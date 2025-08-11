Soledad se emocionó con dos participantes de La Voz Argentina que cantaron un clásico del folclore: “Me quedo con los dos”

Milena Salamanca y Agustín Isasmendi conmovieron cantando "La llamadora" en La Voz Argentina

Este domingo se vivió la última noche de las batallas en La Voz Argentina y Soledad Pastorutti expresó todo su orgullo por la virtuosa y sensible actuación de Milena Salamanca y Agustín Isasmendi, quienes interpretaron “La llamadora”, zamba tradicional cuyana que entre los numerosos artistas que la interpretaron aparece la propia coach del programa.

La actuación de la dupla consiguió conmover a la cantante hasta las lágrimas, mientras los cantantes ofrecieron un momento en el que incluso la participante bailó con un pañuelo la creación de Félix Dardo Palorma.

Todos los equipos se sintieron tocados por el sentimiento y la calidad vocal que le pusieron los artistas. “Cuando alguien hace algo tan bien, se tienen que fijar en detalles, en la artista que podemos ver. Si me la tengo que jugar, me inclinaría a Milena porque fue un poco más hipnótico todo, pero la verdad que los dos me encantaron”, señaló Luck Ra justo antes de que La Sole dé su veredicto.

Durante su devolución, Soledad reconoció a ambos integrantes de su equipo, destacando: “Son de mis preferidos del equipo, sobre todo porque defienden lo nuestro y lo hacen con mucha altura”. Señaló que el desempeño de Agus continúa en ascenso dentro del programa y admitió que su talento logra sorprenderla en cada presentación.

Dirigiéndose a Milena, dijo: “Hiciste cosas que no te hubieses imaginado nunca. Creo que hoy te animaste a más y eso lo valoro muchísimo porque embelleciste la canción”. Al inicio de sus palabras, agradeció a ambos por el momento vivido y por representar con excelencia el folclore.

Cuando llegó el momento de la definición, la artista de Arequito anunció la buena noticia amparándose en una de las novedades que tuvo esta temporada del programa de Telefe. “Hay una regla distinta este año y voy a hacer uso de la misma. Me quedo con los dos”, completó, haciendo que Milena y Agustín se fundan en un abrazo al que después se sumó su mentora.

Luego de ese momento, Nico Occhiato advirtió cómo Miranda!, Luck Ra y Lali Espósito estaban atentos ante una posible eliminación de un participante, listos para “robarlo”. “No niego ni afirmo”, remató la intérprete de “Fanático” y “2 son 3” con gracia.

Si este domingo la folclorista se sintió muy satisfecha por su batalla que armó, el viernes fue todo lo contrario. La cantante expresó su desilusión por el desempeño de Iván Horrocks y Santiago Torres, quienes interpretaron “Mentira” de La Ley.

Tras la presentación, Soledad comentó: “Perdimos el partido, muchachos”, y cuestionó la falta de coordinación y trabajo en equipo entre ambos participantes. Durante su evaluación, explicó que las diferencias de personalidad incidieron en la performance y concluyó que Santiago mostró más entrega, aunque finalmente eligió a Iván para que continuara en la competencia. Santiago, eliminado, valoró el recorrido en el programa y mencionó: “Llegué lejísimo. Quejarme sería una picardía porque llegué súper lejos”.

Esa misma noche la batalla de Belén Sappia y Emma Roach, del equipo de Luck Ra, tampoco había convencido. Interpretaron “Believe” de Cher y recibieron críticas del jurado por faltas en el ritmo y la interpretación. Ale Sergi y Juliana Gattas hicieron hincapié en los desafíos de abordar una canción de dance pop, señalando que si la ejecución no es precisa “se atrasan y suena a tango, quedan apuradas”. Lali Espósito coincidió y apuntó que Emma tuvo mejor rendimiento.

Luck Ra alentó a ambas participantes a valorar la experiencia y decidió que Emma avanzara a los Knockouts, instancia que comenzará este lunes 11 de agosto y contará con la participación de co-coaches como Cazzu, Emmanuel Horvilleur, Zoe Gotusso y El Chaqueño Palavecino, quienes acompañarán a los coaches titulares en la próxima etapa.