Soledad Pastorutti volvió a mostrar su exigencia en La Voz Argentina: “Tenía la vara más alta”

Soledad Pastorutti fue determinante en La Voz

El episodio más comentado de la reciente emisión de La Voz Argentina giró en torno a la actitud de Soledad Pastorutti, quien se distanció de la opinión unánime de sus colegas del jurado y generó un debate encendido en el programa. Durante la tercera ronda, la competencia entre Thomas Dantas y Nicolás Behringer, integrantes del Team Luck Ra, se destacó por una interpretación de “Vuelve”, de Ricky Martin, que recibió elogios generalizados de los demás miembros del panel.

Mientras Lali Espósito calificó la actuación como “la mejor batalla de la noche” y subrayó que los participantes lograron apropiarse de la canción sin perder su esencia, la intervención de Pastorutti marcó un quiebre en la armonía del jurado. La artista, reconocida por su exigencia, interrumpió la ronda de aplausos con una evaluación mucho más crítica: “Creo que son voces justas para esto, pero han tenido presentaciones maravillosas y no sé por qué yo esperaba más de cada uno en esta juntada. Me quedé con la sensación de lo difícil que es cantar a dúo”, expresó con seriedad.

“Lo que les digo es para que lo tengan en cuenta, porque sé que pueden dar mucho más. Yo tenía la vara más alta”, expresó Soledad Pastorutti

El resto de los presentes, incluidos los invitados de la noche, Miranda!, mostraron sorpresa ante la postura de la folclorista. Ale Sergi incluso bromeó aliviado por no tener que tomar decisiones en esa instancia. Sin embargo, Pastorutti insistió en su punto de vista y dejó claro que no compartiría la opinión del resto del panel.

Con la mirada fija en los concursantes, la jurado profundizó su análisis: “No es que no me mató, hubo imperfecciones por igual. Lo digo para que presten atención a la próxima y que no vuelva a ocurrir. Lo que dijeron mis compañeros es buenísimo, ustedes son geniales y yo tenía la vara más alta”.

Thomas Dantas y Nicolás Behringer, integrantes del Team Luck Ra, se destacó por una interpretación de “Vuelve”, de Ricky Martin

Esta declaración, que se viralizó rápidamente en redes sociales, generó un clima de tensión en el estudio y entre los seguidores del programa. La presión aumentó cuando llegó el momento de la decisión final, responsabilidad que recaía en el líder del equipo. Finalmente, se anunció que Behringer avanzaba directamente a la siguiente etapa, mientras que Dantas debía volver a presentarse para continuar en competencia. Antes de concluir, Pastorutti optó por matizar sus palabras, aunque sin modificar su postura: “Lo que les digo es para que lo tengan en cuenta, porque sé que pueden dar mucho más”.

La contundente devolución de Soledad

La decepción de Soledad con dos concursantes de La Voz Argentina: "Perdimos el partido"

La decisión inédita de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina dejó fuera de competencia a Segundo Maciel y Máximo Medina tras una batalla que no cumplió con las expectativas del jurado. La eliminación simultánea de ambos participantes se produjo el domingo 3 de agosto, durante la emisión del popular reality musical de Telefe, luego de que interpretaran “Yo quisiera” de Reik. El impacto de la medida se reflejó en la reacción de los concursantes, quienes recurrieron a sus redes sociales para expresar sus sensaciones.

“No puedo creer la cantidad de mensajes que me mandan. El amor y apoyo recibido este último tiempo, incluso de personas que no conozco, es una locura. Gracias”, escribió Segundo. Por su parte, Máximo compartió: “Hoy me tocó despedirme de La Voz y fue un día lleno de emociones. Duele quedar afuera porque uno sueña con llegar más lejos, pero me voy muy feliz por todo lo que me llevo de esta experiencia”.

La presentación de los jóvenes no logró convencer a los coaches, quienes coincidieron en que la actuación careció de la energía necesaria para avanzar en una instancia decisiva. “Cumplieron con la batalla, pero no sentimos que tuvieran ganas de romperla, sabiendo que puede ser la última chance de cantar”, evaluaron los profesionales.

Soledad Pastorutti tomó la decisión más difícil desde el inicio de La Voz Argentina: "La mala de la película"

La devolución de Soledad Pastorutti fue contundente. La coach manifestó su decepción y remarcó la importancia de aprovechar cada oportunidad en el escenario: “Estamos en una instancia que, cuando uno sube a este ring, tiene que subir a comérselo”, afirmó. Al anunciar su decisión, agregó: “Tómenlo con mucho amor, a pesar de que parezco hoy la mala de la película. Porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con ver las cosas desde otro lugar y aprovechar las cosas desde otro lugar. Yo hoy no me voy a quedar con ninguno de los dos”.

Tras la eliminación, Máximo agradeció la experiencia y felicitó a su compañero: “La experiencia de estar acá fue increíble, lo más lindo que me pudo pasar en la vida. Felicito también a mi compañero”. Ambos recibieron el respaldo de su mentora, quien los animó a regresar en futuras ediciones del certamen.