Nuevo parte médico de Thiago Medina: superó una descompensación respiratoria y su estado permanece reservado

Thiago Medina permanece internado en el hospital de Moreno luchando por su vida (Instagram)

Este jueves hubo dos partes médicos de parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires con respecto a la salud de Thiago Medina. A primera mañana de este jueves, a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, se informó que el equipo médico iba a realizar un ateneo para evaluar pasos a seguir con los tratamientos. Luego, a las 11:30 se conocieron los resultados de esta reunión y hubo un nuevo parte médico sobre el estado de Thiago. “El joven continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace once días. En las primeras horas del día, el equipo de salud realizó un ateneo clínico interdisciplinario para analizar la evolución del paciente y determinar los próximos pasos terapéuticos”, comenzó el comunicado.

“En las últimas horas, el paciente sufrió un episodio de descompensación respiratoria. El equipo médico implementó maniobras específicas para abordar la situación, logrando una respuesta favorable. Actualmente, Thiago Medina permanece sin requerimiento de drogas inotrópicas, presenta estabilidad en los parámetros ventilatorios y en los gases arteriales. La cobertura antibiótica permanece dirigida según los protocolos y el pronóstico se mantiene como reservado, según el comunicado difundido por el hospital”, relató.

Daniela Celis hizo un pedido especial a sus seguidores por la salud de Thiago Medina: "Los órganos más afectados son sus pulmones" (VIdeo: Instagram)

El parte oficial señala que Thiago Medina superó los momentos críticos relacionados con un politrauma de alta gravedad. El manejo clínico desde su ingreso se consideró correcto por el equipo tratante. Como resultado del ateneo, los profesionales decidieron optimizar el control del dolor con un ajuste en la vía de administración de la analgesia y modificar el esquema antibiótico, con el objetivo de favorecer la evolución a partir de la mejora en los parámetros respiratorios detectada durante la jornada.

Esta información aporta detalles claves que no estaban presentes en el parte de la primera mañana. "El cuadro clínico de Thiago Medina se mantiene bajo revisión permanente, con monitoreo continuo y controles estrictos en terapia intensiva. El equipo interdisciplinario sigue atento a la evolución de cada parámetro vital, aplicando ajustes conforme a los protocolos vigentes y a la respuesta clínica que muestra el paciente en las distintas etapas del tratamiento", sostiene.

Camilota, hermana de Thiago Medina, hizo un desesperado pedido de oración para su hermano (Instagram)

El recorrido médico de Thiago incluye un accidente grave a raíz de un choque con su moto, ocurrido el viernes 12 de septiembre. Desde ese momento, se encuentra internado en terapia intensiva en el hospital de Moreno. A lo largo de estas jornadas de hospitalización, le practicaron dos cirugías: una apenas ingresó y otra el viernes 19 de septiembre para reparar la parrilla costal. En dichos procedimientos al exparticipante de Gran Hermano tuvieron que extirparle el bazo para compensar su estado crítico y seguir el tratamiento por sus múltiples fracturas. Las lesiones pulmonares graves motivaron el uso continuo de ventilación mecánica y llevaron a implementar medidas avanzadas como la kinesio-terapia y la posición prono. La respuesta positiva a distintos tratamientos indica mejorías leves pero constantes, en un esquema de atención que exige máxima precisión médica.

La familia de Thiago Medina transita el proceso médico con una mezcla de incertidumbre y acompañamiento emocional. Su hermana Camila Deniz se destaca como vocera principal, transmitiendo información sobre su evolución y solicitando apoyo en redes sociales. La situación mantiene en vilo a amigos, allegados y seguidores, que multiplican los mensajes de solidaridad ante cada nueva actualización médica. La última novedad confirma que, pese a la gravedad inicial y las complicaciones recientes, el paciente responde a las intervenciones, aunque la situación general continúa siendo delicada y su pronóstico reservado.