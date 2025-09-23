Daniela Celis actualizó el estado de salud de Thiago Medina: “Cursando un episodio de injuria pulmonar”

Daniela Celis habló de como atraviesa la internación de Thiago Medina (Video: Telefe-A la Barbarossa)

El viernes 12 de septiembre, Thiago Medina tuvo un accidente con la moto cuando iba de camino a la casa de Daniela Celis y desde ese momento se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, luchando por mejorar día a día. En este contexto, Daniela tiene que equilibrar el dolor que siente por lo que está viviendo su expareja con el cuidado de las gemelas que tienen en común, Laia y Aimé.

Desde el momento en que se conoció la noticia de la internación, la exparticipante de Gran Hermano usa sus redes sociales para dar detalles del estado de salud del padre de sus hijas y pedir cadena de oraciones. En la tarde de este martes, la influencer dio a conocer cómo sigue el joven tras la operación a la que se lo sometió para arreglar la parrilla costal. “Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica”, comienza la historia que publicó en su cuenta de Instagram.

“Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él”, cerró sobre la salud de su expareja.

Un rato antes, en comunicación con Georgina Barbarossa para A la Barbarossa, el programa que conduce en Telefe, Daniela expresó de manera directa lo difícil que se ha vuelto para ella sobrellevar la situación. “Difícil conciliar el sueño, difícil también tener el estómago abierto. Es muy complicada la situación, es como que también tengo que expresarlo de alguna manera y mi cuerpo habla”, comenzó diciendo en el audio que le envió a la presentadora.

“Pero tengo los dos pilarcitos que tengo acá, es lo único que me da fuerzas para poder seguir. Y entiendo que cuando llego a casa, abro la puerta y tengo que tener una sonrisa y estar fuerte para ellas”. Acto seguido, agregó: “Lo proceso de alguna manera porque tampoco puedo estar tirada en la cama llorando o expresando todo lo que siento adentro en mi corazón. Es muy difícil. Intento hacer todo lo mejor posible, pero la verdad que es muy difícil”. Su testimonio muestra el contraste entre la angustia interna y la obligación de mostrarse fuerte ante sus hijas, describiendo cómo el cuerpo termina evidenciando la dificultad de atravesar esta etapa.

Celis envió un segundo audio a la producción, donde detalló cómo tuvo que pausar su vida cotidiana y laboral para abocarse de lleno a la contención de las gemelas, para que no sientan la ausencia del papá: “De hecho, paré mi vida, paré mi trabajo, paré todo, paré todo para estar con las nenas, para que sientan mi contención y no mi ausencia, para estar con ellas todos estos días”.

La actualización anterior ya ponía el foco en los pulmones

“Entiendo que en algún momento voy a tener que retomar, no sé con qué esfuerzos, pero voy a tener que volver, porque también es el sustento de nosotras. Es lo único que tenemos para poder seguir viviendo. Y es todo muy complicado, muy delicado. Pero bueno, entiendo que es parte de la vida y lo que me tocó vivir, ¿no?“, cerró la comunicación con el ciclo de Telefe.

A lo largo de sus mensajes dejó en claro que prioriza el bienestar emocional de sus hijas, ubicándolas como el sostén fundamental en un momento donde resulta complejo encontrar fuerzas. Cada regreso a casa representa para ella el desafío de mantener la sonrisa y la calma, procurando que las niñas no perciban de manera directa la gravedad de la situación que atraviesan como familia. La exposición pública de su dolor encuentra eco en el acompañamiento de su entorno y en el reconocimiento de la audiencia, quienes ven en Daniela una madre que, a pesar de la tristeza y la incertidumbre, trata de sostenerse en pie por sus hijas y de superar la angustia de una de las etapas más difíciles de su vida.