa para hoy. Comenzó a las nueve de la mañana aproximadamente y avisaron que iba a durar entre cuatro o cinco horas".

“Fue exitosa en principio. Recordemos que él presentaba ocho costillas fracturas y que producto de esto también tenía afectado lo que era el riñón, el hígado y el pulmón, por lo cual esta intervención era muy importante. Los médicos estaban esperando que la fiebre bajara”, detalló Carolina, la envida por el programa de Telefe.

Minutos más tarde, la propia Dani habló con el programa, acompañada por el papá de Thiago y Nacho Castañares, amigo y padrino de una de sus hijas. “Estoy muy nerviosa. Thiago recién salió de quirófano en este momento. Fue una cirugía sin complicaciones, que es lo más importante. Está estable, en terapia intensiva. Le queremos agradecer al hospital que hizo una colaboración con el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría que gracias a eso Thiago está bien en este momento", comenzó diciendo Pestañela, apodo que se ganó dentro de la casa más famosa.

Daniela Celis habló luego de la operación de Thiago Medina (Video: Telefe-Cortá por Lozano)

Y siguió: “Es un día a día, hay que ver a partir de mañana como es las 24 horas, gracias a Dios Thiago en este momento está sin drogas para la presión y esto es gracias a los pedidos de la gente, porque que de un día para el otro este sin drogas es un milagro”. Tras estas palabras Vero le consultó acerca de las gemelas y Celis respondió: “Las bebés están en casa con mamá y la niñera. La verdad que estamos haciendo un grupo enorme de familia y amigos, de mucha contención a ellas, intento estar solamente dos horas fuera de casa que es para recibir el parte médico, deje de trabajar, pare mi vida para que ellas no sientan la ausencia de los dos. Siento que estamos haciendo un buen trabajo porque están muy contenidas las nenas, llegó a casa y les habló de su papá, lo tiene súper presente y no quiero que se olviden de que él está, que las extraña”.

“Estamos todos unidos, somos familia y en lo que podamos dar una mano lo vamos a hacer y lo que dijo Dani de seguir orando por Thiaguito porque si bien la operación salió sin complicaciones falta un tiempito más que va a ser largo”, agregó Nacho.

Si bien la cirugía salió bien, el joven sigue necesitando dadores de sangre, puesto que las heridas le generaron una gran perdida de sangre y la operación se sumó a esto. Es por eso que Mara, la hermana de Daniela, hizo el pedido en sus redes, con la intención de que el papá de sus sobrinas pueda obtener el reemplazo que necesita.